Milžiniška netektis Stambule: Obradovičius palieka „Fenerbahče“

Aha

Neabejoju, siulys Sarui sutarti. Butu ziauriai gaila, jei Saras iseitu butent dabar, kai tokia nezinomybe tvyro ir nusimato sunkus sezonas. Tikriausiai tada ir daug zaideju pasirinktu iseit ir nauju butu sunkiau pritraukt, ypac su sumazejusiu biudzetu. Apskritai, apie visas is to isplaukiancias pasekmes net per daug baisu galvot. Nu jo, gera cia kiaule Zeljko Zalgiriui pakiso... Ir ne pirma karta - pernai Leo isviliojo, o dabar galim jau ir Saro netekt. Fuck.