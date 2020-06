Ilgai trukusi Evaldo Šaulio kelionė į gimtojo krašto klubą

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Pirmąjį kartą apie Klaipėdos „Neptūno“ susidomėjimą Evaldas Šaulys išgirdo dar 2014 metais, kuomet ekipa ruošėsi žaisti Eurolygoje bei ieškojo jauno vietinio krepšininko.

Tuomet Šauliui buvo 21-eri ir jis rungtyniavo Nacionalinės krepšinio lygos „Šilutės“ ekipoje, kurioje buvo sužaidęs puikų sezoną (vid. 14,2 taško).

Tada „Neptūnas“ pasirinko Raidą Nacių, o Šaulys liko rungtyniauti Šilutėje.

Klaipėdos rajone užaugusį krepšininką po to dar ne vieną kartą pasiekė kalbos apie „Neptūno“ susidomėjimą, bet pasiūlymo jis vis nesulaukdavo.

„Tas kalbas, kad manimi domisi „Neptūnas“, girdėjau dar nuo tų laikų, kai buvau „Šilutėje“, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ sakė Šaulys. – Bet tai tik kalbomis ir likdavo, dėl to nežinau, kiek tai būdavo rimta ir kiek – tik kalbos.“

191 cm ūgio gynėjas vis kilo į aukštesnį lygį ir 2017 metais tapo NKL čempionu. Mariaus Kiltinavičiaus treniruojamoje ekipoje jis buvo ir rezultatyviausias (14,6 tšk.), ir naudingiausias (18,1 naud. bal.).

Atakuojantis gynėjas jau buvo žaidęs LKL, kurioje debiutavo „Mažeikių“ klube 2014-2015 metų sezono antroje pusėje, tačiau po dar dvejų metų jis buvo kur kas geriau pasiruošęs aukščiausiam Lietuvos lygiui.

Šaulys pasirašė trejų metų kontraktą su „Šiauliais“. Po antrojo sezono, per kurį jis LKL fiksavo 11,6 taško rezultatyvumą, gynėjas svarstė variantą išvykti į aukščiausią Vokietijos lygą, bet Antanas Sireika įkalbėjo likti trečiajam sezonui.

Šį sezoną 27-erių Šaulys išlaikė stabilumą ir LKL rinko po 11 taškų, 2,6 atkovoto ir 1,3 perimto kamuolio, 1,7 rezultatyvaus perdavimo ir 11 naudingumo balų statistiką.

Evaldas Šaulys Komanda: Šiaulių Šiauliai

Pozicija: SG Amžius: 27 Ūgis: 191 cm Svoris: 87 kg Gimimo vieta: Klaipėda, Lietuva

Snaiperis sublizgėjo mače su Kauno „Žalgiriu“, kai „Šiauliai“ triumfavo Kaune 86:83. Tuomet gynėjas pelnė 20 taškų, atkovojo 6 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, o surinkęs 26 naudingumo balus tapo LKL savaitės MVP. Lemiamu metu jis per 100 sekundžių smeigė tris tritaškius ir nulėmė „Šiaulių“ triumfą.

Kiek vėliau „Žalgiris“ atsigriebė Kaune šiauliečius sutriuškindamas 105:66, o Šarūnas Jasikevičius pasidžiaugė darbu gynyboje prieš Šaulį. „Išsprendėme reikalus nenusileisdami noru, kas buvo anksčiau, ir kontroliuodami lentą bei Šaulį, kuris tikrai pridarydavo problemų, o šiandien susitvarkėme“, – tąkart spaudos konferencijoje sakė Jasikevičius.

„Treji metai „Šiauliuose“ man daug ko davė, – apie šį karjeros etapą atsiliepė gynėjas. – Klubas padėjo atsidurti ten, kur esu dabar. Pasisėmiau daug patirties, kuri, manau, padės ateityje. Esu dėkingas, kad „Šiauliai“ davė šansą ir manau, kad juo pavyko pasinaudoti.“

Krepšininkui sezonas buvo neprastas, tačiau dėl ankstyvos jo pabaigos ir koronaviruso jis nė neįsivaizdavo, kokio dėmesio gali sulaukti.

„BasketNews.lt“ žiniomis, Šauliu domėjosi Pasvalio „Pieno žvaigždžių“, „Šiaulių“ ir Prienų „CBet“ klubai, bet patį žaidėją labiausiai suintrigavo Klaipėdos „Neptūno“ dėmesys, apie kurį iki tol tik sklido kalbos.

Birželio 5-ąją Šaulys susitiko su „Neptūno“ sporto direktoriumi Dainiumi Vaiteliu ir susipažino su komandos vizija, o po to abi pusės pradėjo derybas. Birželio 22-ąją buvo oficialiai paskelbta apie dvejų metų susitarimą.

„Manau, kad tai mano karjeroje yra žingsnis į priekį, kadangi „Neptūnas“ yra Top 4 Lietuvos komanda. Komanda man parodė nemažą susidomėjimą, taip pat tikiuosi, kad bus galimybė žaisti FIBA Čempionų lygoje. Be to, atstovausiu savo krašto komandai. Dėl to mūsų derybos nebuvo ilgos“, – kalbėjo Šaulys.

Nuotr. BNS

Tomo Gaidamavičiaus treniruojamoje komandoje be Šaulio taip pat tikrai žais Žygimantas Janavičius, Matas Jogėla, Giedrius Stankevičius, Klaidas Metrikis ir Simas Galdikas.

Palyginus su praėjusiais metais, „Neptūnas“ artėjantį sezoną turės mažesnį biudžetą ir ketina daugiau remtis jaunimu bei lietuviška sudėtimi.

„Man toks modelis įdomus ir simpatiškas. Svarbu, kad būtų noro dirbti treniruotėse, o visa kita ateis su laiku“, – optimistiškai į buriamą komandą žvelgė Šaulys.

„Neptūnui“ paskelbus apie sutartį su Šauliu, komandos sporto direktorius Vaitelis pažymėjo, kad šiam krepšininkui treneris yra numatęs svarbų vaidmenį. Ar tai reiškia, kad Šaulys „Neptūne“ bus starto penketo žaidėjas?

„Man pačiam treneris kažkiek užsiminė apie vaidmenį komandoje, bet viską reikės įrodinėti pačiam, niekas už ačiū neduos vietos startiniame penketuke. Tai ir stengsiuosi padaryti“, – pažymėjo Šaulys.

Gynėjui rungtyniaujant „Šiauliuose“, ekipa geriausią pasiekimą LKL užfiksavo 2017-2018 metų sezone, kai reguliariajame sezone užėmė penktąją poziciją, o ketvirtfinalyje 1-3 pripažino Panevėžio „Lietkabelio“ pranašumą.

Šaulys tikisi su „Neptūnu“ viršyti šį pasiekimą bei pakovoti dėl medalių.

„Neptūnas“ visada buvo tarp tų komandų, kurios kovoja dėl aukščiausių vietų. Tikiuosi, jog taip bus ir toliau, o ir man pačiam pavyks prie to prisidėti“, – į ateitį žvelgė Šaulys.