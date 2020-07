PULKOVSKIS

Manau Adomaičiui šiai dienai geriausia tiktu treniruoti Kauno Žalgiri, nes Žalgirio su mažesniu biudžetu eurolygoje tikslai yra minimalus, o LKL ir taip finale žaistu, be to įdomu būtų pamatyti Dainiaus Adomaičio ir Donaldo Kairio trenerių dvikova, kurio taktika būtu veiksmingesnė - minimali komandinė su keliais deriniais ar amerikietiško žaidimo su emocija kompiuterinė taktika, manau abu treneriai nertusi iš kailio nugalėti,būtu abu ambicingi, Adomaičio noras įrodyti žaliems kad jis ne Pablas ne luzeris,o Kairio noras įrodyti amerikietiško krepšinio pranašuma,atvesti Ryta į lkl čempionų titula po 10 metų. Žalgiriui aišku svajonių treneris (dream coach) būtu Rimas Kurtinaitis bet tas Chimki darbuojasi nebent pats nusitrauktu kontrakta ir pabėgtu į Kauna, tad lieka vienintelis normalus treneris Adomaitis, Kemzūra netinka nes per daug miręs be emocijų treneris atrodo nelaimingas.