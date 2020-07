Motiejūnas – apie nepakeičiamą Jasikevičių ir naują „Žalgirio“ kryptį

Bl

Adomaitis Lkl lygiu gal ir neblogas treneris, man nulis minty, kad tai exRyto treneris, bet jau prisimenant kaip jis uzsisika ant zaideju ant Galdiko, ant Motiejuno, kaip Giedraiciui neduoda minutes kitos rinktineje, as nesuprantu is kur pas ji tokie principai lyg jis butu Zelko lygio. Šaras ji isgyre, kad tai vienas geriausiu treneriu pasiruosianciu rungtynems, bet matom, kad kai (daznai) planas neveikia, rungtynese nelabai ka padaro... Maskoliunas rinktines treneris ir seip gerai jauciasi dirbdamas su Saru kaip kad Blatas su Kemzura tai jis atkrenta ir manau isvarys su Saru. Visiems svajojantiems apie Kazlauska priminsiu, kad jam paciam uzkniso kartoti, jog jis isejo i pensija, klubiniame krepsinyje taip pat, tik kazkaip visi uzmirsta. Matau tik du variantus. Jei Zalgiriui uztenka ispirkos pinigu nuo Šaro, ir jei yra galimybe ispirkti K.Maksvyti - jis A variantas. B variantas - jau patirties sukaupes minetas K.Kemzura - puikus psichologas, su jaunesniais zaidejais puikiai dirbantis, bei si sezona labai gerai atrode traukdamas is shudo Olympiacosa ir uztai nepakankamai ivertintas :)