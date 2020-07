Nepatenkintas Wilbekinas šveitė butelį vandens į „Maccabi“ fanus

LOL

Fanai būriuotis ir gasdinti trenerį, bei žaidėjus gali, taip pat rizikuodami užkrėsti virusu. O kai žaidėjai kažką padaro, tai jau verkia jautruoliai. Futbole kažkada fanas įsibegėjas puolė vartininką, šis buvo nepėščias, atsisuko parvertė faną ir suspardė. Pasekmės tokios, kad fanui bauda už chuliganizma, vartininkui už užpuolimą, o ir futbolo aikštėj gavo raudoną kortą. Realiai ir IND vs DET mūštynes išprovokavo fanai. Todėl dabar nba nesicackina, ir bent vienas įžeidimas žaidėjui iš fanų pusės reiškia, kad keliauji iš arenos visiems laikams. Europoje deja toks modelis netinka, nes 90 procentu fanų yra marozai be kultūros, nu ok pas mus dar normaliai, Vokietijoj irIspanijoj gerai, bet Serbijoj, Graikijoj ar Italijoj yra katastrofa.