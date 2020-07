Atkrintamųjų metu sūnaus gimimo besitikintis Haywardas ketina palikti „burbulo“ aplinką

Nuotr.: AFP-Scanpix

Nuotr. AFP-Scanpix

Bostono „Celtics“ puolėjas Gordonas Haywardas atskleidė, kad atnaujinus NBA sezoną yra nusiteikęs palikti „burbulo“ aplinką, esančią Walto Disnėjaus pramogų parke Orlande.

„Jeigu mes („Celtics“) vis dar tęsime sezoną, o mano žmona bus pasirengusi gimdymui, aš tikrai būsiu su ja“, – teigė Haywardas.

Pranešama, kad Haywardo žmona Robyn naujagimio turėtų susilaukti rugsėjį. Skaičiuojama, kad Rytų konferencijos pusfinalio serija vėliausiai prasidės rugpjūčio 30-ąją, o konferencijos finalas – rugsėjo 15-ąją.

Jeigu „Celtics“ pasieks šią stadiją, Bostono klubui išties tektų verstis be savo puolėjo. Pats Haywardas tikino, kad toks sprendimas jam nebuvo sunkus.

„Man tai yra lengvas sprendimas. Dalyvavau visuose savo vaikų gimdymuose ir manau, kad gyvenime yra svarbesnių dalykų už krepšinį. Žinau, kad NBA turi tokiems atvejams skirtas taisykles, tad tikiuosi, kad galėsiu sėkmingai karantinuotis bei grįžti pas vyrukus ir jiems padėti“, – tęsė Haywardas.

NBA iš tikrųjų yra numačiusių atvejus, kuomet žaidėjai galėtų palikti „burbulą“, o vaiko gimimas įeina į šią kategoriją. Pagal nustatytas taisykles, jei žaidėjas palieka „burbulą“ mažesnei nei 7 dienų trukmei ir per visą išvykimo laikotarpį jo koronaviruso testai yra neigiami, tuomet jis vėl gali grįžti į „burbulą“.

Tiesa, grįžus į „burbulo“ aplinką, išvykęs krepšininkas turės praleisti keturias dienas saviizoliacijoje.

Bet kuris krepšininkas, kuriam nebus suteiktas leidimas palikti „burbulo“ aplinką, grįžęs į ją saviizoliacijoje privalės praleisti mažiausiai 10 dienų.

Haywardas nėra vienintelis NBA žaidėjas esantis tokioje situacijoje. Jutos „Jazz“ įžaidėjo Mike‘o Conley žmona naujagimio turėtų susilaukti rugpjūčio 27-ąją.

„Manau, kad daugumai NBA žaidėjų palikti savo šeimas yra itin sunkus sprendimas, ypač tiems, kurie turi mažus vaikus. Tai, ką mes ruošiamės padaryti, yra unikali situacija, nes nepaisant didelio keliavimo mes vis tiek turime galimybę pamatyti savo šeimas.

Daugiausiai laiko be šeimų praleidžiame 8-10 dienų iš eilės, tad buvimas be artimųjų kur kas ilgesniam laikui tikrai yra nelengvas sprendimas. Bus sunku, dėl to nėra jokių abejonių“, – sakė Haywardas.

Šį sezoną Haywardas aikštelėje vis labiau priminė savo paties versiją iki patiriant sudėtingą traumą 2017-aisiais. Nepaisant ilgos koronaviruso sukeltos pertraukos, Haywardas atskleidė, kad jaučia skausmus kairėje pėdoje.

„Norėčiau turėti atsakymą, kodėl kartas nuo karto jaučiu skausmus pėdoje. Manau, kad tam nemažai įtakos turi mano patirta trauma. Praktiškai visą šį laiką treniravausi, be abejo, ne visu 100 proc., nes ne visada turėjau prieigą prie krepšinio aikštelės, tačiau stengiausi išlikti geroje formoje.

Ilsėjausi ir nesiilsėjau vienu metu. Tai buvo savotiškas savo paties priežiūros laikotarpis. Šiuo metu viskas yra kur kas geriau, dėl to nėra jokių abejonių. Jaučiuosi puikiai, išskyrus užklumpančius pėdos skausmus. Yra, kaip yra“, – užbaigė Haywardas.