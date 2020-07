Pirmojo „Hoptrans 3x3“ etapo apžvalga: Mačiulis – rezultatyviausias žaidėjas

Nuotr.: G. Šiupario

Nuotr. G. Šiupario

Šeštadienį Palangoje baigėsi pirmasis „Hoptrans 3x3“ turnyro etapas, po kurio komandos išsirikiavo pagal įskaitinius taškus. Būtent ši įskaita lems, kurios ekipos pateks į ketvirtąjį finalinį turnyro etapą ir kovos dėl čempionų taurės bei piniginių prizų.



Pirmajame etape triumfavo Utenos „Juventus–Uniclub Casino“, finale įveikusi Kauno rajono „Taurą“ ir gavusi 100 įskaitinių taškų. „Taurui“ atiteko antroji vieta ir 80 taškų, trečiojoje vietoje pagal pergalių skaičių ir surinktus taškus liko Šakių „Vytis–Gulbelė“ (70 įskaitinių taškų).



Ketvirtą vietą pirmajame etape užėmė Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ komanda (60 taškų), penktą – Alytaus „Dzūkija“ (50 taškų), šeštą – Panevėžio „Lietkabelis“ (45 taškai).



Vėliau sekė „Šiauliai“ (40 taškų), Klaipėdos „Neptūnas“ (35 taškai), Prienų „CBet“ (20 taškų), Kėdainių „Nevėžis“ (18 taškų), „Legendos (16 taškų) ir Vilniaus „Rytas–Perlas“ (14 taškų).



Į finalinį etapą pateks 8 komandos, iškovojusios daugiausiai taškų per visus tris atrankos etapus.



Jei komandos iškovos po lygiai taškų, tuomet aukštesnę poziciją užims ta komanda, kurios per visus atrankos etapus pelnytų taškų vidurkis bus didesnis.



Po pirmojo „Hoptrans 3x3“ turnyro etapo buvo išrikiuoti ir rezultatyviausi žaidėjai. Šios lentelės viršuje – iš viso 42 taškus per penkerias rungtynes (vid. 8,4 tšk.) surinkęs Jonas Mačiulis, atstovavęs „Tauro“ ekipai.



Antrojoje vietoje – Utenos ekipoje rungtyniaujantis Darius Tarvydas, kurio sąskaitoje 35 taškai per penkis mačus (vid. 5 tšk.)

Trečias pagal rezultatyvumą buvo „Pieno žvaigždžių“ marškinėlius vilkintis Ovidijus Varanauskas. Jis iš viso pelnė 30 taškų per ketverias rungtynes (vid. 7,5).



Antrasis „Hoptrans 3x3“ turnyro etapas vyks liepos 10–11 dienomis Palangoje.