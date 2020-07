„Barcelonoje“ pristatytas Jasikevičius: „Palikau elitinę komandą“

lol

Ale is kur tokiu lochu atsiranda. Dziaukis kad is viso treniravo jisai komanda, tuoj tau kaip des Motiejunas kita lietuviska treneriu staba is bbz ko, tai ziuresi i tuos kelis sezonus kaip su gera nostalgija. "Pabego su musu milijonais" jis tau, niekas neatsiliepia apie savo buvusia komanda sudinais zodziais, ka tau geirau butu buve jei jis butu sakes "palikau mazo biudzeto komanda"?