Užsieniečio trenerio beieškant: 10 specialistų, galinčių atkreipti „Žalgirio“ dėmesį

Friday

Sarasa ir is penketuko buvo galima sudaryti, nes puse treneriu yra paprasciausi netikeliai. Laikas parode, kad ju pasiekimai kazkuriuo karjeros laikotatpiu buvo tiesiog sekme, o veliau - agentu idirbis surasti tokiu durniu, kurie dar tokius specialistus samdytu. Motiejunas turetu bijoti del savo sveikatos, jei cia pasikviestu toki kaip Banchi ar Pianigiani. Perasovicius irgi toks vienos dienos herojus. Jau geriau rizikuoti ir rinktis tarp tu dvieju turku. Sarica visai neblogas variantas atrodo. Turi, ka parodyti savo CV ir jei ne apgailetini C. Osmanas su Balbay, galetu girtis nugalejes JAV rinktine. Tuo tarpu Erdoganas turi tik Saro uztarima, daugiau pliusu jame nematau. Ir paskutinis dalykas - gal jau baikit garbinti ta Plaza? Jus bent krepsiniu domites, sekate jo karjera? Jis geras tik tada, kai surinkti auksto lygio zaidejai, galintys patys istempti komanda. Puikiai parode savo sugebejimus Zenite. Ten buvo gal ir zemo meistriskumo, bet kovojanti komanda. Bet jis per skystas, kad issireikalautu is tokiu zaideju pergaliu. Jis tik pasneketi graziai moka. Atejes Pascualis is karto parode, kad Zenit - tikrai ne Eurolygos dugno komanda. Jau ir kalbeta kiek, patys Zalgirio zmones kalba, kad Plaza - tikras dviveidis. Kad prisiekinejo meile Kaunui, nereiskia, kad jis tai ir jaucia.