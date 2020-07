Du iš dviejų: „Gulbelę“ patiesęs „Juventus“ triumfavo ir antrajame „Hoptrans 3x3“ etape

Anonimas

Tai, kad ta Gulbele nei pries viena lkl komanda, nei nelaimejo. Iveike Cbet is nkl zaideju, tada Maciulio komanda, kur tik vienas Maciulis lkl lygio, Legendas kurios is pensininku sudarytos ir lietkabelį su nkl zaidejais. Žaidė prieš Šiaulius gavo, žaidė prieš Utena gavo dukart. Kalbant apie šiandien, tai finalas buvo tarp Pasvalio ir Utenos, o o tas finalas, kurį matem jei ne ta 7 baudu taisykle, but apskritai nepadoriai pasibaigusios.