„Barcos“ biudžetas mažės mažiausiai dešimtadaliu

Propeleris

Mazeja beveik visiem klubam. O siaip Zalgiris gana protingai daro kad neskuba pirkti visokiu legionieriu nes virs kito sezono labai labai didelis klaustulas, realiausia kad bus zaidziama be ziurovu ko pasekoje dar mazeja pinigai, gali but kad is vis sezonas bus neprades laiku, ar nutrauktas betkada del koronos antros bangos (pas mus gana ramu kai tuo tarpu pasaulyje visur tebesitesia karantinai ar apribojimai). Todel geriau kita sezona atzaist su ta sudetim kuri yra, tai yra like legionieriai ir Lietuviai isogyti keli, taip sutaupant pinigum be to dabar nei rezultatai kam rupi nei pats sportas. Bus sezonas atzais su esama sudetim kas kad bus dugne, nebus sutaupys pinigu nepirkdami dabar nieko.