Šengelijos atsakas kritikams: „Visada būsiu Sakartvelo dvasios skleidėju“

Nuotr.: SIPA – Scanpix

Iš gimtojo Sakartvelo kritikos dėl savo sprendimo persikelti į Maskvos CSKA komandos gretas sulaukęs Tornikė Šengelija pateikė savo atsakymą.

Į buvusio Vitorijos „Baskonia“ lyderio žingsnį neigiamai sureagavo Sakartvelo prezidentė Salome Zurabišvili, kuri atkreipė dėmesį į ypač įtemptus Rusijos ir Sakartvelo politinius santykius.

Praėjus kelioms dienoms Šengelija išplatino išsamų pareiškimą, kuriame pabrėžė savo meilę gimtajam kraštui. Krepšininkas patvirtino, kad kontrakte su CSKA turi svarbią sąlygą – jis galės žaisti visose Sakartvelo rinktinės rungtynėse, įskaitant ir FIBA langus.

„Pirmiausia noriu padėkoti visiems žmonėms, kurie mane palaikė. Labai tikiuosi, kad galėsiu jums padėkoti asmeniškai!

Noriu pabrėžti faktą, kad šiuo pareiškimu nesiekiu niekam pasiteisinti.

Sunku kažką paaiškinti žmogui, kuris ir nenori klausytis, ir nemano, kad galėtų pakeisti savo nuomonę.

Šiam asmeniui negaliu paaiškinti to, kaip jaučiausi būdamas 10-11 metų, kuomet per Sakartvelo rinktinės rungtynes skambant šalies himnui užmerkęs akis įsivaizdavau, kad esu tarp žaidėjų ant parketo.

Šiam asmeniui negaliu paaiškinti to, ką man reiškia stebėti Sakartvelo rinktinės rungtynes per televiziją ir jausti šlykštų jausmą dėl to, jog esu savo karjeros viršūnėje, bet negaliu padėti gimtosios šalies nacionalinei rinktinei, kadangi trečiosios ar ketvirtosios šalys taip nusprendė.

Negaliu paaiškinti to, kokią laimę ir džiaugsmą jaučiau tuomet, kai neseniai tapau Ispanijos čempionu bei galėjau iškelti Sakartvelo vėliavą.

Persikėlimas į vieną geriausių Europos komandų man suteiks dar daugiau šansų laimėti ir vėl iškelti savo šalies vėliavą.

Negaliu paaiškinti savo džiaugsmo dėl to, jog viena geriausių komandų Europoje gerbia mano patriotiškumą ir man suteikė galimybę žaisti visose šalies rinktinės rungtynėse bei taip mūsų šalį vesti pirmyn.

Pakartosiu. Aš, Tornikė Šengelija, visada buvau, esu ir būsiu Sakartvelo dvasios skleidėju iki pat paskutinės akimirkos. Jokie komentarai ir pareiškimai to nepakeis!

Aš šį išbandymą išgyvensiu, nes Dievas yra mano pusėje. Aš esu atsakingas jam, o jis žino, kas aš esu“, – savo feisbuko paskyroje rašė Šengelija.

Rusijos klubas su kartvelu sudarė trejų metų sutartį. 2022-ųjų vasarą, jei sulauks pasiūlymų, Šengelija galės išvykti į NBA.