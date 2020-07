Naujuoju „Žalgirio“ treneriu tapo Schilleris

Anonimas

Biudžetinis treneris. Atsižvelgiant į dabartinę situaciją, kai neaišku ar vėl visiems kaukių neuždės manau pats tas. Kas blogiausia gali būti? Na, nepaeis, po sezono pasakys nepasiteisino rizika trali vali Maksvyti ateik čia, norėjom lietuvio, išpirka per didelė ir dar 100 kitų pasiteisinimų. Paeis, galės Motėjūnas kaip povas pasipūtęs vaikščioti žiūrėkit kokį perlą aš ištraukiau. Neturiu jokių vilčių dėl kito sezono, kad tik Jokubaitis žaist gautų, o toliau neaišku ar apskritai kas nors vyks, o jei ir vyks faktas biudžetas eis per pusę vien dėl to, jog netikiu, kad bus žaidžiama su žiūrovais. Taigi, sueis ir šitas.