Karantiną praėjusiam Jokičiui iki žengimo į aikštę liko vienas žingsnis

Ilgą kelią įveikęs Nikola Jokičius galiausiai gavo galimybę prisijungti prie Denverio „Nuggets“ komandos. Tiesa, serbas antradienį besitreniruojančius draugus stebėjo iš šalies, mat iki žengimo į aikštę jam dar liko vienas žingsnis.

Orlando „burbule“ karantiną praėjęs „Nuggets“ lyderis artimiausiu metu turės atlikti fizinį sveikatos patikrinimą, o gavus leidimą iš medikų personalo, galės jungtis į pratybų procesą.

Per karščiausią COVID-19 pandemijos laikotarpį 25-erių krepšininkas viešėjo gimtojoje Serbijoje, kur pasigavo koronavirusą. Dėl to jam teko karantinuotis Serbijoje, paskui atvykus į JAV, o prie viso to dar ir atliktų eilę testų leidimams gauti.

„Buvo keista, kadangi jaučiausi gerai, – apie neigiamą COVID-19 tyrimo rezultatą prisiminė Jokičius. – Kada pasakė, jog man patvirtintas koronavirusas, buvau šiek tiek nustebęs, kadangi iki tol viskas ėjosi įprastai, atlikau treniruotę ir tada man paskambino, jog testas – teigiamas.“

Jokičius pasiekė JAV dar prieš „Nuggets“ išvykstant į Walto Disnėjaus pramogų parką, tačiau nespėjo įvykdyti visų NBA keliamų reikalavimų, todėl sezono finišo vietovę teko pasiekti individualiai.

Toks keliavimas, pagal NBA sudėliotus saugiklius, užkrauna dar daugiau medicininių patikrinimų. Atvykus į „burbulą“, krepšininkas saviizoliuojasi 48 valandoms. Jeigu žaidėjas keliavo privačiu lėktuvu, jam reikia sulaukti dviejų neigiamų COVID-19 tyrimo rezultatų, o jei kelionė vyko komerciniu skrydžiu, tuomet reikalingi trys neigiami testai paeiliui.

NBA sezonas Orlande atsinaujins liepos 31-ąją.