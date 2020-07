„Rytas“ išsaugojo Martyną Echodą

Anonimas

SG ne per daug, treneris Kairys sakė kad Rytas žais greitai aukštu tempu,stenksis kad kamuolys pereitu per aikšte žaibiškai pirmas perdavimas po atkovoto kamuolio,Rytas taip sieks užklupti varžovus dar nespėjusius sugryžti į gynyba nepasiruošusius,nes anot Kairio tik taip gali kovoti laimėti prieš turtingas galingesnes komandas,įmesti daugiau taškų nei varžovas,tad reiks visų 15 žaidėjų rotacijai palaikyti aukšta tempa Championų ar LKL lygoje, be to galės rotuoti žaidėjais viena diena, atsarginis Girdžiūnas, kita diena Uleckas, kita diena Giedraitis, bet jie nėra starto 5 žaidėjai, ten legionierius bus pagrindis creator attack scorrer.