„Aisčių-LSMU“ gretose lieka dvi svarbios krepšininkės

Nuotr.: D.Lukšta

Nuotr. D.Lukšta

Dvigubą ėjimą rikiuojant žaidėjų grandį 2020-2021 m. sezonui atliko Kauno „Aisčių-LSMU“ komanda. Kauniečių gretose ir toliau žais praėjusiame sezone puolėjų branduolį sudariusios Karolina Kazočiūnaitė bei Martyna Petrėnaitė.

Neseniai sutartį su „Aistėmis-LSMU“ taip pat pratęsęs vyriausiasis komandos treneris Rokas Kondratavičius džiaugėsi, kad pavyko išlaikyti svarbų vaidmenį praėjusiame sezone atlikusias krepšininkes:

„Vienas iš svarbiausių tarpsezonio tikslų yra išlaikyti 2019-2020 metų komandos branduolį. Praėjęs sezonas mūsų komandai buvo tikrai sėkmingas, todėl nematome prasmės kažką stipriai keisti komandos sudėtyje“, – sakė treneris.

Jau šeštus metus „Aisčių-LSMU“ gretose leisianti alytiškė Karolina Kazočiūnaitė praėjusiame sezone buvo viena komandos lyderių ir demonstravo stabilius rodiklius. Baltijos čempionate per vidutiniškai per 34,5 rinko po 12,6 tšk., atkovojo po 7,2 kamuolio, fiksavo po 16,5 naudingumo balo. Dar tvirčiau 179 cm ūgio puolėja jautėsi Moterų lygoje – ten per vidutiniškai per 32,5 min. metė po 11 tšk., sugriebė po 7,5 kamuolio, rinko po 17,3 naudingumo balo.

Per kelias pozicijas žaisti galinti puolėja, nepaisant jauno amžiaus (21 m.), komandos brėžiniuose jau turi išsikovojusi tvirtą vaidmenį.

„Karoliną turbūt jau galima vadinti komandos senbuve, nors kaip žaidėja ji dar gana jauna. Jos išsaugojimas tikrai stipriai palengvino mūsų komplektaciją, kadangi tai žaidėja, galinti žaisti per kelias pozicijas ir ne pirmus metus turinti labai svarbų vaidmenį komandoje“ – Kazočiūnaitės išsaugojimu buvo patenkintas Kondratavičius.

Antrą sezoną Kauno „Aisčių-LSMU“ priekinėje linijoje pradėsianti, iš biržų kilusi 181 cm ūgio puolėja Martyna Petrėnaitė komandos vairininką Kondratavičių maloniai stebino darbo etika.

Karolina Kazočiūnaitė Komanda: Kauno Aistės-LSMU

Pozicija: SF, PF Amžius: 21 Ūgis: 179 cm Svoris: 70 kg Gimimo vieta: Alytus, Lietuva

„Martyna yra turbūt vieną geriausių darbo etikų turinti žaidėja, kokią aš esu matęs. Taip pat labai svarbu, kad tai žaidėja, kuri jau žaidė komandoje praėjusiais metais, todėl ji žino žaidimo idėją, ko reikalaujame iš kiekvienos žaidėjos aikštėje asmeniškai. Šiais metais iš jos tikimės dar didesnės įtakos komandos rezultatams, kadangi jos vaidmuo ši sezoną turėtu dar labiau padidėti.“

22 metų krepšininkė 2019-2020 m. sezone Moterų lygos A divizione per vid. 17 minučių metė po 8,5 tšk., sugriebė po 2,8 kamuolio ir rinko 6,3 naudingumo balo. Baltijos čempionate per vid. 18 minučių ji fiksavo 8,2 taško, 2,3 sugriebto kamuolio ir 6,7 naudingumo balo statistiką.

Primename, kad krepšininkės prisidėjo prie puikaus komandos pasirodymo 2019-2020 m. sezone. Kauno „Aistės-LSMU“ iškovojo Karalienės Mortos taurę, tapo Baltijos čempionato bronzos medalininkėmis, nutrauktame Moterų lygos A diviziono čempionate finišavo antroje vietoje.