Apie pamintą savigarbą kalbėjęs Grigonis: „Vieno mūsų žaidėjo alga – kaip jų visų sudėjus“

Dadu

Jokubaitis:As esu zalgirio ateitis,ne kazkoks Estas..zurnalistas:Bet jus net kamuolio nemokate normaliai varytis,nieko nesugebate.Jokubaitis:as esu Lietuvis,del to as esu zalgirio ateitis...iki 28 metu as esu perspektyvus zalgirio talentas