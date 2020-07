Po netikėtos nesėkmės rinktinė atsitiesė susitvarkydama su Latvija

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS

Trumpą 2020 metų vasaros pasirodymą Lietuvos rinktinė baigė su Baltijos kaimynėmis pasidalijusi po pergalę. Antrosiose „Baltijos kelio“ turnyro rungtynėse Taline Dariaus Maskoliūno auklėtiniai 82:59 (23:12, 26:15, 10:19, 23:13) pranoko Latvijos krepšininkus ir reabilitavosi po nesėkmės pirmąją turnyro dieną.

Penktadienį Lietuvos krepšininkai per pratęsimą 85:92 turėjo pripažinti Estijos pranašumą.

Šį kartą lietuviai dar pirmajame kėlinyje įgijo dviženklę persvarą (17:6) ir vėliau su mažu stabtelėjimu savo pranašumą tik didino.

Trečiąjį kėlinį pradėję 3 taškais be atsako, mūsiškiai įgijo didžiausią persvarą rungtynėse (52:27), tačiau netrukus įkrito į duobę. Latviai surinko 13 taškų be atsako, taip nukirpdami deficitą labiau nei per pusę – 40:52.

Grigonis prasiveržimu nutraukė taškų badą, tačiau Roberto Štelmaherio auklėtiniai tada pelnė dar 6 taškus ir jų deficitas sumenko iki vienženklio taško – 46:54.

Visgi lietuviai trečią ketvirtį baigė penkiais taškais be atsako, ketvirtąjį tolimu metimu pradėjo Grigonis ir mūsiškių persvara vėl tapo solidesnė – 62:46.

Kai po tritaškį pridėjo Tadas Sedekerskis ir Lukas Lekavičius, abejonių dėl mačo baigties nebeliko – 68:49.

Netrukus pateiksime daugiau informacijos.

Mačo eiga:

2:0, 2 min.: Dimša baudų metimais atidaro taškų sąskaitą.

4:1, 3 min.: Jokubaičio metimas iš vidutinio nuotolio.

7:1, 4 min.: Blaževičiaus dvitaškis su pražanga, taikli ir bauda.

7:3, 5 min.: Elksnio dvitaškis.

9:3, 6 min.: Biručio du taškai po puikaus Jokubaičio perdavimo.

9:6, 7 min.: Berzinio tritaškis.

15:6, 7 min.: Retas atvejis krepšinyje – 6 taškai per vieną ataką. Grigonis išprovokavo pražangą ir pataikė pirmą baudą, tada Birutis atsikovojo kamuolį ir pelnė du taškus su pražanga, tačiau nepataikė baudos, o kamuolį atsikovojo Dimša ir Grigonis smeigė tritaškį.

17:6, 8 min.: Grigonis realizuoja baudas.

17:8, 8 min.: Steinbergas pelno taškus iš po krepšio.

19:8, 8 min.: Biručio taškai iš po krepšio.

19:10, 9 min.: Lasenbergas pataiko baudas.

21:10, 9 min.: Du Grigoni taškai.

23:10, 10 min.: D Butkevičiaus taškai.

23:12, 10 min.: Dargais kėlinį baigia metimu su sirena.

Lietuvos rinktinė: Marius Grigonis 8, Laurynas Birutis 6, Marekas Blaževičius 3.

Latvijos rinktinė: Kaspars Berzins 3.

Tomas Vanagas, „BasketNews.lt“ žurnalistas Taline

Panašu, kad lietuviai po nesėkmės prieš estus padarė išvadas. Vakarykštėse rungtynėse estai puolime atkovojo 19 kamuolių ir pelnė 92 taškus (kartu su pratęsimu), o latviai per pirmąjį kėlinį puolime sugriebė tik 2 kamuolius bei pelnė 12 taškų, iš žaidimo pataikydami 4 metimus iš 18. Panašu, kad lietuviai po nesėkmės prieš estus padarė išvadas. Vakarykštėse rungtynėse estai puolime atkovojo 19 kamuolių ir pelnė 92 taškus (kartu su pratęsimu), o latviai per pirmąjį kėlinį puolime sugriebė tik 2 kamuolius bei pelnė 12 taškų, iš žaidimo pataikydami 4 metimus iš 18.

28:12, 11 min.: Blaževičuis ima kamuolį puolime ir pelno taškus, Butkevičius prideda dvitaškį su pražanga. Taikli ir bauda.

33:14, 13 min.: Kalnietis smeigia tritaškį, po to prideda tolimą dvitaškį.

33:19, 14 min.: Berzins pataiko iš toli.

37:21, 15 min.: Keturi iš eilės Blaževičiaus taškai.

37:24, 16 min.: Lasenbergs pataiko iš toli.

41:24, 17 min.: Du Jokubaičio taškai ir Sedekerskio dėjimas greitoje atakoje.

43:24, 18 min.: Birutis realizuoja baudas.

43:27, 18 min.: Misters pataiko iš toli.

46:27, 19 min.: Grigonis pataiko iš toli.

49:27, 20 min.: Grigonis kėlinį baigia dar vienu tritaškiu.

Lietuvos rinktinė: Marius Grigonis 14, Marekas Blaževičius 9 (5 atk. kam.), Laurynas Birutis 8.

Latvijos rinktinė: Kaspars Berzins 8.

Tomas Vanagas, „BasketNews.lt“ žurnalistas Taline

Lietuva demonstruoja puikų taiklumą tiek iš dvitaškio zonos (14/24, 58 proc.), tiek ir iš už tritaškio linijos (4/7, 57 proc.). Palyginimui, vakar lietuviai per visas rungtynes išmetė net 34 tritaškius ir pataikė 12. Latviai taiklumu nežiba – iš žaidimo pataikė tik 30 proc. metimų (10/33). Vakar lietuvių problema buvo varžovų taškai antraisiais šansais, o šiandien pagal šį rodiklį Maskoliūno kariauna pirmauja 14:3. Lietuva demonstruoja puikų taiklumą tiek iš dvitaškio zonos (14/24, 58 proc.), tiek ir iš už tritaškio linijos (4/7, 57 proc.). Palyginimui, vakar lietuviai per visas rungtynes išmetė net 34 tritaškius ir pataikė 12. Latviai taiklumu nežiba – iš žaidimo pataikė tik 30 proc. metimų (10/33). Vakar lietuvių problema buvo varžovų taškai antraisiais šansais, o šiandien pagal šį rodiklį Maskoliūno kariauna pirmauja 14:3.

50:27, 21 min.: Blaževičius patako baudą.

52:27, 23 min.: Lekavičiaus du taškai.

52:30, 23 min.: Berzins smeigia tritaškį.

52:32, 24 min.: Lasenbergs pelno du taškus.

52:34, 24 min.: Berzins pelno du tašus su pražanga, bauda irgi taikli.

52:38, 25 min.: Silins smeigia tritaškį ir Maskoliūnas prašo minutės pertraukėlės.

52:40, 26 min.: Misters pelno taškus ir latvių spurtas tęsiasi iki 13:0.

54:40, 27 min.: Grigonis prasiveržimu nutraukia taškų badą.

54:42, 27 min.: Silins pelno du taškus.

54:44, 28 min.: Silins pelno dar du taškus.

54:46, 29 min.: Lasenbergo dvitaškis.

56:46, 30 min.: Birutis pelno du taškus.

59:46, 30 min.: Ulanovo tritaškis.

Lietuvos rinktinė: Marius Grigonis 16, Marekas Blaževičius (7 atk. kam.) ir Laurynas Birutis po 10.

Latvijos rinktinė: Kaspars Berzins 14.

Jonas Miklovas, „BasketNews.lt“ žurnalistas Taline

Kėlinį pradėję trimis taškais ir įgiję didžiausią persvarą rungtynėse (52:27), po to lietuviai strigo puolime ir per pirmas 9 trečiojo kėlinio minutes tepelnė 5 taškus, kai latviai surinko 19. Tik 5 taškai per paskutinę ketvirčio minutę leido lengviau atsikvėpti. Kėlinį pradėję trimis taškais ir įgiję didžiausią persvarą rungtynėse (52:27), po to lietuviai strigo puolime ir per pirmas 9 trečiojo kėlinio minutes tepelnė 5 taškus, kai latviai surinko 19. Tik 5 taškai per paskutinę ketvirčio minutę leido lengviau atsikvėpti.

62:46, 31 min.: Dar vienas Grigonio tritaškis.

65:49, 33 min.: Sedekerskio tolimas metimas.

68:49, 34 min.: Lekavičius pataiko iš toli.

72:51, 35 min.: Birutis deda iš viršaus, Lekavičius prideda dvitaškį.

74:51, 36 min.: Sedekerskis pelno taškus sugavęs kamuolį ore po Lekavičiaus perdavimo.

76:51, 36 min.: Kalniečio dvitaškis.

76:54, 37 min.: Berzins pelno tris taškus.

78:56, 37 min.: Blaževičiaus dvitaškis, į kurį dar vienu tritaškiu atsako Berzins.

Dariaus Maskoliūno auklėtiniai penktadienį pirmajame turnyro mače po pratęsimo 85:92 turėjo pripažinti Estijos krepšininkų pranašumą.

Šį kartą mūsiškiai versis su 10 krepšininkų – lyginant su penktadieniu, komandoje nebebus Eimanto Bendžiaus.

Sulig dvikova su Latvija baigsis Lietuvos rinktinės mini stovykla, kuri prasidėjo liepos 10 dieną Palangoje.