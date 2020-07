Įspūdingus nuostolius skaičiuojantys NBA savininkai įvairiais būdais bando surinkti klubų biudžetus

Nuotr.: USA Today - Scanpix

NBA klubai jau ruošiasi artėjančiam 2020-2021 m. sezonui, kuriame veikiausiai bus tuščios arba apytuštės arenos, tad kai kurie komandų savininkai jau ieško galimybių, kaip reikės padengti būsimus nuostolius.

„Golden State Warriors“ savininkas Joe Lacobas informavo kitus klubo dalininkus, kad kartu su investiciniu banku „Goldman Sachs“ svarsto surinkti papildomus 250 mln. JAV dolerių, jog padengtų artėjančio sezono išlaidas.

Kitų komandų savininkai taip pat nemiega ir ieško būdų, kaip būtų galima padidinti komandų biudžetus. Kai kurie savininkai netgi imasi teisiniu veiksnių prieš draudimo kompanijas, kurios atsisakė padengti koronaviruso pandemijos sukeltus nuostolius.

Kiek anksčiau NBA komisaras Adamas Silveris žaidėjams atskleidė, kad pajamos iš bilietų į rungtynes sudaro beveik 40 proc. visų lygos pajamų ir perspėjo krepšininkus, kad jie būtų pasiruošę artėjantiems iššūkiams. NBA kartu su žaidėjų asociacija prieš artėjantį sezoną turėtų susitarti dėl pakeitimų kolektyvinėje bendradarbiavimo sutartyje.

Tiesa, „Warriors“ yra išimtis, mat naujoji „Chase Center“ arena komandai sugeneruoja net 80 proc. pajamų, o per vienerias namų rungtynes neretai būna surenkama apie 5 mln. pajamų. Palyginimui, dauguma klubų per vienerias namų rungtynes uždirba kiek mažiau nei 2 mln., o kai kurios komandos nepasiekia ir 1 mln. dolerių ribos.

Skirtingai nei kai kurios komandos, „Warriors“ taip pat neatleido nė vieno darbuotojo. Pats Lacobas taip pat investavo į pažangiąsias technologijas bei galimus testavimo metodus, kurie leistų aistruoliams vėl lankytis „Warriors“ rungtynėse.

Papildoma piniginė injekcija leistų „Warriors“ susitvarkyti su išlaidomis žaidėjų algoms, kurios veikiausiai viršys 150 mln. ribą. Keturi žaidėjai – Stephenas Curry, Klay Thompsonas, Andrew Wigginsas ir Draymondas Greenas artėjantį sezoną uždirbs daugiau nei 22 mln. dolerių.

Vis tik kai kuriems klubams gali tekti priverstinai susimažinti išlaidas žaidėjų algų srityje, o tai gali privesti prie krepšininkų išmainymo, susilaikymo nuo agresyvios taktikos laisvųjų agentų rinkoje arba naujokų biržos šaukimų išmainymo.

„Spėju, kad šių metų naujokų biržoje bus parduodami pirmojo rato šaukimai, – teigė neįvardytos komandos vadovas. – Kažko panašaus jau nematėme daugmaž dešimtmetį.“

Paskutinis toks atvejis užfiksuotas buvo 2013-aisiais, kuomet Denverio „Nuggets“ Jutos „Jazz“ ekipai pardavė 27-ąjį šaukimą. Juo Jutos klubas pasirinko Rudy Gobertą.

Neatmetama, kad papildomas pajamas komandos gali bandyti sugeneruoti iš nekilnojamo turto pardavimo arba imant banko paskolas. Minesotos „Timberwolves“ klubas jau dabar yra parduodamas. Tiesa, dabartinis savininkas Glenas Tayloras tikino, kad toks jo sprendimas nėra susijęs su koronaviruso pandemija.

„Nežinau, ar tai įvyks, bet kitą sezoną galiu prarasti 50 mln. dolerių, – teigė vieno iš NBA klubų savininkas. – Jeigu taip nutiktų, turėčiau tris pasirinkimus: galėčiau pinigus pasiskolinti, parduoti dalį komandos akcijų arba prašyti didesnių investicijų ir aš kartu su kitais dalininkais rašytume čekius.“

Tuo metu turtingiausi NBA savininkai imasi ėjimų, susijusių su pinigais. Bruklino „Nets“ savininkas Joe Tsai neseniai pardavė 25 proc. „Alibaba“ akcijų, už kurias jis gavo 3,3 mlrd. dolerių. Jis taip pat paneigė gandus, kad jungiasi prie investuotojų grupės, pirksiančios Niujorko beisbolo klubą „Mets“.

Klivlando „Cavaliers“ savininkui Danui Gilbertui priklausanti „Quicken Loans“ kompanija liepos pradžioje į viešąjį sektorių paleido dalį akcijų pardavimui. 2019-aisiais „Quicken Loans“ pelnas sudarė 800 mln., kas leidžia manyti, kad artimiausiu metu Gilbertas bus vienas turtingiausių sporto komandų savininkų JAV.

Tuo metu Los Andželo „Clippers“ valdantis Steve‘as Ballmeris turi daugiau „Microsoft“ akcijų nei pats Billas Gatesas. Visai neseniai „Microsoft“ akcijų kaina pasiekė rekordinę ribą, kuri padidino Ballmerio turtą iki 70 mlrd. dolerių.

Vien per šiuos metus Ballmeris savo turtą jau padidino per 10 mlrd. dolerių, o visai neseniai už 100 mln. dolerių jis nusipirko legendinę „Forum“ areną, kurios vietoje išdygs nauja „Clippers“ arena.

Savo ruožtu „Lakers“ veikiausiai neturės problemų siekiant susitarti dėl naujos sutarties su Anthony Davisu. Prie to itin daug prisideda sutartis su vietiniu kabelinės tiekėju. „Spectrum SportsNet“ kompanija Los Andželo ekipai per metus atriekia 200 mln. dolerių. Pridėjus pajamas iš nacionalinių JAV transliuotojų, „Lakers“ per sezoną gali tikėtis surinkti 300 mln. pajamų nepardavę nė vieno bilieto į rungtynes.

Vis tik ne visiems sekasi taip gerai.

Hjustono „Rockets“ savininkas Tilmanas Fertitta dar balandžio mėnesį paėmė 300 mln. dolerių paskolą su kiek didesnėmis nei 10 proc. palūkanomis tam, kad galėtų susitvarkyti su skolomis, kurios užklupo šimtus jam priklausančių restoranų, viešbučių ir kazino bei paties „Rockets“ klubo, kurį jis 2017-aisiais įsigijo už 2,2 mlrd. dolerių.

Vis tik pats Fertitta keliuose skirtinguose interviu minėjo, kad nesiruošia parduoti dalies klubo akcijų. Liepos mėnesį Fertitta padavė į teismą draudimo bendrovę, kuri atsisakė atlyginti 400 mln. dolerių siekiančius nuostolius, kuriuos koronaviruso pandemija sukėlė „Rockets“ klubui bei kitiems jo verslams.

Kiti NBA klubai taip pat analizuoja sudarytas draudimo sutartis ir svarsto apie galimybę eiti teisminiu keliu.

Artėjantį sezoną „Rockets“ penkiems geriausiai apmokamiems žaidėjams sumokės 119 mln., o po 41 mln. dolerių išsidalys ryškiausios ekipos žvaigždės – Russellas Westbrookas bei Jamesas Hardenas.

Tuo metu „Pacers“ savininko Herbo Simono kompanijos „Simon Properties Group“ akcijų vertė nuo sausio mėnesio smuko per 25 mlrd. dolerių. Prognozuojama, kad artėjantį sezoną Indianos ekipa atlyginimams išleis didžiausią sumą klubo istorijoje – kiek daugiau nei 125 mln. dolerių.

Majamio „Heat“ savininko Micky Arisono turto vertė nuo kovo mėnesio smuko per 2,5 mlrd. dolerių. Panašią sumą prarado ir Oklahomos „Thunder“ dalininkas George‘as McClendonas, kuris nuo praėjusių metų neteko jau 2 mlrd. dolerių.

Praktiškai visų NBA klubų savininkai vienaip ar kitaip buvo paliesti koronaviruso krizės. Vis dar tvyro nežinomybė ir dėl to, kaip pasibaigs derybos su žaidėjų asociacija. Pagal dabartinį susitarimą savininkai su žaidėjais pajamas dalijasi santykiu 50-50, o žaidėjai yra įpareigoti dalintis ne tik pajamomis, bet ir nuostoliais. Dalijantis patirtus nuostolius, žaidėjai turėtų grąžinti dalį pinigų iš nurodytos sumos kontraktuose.

Kas konkrečiai įvyks spalio mėnesį prognozuoti yra sunku, tačiau vis daugiau ženklų rodo tai, kad artėja sunkūs sprendimai ir galimi žaidėjų perėjimai, siekiant susitvarkyti su piniginiais iššūkiais.