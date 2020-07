NBA grįžta: didžiausios likusio sezono intrigos

Nuotr.: AP, AFP, Reuters – Scanpix/BasketNews.lt iliustracija Nuotr. AP, AFP, Reuters – Scanpix/BasketNews.lt iliustracija Po daugiau nei keturių mėnesių pertraukos Nacionalinė krepšinio asociacija (NBA) grįžta. 22 komandos Volto Disnėjaus parke Orlande per artimiausius du mėnesius užbaigs 2019-2020 m. sezoną. Tinklalapis „BasketNews.lt“ apžvelgia didžiausias ir įdomiausias likusio sezono intrigas. NBA lietuvių forma Nors pernelyg sureikšminti nereikėtų, tačiau žvelgiant į pasiruošimo rungtynes ir Jono Valančiūno žaidimą, neatrodo, kad Memfio „Grizzlies“ vidurio puolėjas be krepšinio praleido 5 mėnesius. Kaip ir įprastai, JV pasižymėjo efektyviu žaidimu baudos aikštelėje, puikia kova dėl atšokusių kamuolių bei tvirtomis užtvaromis komandos draugams. Rungtynėse su „76ers“ uteniškis netgi drąsiai atakavo iš tolimos distancijos, kuomet realizavo 1 tritaškį iš 3. Joelis Embiidas prieš Valančiūnui atliekant metimą tyčia lietuvį paliko laisvą ties tritaškio linija ir netgi numojo ranka. Vis tik „Grizzlies“ centro šūvis skrodė tinklelį ir šiam nebeliko nieko kito, kaip tik mostelėti atgal Filadelfijos ekipos žvaigždei. Valančiūnas „Grizzlies“ ekipoje taip pat turi bene didžiausią atkrintamųjų patirtį iš svarbiausių komandos žaidėjų. Skirtingai nei „Raptors“ ekipoje, JV Memfyje veikiausiai bus kur kas svarbesnė puolimo ašis, taigi pamatyti lietuvį didesniame amplua bus tikrai įdomu. Tiesa, Memfio krepšininkams prieš tai teks išsikovoti vietą stipriausiųjų aštuonetuke. Kalbant apie Domantą Sabonį, didžiausia intriga šiuo metu yra ar Indianos „Pacers“ lyderis apskritai galės žaisti. Lietuviui buvo diagnozuotas plantarinės fascijos uždegimas. Tai – stipraus, storo, fibrozinio raiščio, jungiančio kulnakaulį ir pėdų priekį, uždegimas. Vienas paprasčiausių ir efektyviausių šios problemos sprendimų yra tiesiog poilsis ir mažas fizinis krūvis, tad lieka neaišku, ar Orlandą palikęs bei į Los Andželą išvykęs Sabonis dar grįš į burbulą. Net jei „Pacers“ lyderis spės pasveikti, jis praleis jeigu ne visą, tai didžiąją reguliariojo sezono dalį. Indianos ekipa į oficialias varžybas grįš rugpjūčio 1-ąją, kuomet atkrintamosios prasidės rugpjūčio 14-ąją. Pagal dabartinį protokolą, Saboniui grįžus į Orlandą, jis būtų priverstas karantinuotis 14 dienų, tad matematika atrodo ganėtinai paprasta. Tiesa, „The Athletic“ šaltinių teigimu, „Pacers“ bandytų ieškoti išeičių, kaip karantinavimosi laikotarpį būtų galima sumažinti. Kalbėdamas apie esamą padėtį optimizmu netryško ir vyriausiasis „Pacers“ treneris Nate‘as McMillanas. „Mes praradome „Visų žvaigždžių“ rungtynių dalyvį. Praradome geriausią kovotoją dėl kamuolių. Jis buvo mūsų žaidimo kūrėjas tiek žaisdamas su starto penketo nariais, tiek – su atsarginiais krepšininkais. Taigi, netekome dar vieno aukštaūgio, jo fiziškumo, gebėjimo atkovoti kamuolius, užkurti puolimą, universalumo žaisti starto penkete ir būti stuburu žaidžiant su atsarginiais žaidėjais. Turėsime sukurti naują žaidimo planą be Domo“, – „The Athletic“ žurnalistui Bobui Kravitzui sakė McMillanas. Nuotr. AFP-Scanpix Net jei svarstytume hipotetiškai, įvertinti būsimą Sabonio formą nebūtų lengva užduotis. Puolėjas paskutiniąsias rungtynes sužaidė kovo 11-ąją ir Orlande veikiausiai žaistų ne visu pajėgumu. Galutinio apsisprendimo dėl žaidimo sezono atnaujinime dar nėra priėmęs ir Victoras Oladipo, kas taip pat yra papildomas veiksnys, kuris darytų tiesioginę įtaką tiek Sabonio žaidimui, tiek jo fiksuojamai statistikai. Vis dėlto jei reikėtų prognozuoti, Domantas per likusią sezono dalį fiksuotos 18,5 taško, 12,4 atkovoto kamuolio ir 5 rezultatyvių perdavimų statistikos veikiausiai neatkartotų. Luka Dončičius atkrintamosiose Pirmąjį NBA sezoną Dončičius Dalaso „Mavericks“ į lemiamas kovas ištempti nesugebėjo, tačiau sulaukęs Kristapo Porzingio prisijungimo ir dar labiau pagerinęs savo paties žaidimą, slovėnas sugrąžino Teksaso klubą į atkrintamąsias po trejų metų pertraukos. Galingas žaidimas ir įspūdinga statistika Dončičių netgi statė kaip vieną iš galimų kandidatų laimėti reguliariojo sezono MVP apdovanojimą. „Mavs“ lyderis vidutiniškai renka po 28,7 taško, 9,3 atkovoto kamuolio ir 8,7 rezultatyvaus perdavimo. Pagal rezultatyvumą slovėnas NBA lygoje rikiuojasi šeštas, atkovojamus kamuolius – pirmas tarp gynėjų, o pagal rezultatyvius perdavimus – ketvirtas visoje lygoje. Tad kyla klausimas, ar Dončičiui panašią formą išlaikyti pavyks ir atkrintamosiose? Žvelgiant į ganėtinai trumpą Dončičiaus karjerą, jokia paslaptis, kad slovėnas yra sukaupęs apsčiai patirties svarbiausiose turnyrų stadijose. Dončičius Madrido „Real“ ekipą į priekį vedė tiek Eurolygos, tiek Ispanijos lygos finaluose bei buvo vienas iš Slovėnijos rinktinės lyderių auksiniame 2017-ųjų Europos čempionate. Nuotr. Reuters-Scanpix Vis dėlto šiemet Luka susidurs su kiek kitokia patirtimi – jis be jokių abejonių bus didžiausias varžovų gynybos taikinys. „Real“ gretose Dončičius turėjo Sergio Llullo, Rudy Fernandezo, Felipe Reyeso ir kitų patyrusių krepšininkų užnugarį. Slovėnijos rinktinėje Dončičius taip pat šalia savęs turėjo geriausią karjeros krepšinį demonstravusį Goraną Dragičių bei komandos draugą iš „Real“ Anthony Randolphą. Dabar „Mavericks“ rezultatai tiesiogiai priklausys nuo Dončičiaus demonstruojamo žaidimo, o bene didžiausias slovėno ramstis Dalaso ekipoje bus jau minėtasis Porzingis, kuriam tai taip pat bus pirmosios NBA atkrintamosios karjeroje. Sublogusio Nikola Jokičiaus žaidimas Karantino laikotarpiu Denverio „Nuggets“ žvaigždė Nikola Jokičius netinginiavo ir numetė net 18 kilogramų svorio. Koronavirusu prasirgęs serbas sužaidė visuose trejose draugiškose rungtynėse, tačiau dideles išvadas daryti dar anksti. Visų pirma Denverio ekipos varžovai toli gražu nebuvo patys rimčiausi („Wizards“, „Pelicans“ ir „Magic“), o ir pilna sudėtimi „Nuggets“ tesužaidė rungtynes su „Magic“. Vis tik susidaryti šiokį tokį įspūdį apie Jokičių buvo galima. Puolėjas atrodo vikresnis, tačiau tuo pačiu nepraradęs fizinės jėgos. Žinant, jog pirmuosius du mačus „Nuggets“ vedlys dalį laiko praleido įžaidėjo pozicijoje, jis solidžiai kovojo dėl atšokusių kamuolių (vid. 7,6), o esant reikalui pastatydavo tvirtas užtvaras Bolui Bolui ir kitiems komandos draugams. Ir, be abejo, toliau pasižymi išskirtiniu aikštelės matymu bei gebėjimu perduoti kamuolį. Siekiant visavertiškai įvertinti Jokičiaus kūno pokyčių transformaciją aikštelėje teks palaukti grėsmingesnių varžovų su stipresnėmis priekinėmis linijomis, tačiau pradžia atrodo išties neblogai. Ar „Grizzlies“ išsaugos vietą atkrintamosiose? Įprastomis sąlygomis apie „Grizzlies“ būtų galima sakyti, jog Memfio ekipa vis dar užtikrintai laikosi Vakarų konferencijos aštuntoje pozicijoje, tačiau atnaujintos taisyklės ir tvarkaraščiai žada rimtą kovą dėl paskutinio kelialapio į atkrintamąsias. Kalbant apie taisykles, esminis faktorius bus pergalių „Grizzlies“ pranašumas prieš artimiausią persekiotoją. Jeigu Memfio klubas paskutinę reguliariojo sezono dieną turės didesnę nei 3,5 pergalės persvarą, tuomet Jonas Valančiūnas ir kompanija tiesiausiu keliu pateks į atkrintamąsias. Priešingu atveju tektų žaisti papildomą atrankos etapą, kuriame aštuntąją vietą užėmusiai komandai pakaktų vienos pergalės, o devintoje pozicijoje finišavusi ekipa turėtų triumfuoti dukart paeiliui. Bene realiausiais pretendentais, galinčiais išstumti „Grizzlies“ iš esamos pozicijos, laikomi Naujojo Orleano „Pelicans“ ir Portlando „Trail Blazers“ klubai. Tiek „Pelicans“, tiek „Blazers“ turi savų argumentų kovoje su Memfio ekipa. „Pelicans“ gali pasigirti ant popieriaus bene lengviausiu tvarkaraščiu. Alvino Gentry auklėtiniai per likusias aštuonerias reguliariojo sezono rungtynes sužais su „Jazz“, „Clippers“, „Grizzlies“, „Wizards“, „Spurs“, „Magic“ ir dukart su „Kings“ ekipa. Palyginimui, „Grizzlies“ susitiks su „Blazers“, „Spurs“, „Pelicans“, „Jazz“, „Thunder“, „Raptors“, „Celtics“ ir „Bucks“ klubais. Savo ruožtu „Blazers“ sulaukė pastiprinimo sudėtyje, į kurią sugrįžo po traumų atsigavę Jusifas Nurkičius bei Zachas Collinsas. Būtent bosnis paliko itin pozityvų įspūdį. Daugiau nei metus ant parketo nebuvęs Nurkičius draugiškų rungtynių metu fiksavo 12 taškų ir 8,7 atkovoto kamuolio rodiklius bei ant parketo jautėsi itin komfortiškai. Carmelo Anthony į Orlandą taip pat atvyko ženkliai pagerinęs fizinę kondiciją, tačiau Portlando ekipai teks verstis be gynybinio ramsčio Trevoro Arizos. Vis tik „Blazers“ negali pasigirti tokiu palankiu tvarkaraščiu, kaip „Pelicans“. Portlando ekipa susitiks su „Grizzlies“, „Celtics“, „Rockets“, „Nuggets“, „Clippers“, „76ers“, „Mavericks“ ir „Nets“ komandomis. Visos jos šiuo metu yra pozicijose, kurios garantuoja vietą atkrintamosiose. Nurašyti Damiano Lillardo ir kompanijos negalima, tačiau tikėtis finišo, užtikrinančio vietą pirmajame Vakarų konferencijos aštuonetuke, yra ganėtinai sunku. Kas taps juoduoju arkliuku? Išskirtinėmis aplinkybėmis atnaujintos Ispanijos ir Vokietijos pirmenybės jau parodė, kad netikėtumų galima laukti. Kas aukščiau bambos galėtų iššokti NBA lygoje? Žvelgiant į Rytų konferenciją, neabejotinais favoritais laikomi yra Milvokio „Bucks“ krepšininkai, tačiau į šalį nereiktų nuvyti ir dabartinių NBA čempionų Toronto „Raptors“. Puikiai Nicko Nurse‘o treniruojama ekipa užtikrintai žengia antroje vietoje ir savo sudėtyje turi bent kelis krepšininkus, galinčiais tapti X faktoriais bet kuriose rungtynėse. Kawhi Leonardo išvykimas atvėrė galimybę Pascaliui Siakamui suspindėti dar ryškiau, o veteranai Kyle‘as Lowry, Serge‘as Ibaka bei Marcas Gasolis vis dar išlaiko aukštą žaidimo lygį ir užima kur kas didesnį vaidmenį nei balsas rūbinėje. Nuotr. AFP – Scanpix Siurprizų gali pateikti ir Majamio „Heat“ komanda. Minesotos „Timberwolves“ ir Filadelfijos „76ers“ ekipose besiblaškęs Jimmy Butleris, panašu, atrado savo vietą, o puikiai atsiskleidę Bamas Adebayo, Duncanas Robinsonas, Kendrickas Nunnas bei Tyleris Herro pavertė „Heat“ itin simpatiška komanda. „Heat“ šiuo metu yra taikliausiai tritaškius metanti komanda visoje lygoje (vid. 38,3 proc.), o prie to ženkliai prisideda jau minėtasis Robinsonas, realizavęs 243 tolimus metimus iš 543 bandymų (44,8 proc.). Pagal pataikymo procentą „Heat“ naujokas yra trečias visoje NBA. Žinant tritaškių svarbą šiuolaikinėje NBA, tai – itin pavojingas ir naudingas ginklas. Vakaruose triukšmo galima tikėtis iš „Mavericks“. Nors Dalaso ekipa šiuo metu rikiuojasi septintoje pozicijoje, tačiau nuo ketvirtoje vietoje esančių Jutos „Jazz“ krepšininkų atsilieka viso labo viena pergale, tad per likusias reguliariojo sezono rungtynes dar gali pagerinti turimas pozicijas. Atkrintamosiose, be abejo, „Mavericks“ galimybės priklausys nuo Luka Dončičiaus, Kristapo Porzingio ir Stepho Curry trijulės žaidimo. Vis tik Dalaso ekipa gali pasigirti įspūdingu puolimu – 115,8 taško vidurkis per 100 atakų yra geriausias rodiklis visoje lygoje. Net septyni „Mavericks“ krepšininkai vidutiniškai sugeneruoja po daugiau nei 115 taškų per 100 atakų. Tai – didžiausias vienos komandos krepšininkų skaičius, fiksuojantis tokius rodiklius nuo 1976-ųjų, o jį nepatenka Porzingis, tad puolime Dalaso klubas dar gali atrasti resursų. Nuotr. AP-Scanpix Prognozuoti „Mavericks“ ekipai Vakarų konferencijos finalą veikiausiai būtų per drąsu. Vis tik tinkamai sukritus kortoms, „Mavs“ gali perlipti pirmąjį atkrintamųjų barjerą ir sukelti problemų antrajame. Dauguma gerbėjų tikisi, kad Vakarų konferencijos finale susitiks abu Los Andželo klubai, tačiau pretendentais, galinčiais sugriauti šią porą, galima įvardyti Denverio „Nuggets“ ekipą. Vien Nikola Jokičiaus fizinės formos pokyčiai gali priversti ekipas keisti planus gynyboje, tačiau didžiausiu X faktoriumi Denverio ekipoje gali tapti Michaelas Porteris. 22-ejų puolėjas praėjusiame sezone apskritai nedebiutavo dėl nugaros traumos, o problemų su sveikata turėjo ir šiemet – jis praleido 25 mačus iš 65. Vis tik būdamas sveikas, šis krepšininkas demonstravo puikų efektyvumą. Vidutiniškai per 13 minučių Porteris rinko po 7,5 taško (54 proc. dvit., 42 proc. trit.) ir atkovojo po 4,1 kamuolio, tad galima tikėtis jo solidaus indėlio kylant nuo atsarginių žaidėjų suolelio. „Nuggets“ gali pasigirti ir viena geriausių gynyboje visoje NBA. Pagal praleidžiamus taškus Denverio ekipa rikiuojasi penktoje vietoje, kas, be abejo, bus itin svarbus faktorius atkrintamosiose. Kas iškovos NBA čempionų titulą? Svarbiausias likusio sezono klausimas. LeBronui ir „Lakers“ ekipai tai – bene idealiausias šansas iškovoti žiedus, tačiau konkurencijos Los Andželo ekipai, kuri turi savų problemų, netrūks. Į Orlandą nevykti nusprendė starto penkete įprastai rungtynes pradėdavęs Avery Bradley, kurį kompensuoti teks Danny Greenui, Dionui Waitersui ir prieš pat sezono atnaujinimą prisijungusiam J.R. Smithui. Tiesa, pastarasis duetas bent jau pasirengimo mačuose atrodė gana solidžiai. Waitersas per trejas rungtynes vidutiniškai rinko po 10,6 taško, atakuodamas 33 proc. taiklumu iš toli, tuo metu Smithas driokstelėjo paskutiniame mače su „Magic“, kuomet pelnė 20 taškų, realizuodamas 6 tritaškius iš 7. Be abejo, nereikėtų tikėtis, kad Smithas su Waitersu vers kalnus, tačiau vienas kitas vakaras, kuriame bent vienas iš jų gali tapti X faktoriumi, yra vertingas „Lakers“ ekipai. Pagrindinių „Lakers“ lyderių – LeBrono Jameso ir Anthony Daviso – visu pajėgumu po pertraukos matyti dar neteko, tačiau jų atsidavimu ir talentu dvejoti nėra prasmės, o ir pasiruošimo mačai blogų indikacijų neatskleidė. Kita Los Andželo ekipa, „Clippers“, ant popieriaus turi giliausią sudėtį visoje lygoje. Montrezlas Harrellas, Lou Williamsas ir Reggie Jacksonas patektų į daugumos komandų starto penketus, tačiau Docas Riversas turi prabangą kelti šiuos krepšininkus nuo atsarginių žaidėjų suolelio. Tiesa, Orlando nuotykis „Clippers“ ekipai taip pat prasidėjo su komplikacijomis. Los Andželo klubas iki šiol neturėjo galimybės žaisti visa sudėtimi. Dėl vienokių ar kitokių priežasčių burbulą palikti arba į jį vėliau atvykti turėjo Marcusas Morrisas, Patrickas Beverley bei Williamsas, kuris praleis ir pirmąsias dvejas reguliariojo sezono rungtynes. Tuo metu Harrellas dar net neatvyko į Orlando burbulą ir nėra tiksliai žinoma, kada tai padarys. Aišku tik viena, kad puolėjas praleis artėjančią dvikovą su „Lakers“. Būtent likusios reguliariojo sezono rungtynės „Clippers“ ekipai turėtų tapti tikruoju pasirengimo etapu prieš atkrintamąsias, kuriame Riverso auklėtiniai vėl turės apsišlifuoti bei įgauti optimalią formą prieš atkrintamąsias. Be abejo, „Clippers“ komandai priverstinė pertrauka išėjo į naudą tuo, jog taip reikalingo poilsio gavo pagrindiniai komandos lyderiai – Kawhi Leonardas ir Paulas George‘as. Pastarasis viso sezono metu stengėsi įsivažiuoti po dviejų operacijų pečių srityje, tuo metu Leonardui nuolat būtina suteikti poilsio dėl jo problemų su keliu. Nuotr. AP-Scanpix Iki šiol „Clippers“ galėjo pasigirti viena geriausių gynybų NBA. Vidutiniškai per 100 atakų Los Andželo klubas praleisdavo po 106,6 taško per rungtynes, o tai – penktas geriausias rodiklis visoje lygoje. „Clippers“ taip pat puikiai naudodavosi varžovų klaidomis tiek vienoje, tiek kitoje aikštelės pusėje. Pagal pelnytus taškus po oponentų klaidų „Clippers“ rinkdavo po 17,6 taško (8 vieta lygoje), o pagal įmestus taškus po puolime atkovotų kamuolių rikiavosi antroje pozicijoje (vid. 14,4 taško). Tad solidi gynyba, dispozicija rezultatyviausiu ir bene giliausiu atsarginių žaidėjų suoleliu gali tapti „Clippers“ pergalės receptu. Rytų konferencijoje pagrindiniais kandidatais atsiimti Larry O‘Brieno trofėjų laikomi „Bucks“ taip pat turi savų kozirių. Lygos MVP Giannį Antetokounmpo snaiperiais apstačiusi „Bucks“ yra rezultatyviausia ir tuo pačiu geriausiai besiginanti lygos komanda, vidutiniškai renkanti po 118,6 taško per susitikimą. Kitoje aikštelės pusėje Milvokio krepšininkai per 100 atakų tepraleidžia po 101,6 taško. Palyginimui, antroje vietoje esantys „Raptors“ šioje kategorijoje fiksuoja 104,9 taško rodiklį. Kokia to paslaptis? Pikenrolo situacijose dauguma žaidėjų keičiasi ginamaisiais, tačiau „Bucks“ dažniausiai palieka puolėjus giliau baudos aikštelėje, o juodą darbą atlieka gynėjai. Ericas Bledsoe, Patas Connaughtonas, George‘as Hillas arba Donte DiVincenzo nuolat braunasi per varžovų užtvaras bei stengiasi sutrukdyti išmesti laisvą metimą, ką dažniausiai ir pasiekia. „Bucks“ varžovai į baudos aikštelę veržtis taip pat privengia, mat ją saugo Antetokounmpo arba broliai Lopezai – statistiškai trys geriausi baudos aikštelės gynėjai visoje lygoje. „Tikrai dirbame ir kalbame apie nuolatinę gynybą prieš varžovą su kamuoliu. Vis tik manau, kad šie vyrukai tikrai yra apdovanoti įgūdžiais gynyboje. Jie atletiški, jie pasiekia metimus. Kai sezono pradžioje blokuoji vieną, antrą metimą, varžovai tai pamato. Tai, ką iš už nugaros gali padaryti Ericas, Donte, George‘as ir Patas yra tai, ką jie tikrai puikiai sugeba“, – kiek anksčiau sezono metu apie savo auklėtinius teigė Mike‘as Budenholzeris. Vis tik „Bucks“ grėsmingai atrodė ir praėjusiame sezone, kol neatsimušė į Toronto „Raptors“ ir Kawhi Leonardo barjerą, taigi Milvokio ekipa tikrai dar turi, ką įrodyti, o galutinis sezono rezultatas veikiausiai turės įtakos ir Antetokounmpo sprendimui dėl savosios ateities.

