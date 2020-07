Radzevičiaus džiaugsmas persikėlus į „Rytą“: „Čia – vieni pliusai“

Paaiksinu kas nesupranta

kas cia klykauja del z sudeties tai susivokit kad kai turi 6,5 karto didesni biudzeta zaideju algoms gali leisti sau brangesnius legionierius, tuo tarpu palyginus Z ir ryto lietuvaicius tai tikrai nera jokio didelio skirtumo: c gebenas / blazevic c gustys / echodas (dar klausimas ar ne ryto persvara) pf jankunas pf kulvietis (dar klausimas ar ne ryto persvara pries pensininka) sf butkevicius / radzevicius sf is vis nera nebent skaiciuotume milkani (ryto puse) sg grigonis / lumosiunas - sg girdziunas / uleckas / giedraitis (labai nezymiai ir tik del grigonio; pg lekavicius / jokibaitis - pg bickauskis / marciulionis - (labai nedidele persvara bet tik de lekaviciaus) taip kad nesvaikit kad z kazkuo yoatingai stilresnis tik tiek kad su tokiu biudEtu gali garsesnius legionierius nupirkti plius ouse komandos uzsienieciai