Tautvydo Sabonio kolegos apie paaukštinimą į „Žalgirį“: „Jo darbai kalbėjo už save“

Donatas

Nezinau kodel tiek pykcio, juk nieko nezinom apie ji kaip apie treneri. Daznai gyvenime buna, kad pats negali sportuoti aukstam lygyje, bet labai gerai matai visus varzybinius momentus ir treniruotes is sono, todel didesni potenciala atskleidi treniruojant. Juk jei buvai geras zaidejas dar nereiskia, kad busi topinis treneris, arba atvirksciai, jei fizines galimybes neleido buti geru zaideju gal pavyks atsiskleisti kaip treneriui. Gal vyriukas turi potencialo, nepamirskim ir to, kad patarimu gauna is auksciausiame lygyje esancio brolio ir daug ko senesniame krepsinyje maciusio tevo. As tik uz tai, kad savus jaunus zmones grudintumem ir keltumem ju lygi. Pagalvokit juk jauni turi kitoki mastyma, jie lankstus, prisitaiko, idejos sviezios ir nenuvalkytos. O seni treneriai kaip Svetislav Pesic per daug iauge i savo filosofijas ir konservatyvus. Paziurekim pora metu ir pamatysim kaip bus, o dabar duokit zmogui parodyti save. Juk 90 proc. zaideju ir treneriu gauna kritikos iki pirmu rungtyniu, bet daznai ta kritika greitai pasikeicia. Nebukim kaip amerikieciai, jei vienos rungtynes geros - dievas, jei blogos - degint ant lauzo... :D