Penkios didžiausios puolime stringančių „Lakers“ problemos

Nuotr.: ZUMAPRESS.com-Scanpix Nuotr. ZUMAPRESS.com-Scanpix Atnaujintame NBA sezone Orlande Los Andželo „Lakers“ mašina veikia ne taip sklandžiai, kaip tai darė prieš koronaviruso pandemiją. Franko Vogelio auklėtiniai šiąnakt 86:105 neprilygo Oklahomos „Thunder“ ekipai ir patyrė antrąjį pralaimėjimą NBA burbule. „Lakers“ apžvalgininkas Anthony Slateris iš „The Athletic“ siūlo plačiau apžvelgti didžiausias Los Andželo ekipos problemos puolant. 1. Tritaškių pataikymas Trumpam pamirškime burbulą ir pažvelkime į pastarojo dešimtmečio NBA čempionų tritaškių pataikymą bei į poziciją, kurioje atitinkama komanda rikiavosi pagal tolimų metimų pataikymą. Metai Komanda Tritaškių pataikymo proc. Vieta 2019 m. „Raptors“ 36,6 proc. 6 2018 m. „Warriors“ 39,1 proc. 1 2017 m. „Warriors“ 38,3 proc. 3 2016 m. „Cavaliers“ 36,2 proc. 7 2015 m. „Warriors“ 39,2 proc. 1 2014 m. „Spurs“ 39,7 proc. 1 2013 m. „Heat“ 39,6 proc. 2 2012 m. „Heat“ 35,9 proc. 10 2011 m. „Mavericks“ 36,5 proc. 11 Modernusis krepšinis į priekį žengė itin staigų žingsnį. Komandų gebėjimas pataikyti iš toli turi vis didesnę svarbą su kiekvienais metais. Ekipos gali turėti tam tikrų pranašumų kitose srityse, tačiau jeigu varžovas tave apmėto tritaškiais, įveikti trys daugiau už du formulę yra ganėtinai sunkiai. Šis faktas ir viršuje pateikta lentelė pasitinkant atkrintamąsias turėtų bauginti „Lakers“. Mače su „Thunder“ „Lakers“ pataikė viso labo 5 tritaškius iš 37. Tai – blogiau negu blogai. Su tokiu pataikymu bet kurios rungtynės prieš bet kurį varžovą tampa praktiškai nelaimimos. Ir nors iš vienerių rungtynių didelių išvadų daryti nereiktų, tačiau bent jau kol kas toks pataikymas yra tendencija. „Lakers“ Orlando burbule per keturis mačus realizavo 35 tritaškius iš 139. 25,2 proc. tikslumas yra blogiausias tarp visų burbulo komandų. Joks kitas klubas nemeta tolimų metimų žemesniu nei 30 proc. taiklumu. Šis skaičius turėtų kilti. Danny Greenas neprames visko. Savo ritmą kažkada pajus ir LeBronas Jamesas. Tuo metu Kyle‘as Kuzma atvės – jis burbule pataikė 11 tritaškių iš 22, tačiau tokie vyrukai, kaip Markieffas Morrisas bei J.R. Smithas (abu pataikė 0 tritaškių iš 12) irgi turėtų įsibėgėti. „Kažkada turėsime rungtynes, per kurias įmesime 20-25 tritaškius“, – sakė Anthony Davisas. Dvidešimt yra pasiekiama riba. „Lakers“ šį sezoną dukart pataikė 19 tritaškių per susitikimą. 48 minutės, kaip ir ketverios rungtynės, yra maža imtis, tačiau mes kalbame ne apie keturių mačų buksavimą Orlande. Mes kalbame apie tai, ką „Lakers“ sugebėjo parodyti per 67 rungtynes šį sezoną. „Lakers“ šį sezoną yra išmetę 2120 tritaškių, iš kurių tikslą pasiekė 738. Tai – 34,8 proc. tikslumas, kuris Los Andželo ekipą nugramzdino į 23-iąją vietą šiame sezone. Prasčiausiai šį sezoną tritaškius metančių komandų dešimtukas: Vieta Komanda Tritaškių pataikymo proc. 21. „Rockets“ 34,9 proc. 22. „Grizzlies“ 34,8 proc. 23. „Lakers“ 34,8 proc. 24. „Bulls“ 34,8 proc. 25. „Magic“ 34,7 proc. 26. „Nets“ 34 proc. 27. „Knicks“ 33,7 proc. 28. „Timberwolves“ 33,6 proc. 29. „Golden State Warriors“ 33,4 proc. 30. „Hawks“ 33,3 proc. Tai neturėtų būti didelis siurprizas – šitaip buvo suformuota sudėtis. Robas Pelinka pasirašė sutartis su dviem centrais, keliančiais pavojų po krepšiu, ir teikė prioritetą žaidėjams, galintiems gerai gintis, tačiau tuo pačiu ir pataikyti iš toli. Vis tik Pelinka pasislinko arčiau tų žaidėjų, kurie gali gerai gintis nei labiau pataikyti tritaškius. Ir sunku ginčytis su teiginiu, kad tai neveikia. „Lakers“ užsitikrino pirmąją vietą Vakaruose, nes turi vieną geriausių gynybų visoje lygoje. Vis tik sėkmingiausios LeBrono komandos aplink jį turėjo pavojingus metikus. Grįžkime prie pirmosios lentelės. Dvi Majamio „Heat“ komandos, su kuriomis Jamesas laimėjo titulus, atitinkamais sezonais pagal tritaškių tikslumą rikiavosi antroje ir dešimtoje vietose. Vienintelė sąraše esanti Klivlando „Cavaliers“ ekipa buvo septinta. Viena iš šių komandų turėjo Chrisą Boshą ir Ray Alleną, kita – Keviną Love‘ą bei Kyrie Irvingą. Žvelgiant į dabartinę „Lakers“ sudėtį, tokio aukšto lygmens snaiperių joje nėra. LeBronas šį sezoną vidutiniškai išmeta po 6,3 tritaškio, kiek daugiau nei vienu tritaškiu nei tai daro antroje vietoje esantis Greenas (vid. 4,9 išmesto tritaškio). Tai bus pirmasis kartas nuo 2008-ųjų, kai Jamesas bus daugiausiai tolimų metimų išmetantis krepšininkas savo komandoje. Galbūt tai neturės didelės reikšmės. Milvokio „Bucks“, kurie yra laikomi didžiausiais „Lakers“ konkurentais, šį sezoną iš toli atakuoja 35,3 proc. tikslumu ir užima 18-ąją vietą. Žvelgiant į geriausiai tritaškius metančių komandų dešimtuką, tik Los Andželo „Clippers“ (37 proc., 8 vieta) ir Toronto „Raptors“ (37,4 proc., 4 vieta) yra realūs pretendentai į titulą. Taigi, galbūt, tai bus sezonas, kuriame tritaškių svarba taps savotiška išimtimi. 2. Kiek konkretesnė problema: Danny Greenas Nuotr. AFP – Scanpix Praėjusių metų gegužę Danny Greenas Rytų konferencijos finale pataikė 1 tritaškį iš 15 bandymų. Nickui Nurse‘ui toks pataikymas įgriso taip, jog jis Greeno vaidmenį sumažino pusiau. Įprastai apie 30 minučių žaidęs gynėjas penktajame serijos mače gavo 16, o šeštajame – 14 minučių žaidybinio laiko. „Raptors“ vis tiek laimėjo. Tuomet Greenas NBA finale pasirodė su ugnį plieskiančiu ginklu ir pataikė 5 tritaškius iš 12 per pirmąsias dvejas rungtynes, o trečiajame serijos mače realizavo 6 tolimus metimus iš 10. Su Greenu taip buvo visada. Galite peržvelgti jo atkrintamųjų rungtynes iš laikų, kai jis žaidė San Antonijaus „Spurs“. Kaip metikas, jis svyruoja tarsi švytuoklė viename mače atrodydamas tarsi Andre Robersonas, o kitame – lyg Kyle‘as Korveris ir atvirkščiai iš vienos atkrintamųjų serijos į kitą. Tai neraminantis jausmas tiek iš komandos draugų perspektyvos, tiek iš varžovo, nes niekas nežino, kuri Greeno versija pasirodys. Vis dėlto nereikia pernelyg jaudintis dėl to, kas vyksta dabar. Greenas Orlande pataikė viso labo 4 tritaškius iš 20 ir vienu metu buvo prametęs 13 tolimų metimų iš eilės, tačiau šios rungtynės nieko nelemia. Taip pat žvelgiant į praeitį, galima matyti, kad dabartinis pataikymas Greenui neturės jokios įtakos atkrintamosiose. Frankas Vogelis ir „Lakers“ paprasčiausiai turi užsimerkti ir tikėtis, kad Greenas įkais tuomet, kai to reikės labiausiai. Jeigu ne, Vogeliui teks priimti skausmingą sprendimą, ar Greenas iš starto penketo vaidmens turės pasislinkti į atsarginio. Jis yra gyvybiškai svarbus perimetro gynėjas, kurį „Lakers“ aikštelėje nori matyti 25-30 minučių, tačiau jei Greenas nuolat prames iš toli būdamas laisvas, tuomet juo paprasčiausiai nebebus galima pasitikėti. 3. JaVale‘as McGee ir stringantys starto penketo žaidėjai Iš visų penketukų, kurie šį sezoną kartu žaidė bent 50 minučių, dabartinis Jameso, Kentaviouso Caldwello-Pope‘o, Greeno, Daviso ir JaVale‘o McGee kvintetas yra prasčiausias. Skaičiai: 294 minutės, įmestų taškų vidurkis per 100 atakų siekia 111,2, o praleistų – 112,4. Varžovai prieš šį penketą įmetė 13 taškų daugiau. Bent jau kol kas burbule matome tikrą košmarą. Per ketverias rungtynes šis penketukas pradėjo 8 kėlinius ir per 41 minutę praleido 28 taškais daugiau nei įmetė savo oponentams. Kaltinkite puolimą. Per šiuos keturis mačus šis penketukas per 100 atakų vidutiniškai renka vos po 74,4 taško – toks mažas skaičius, kad jį reikėjo patikrinti dukart. Jeigu Greenas ir Caldwellas-Pope‘as būtų pataikę bent kelis visiškai laisvus tritaškius, tuomet šis skaičius būtų šoktelėjęs šiek tiek į viršų, bet vis tiek būtų blogas – be nepataikymo yra ir daugiau problemų. Šiuo metu LeBronas yra visiškai atvėsęs. Vis tik tai yra mažiausias „Lakers“ rūpestis, žinant Jameso atkrintamųjų pasirodymus ir abejonių nekeliančią motyvaciją laimėti ketvirtąjį žiedą. Tačiau negalima sakyti, kad jis žaidžia atsipalaidavęs. LeBronas akivaizdžiai stengiasi per savo sužaidžiamas 35 minutes, bet, nepaisant to, jo produktyvumas nėra toks, kaip įprasta. Jamesas burbule per keturis mačus fiksavo 16, 20, 22 ir 19 taškų pasirodymus, nė karto neperžengdamas 10 rezultatyvių perdavimų ribos. Iki sezono atnaujinimo LeBrono vidurkiai siekė 25,4 taško ir 10,4 rezultatyvaus perdavimo. Bet vėlgi. Tai nėra LeBrono ar netgi Daviso problema. Starto penketas stringa, nes Greenas ir Caldwellas-Pope‘as nesumeta laisvų metimų, tačiau dar didesnį nerimą kelia vietos nerandantis McGee. Nuotr. AFP – Scanpix Geriausiais laikais „Warriors“ gretose McGee spindėjo, kaip atakų užbaiginėtojas po jam užmetamų kamuolių (232 dėjimai per du sezonus). Jis turėjo geriausius snaiperius (Stepheną Curry, Klay Thompsoną, Keviną Durantą), kurie ištraukdavo gynėjus ties perimetru, palikdami visiškai laisvą baudos aikštelę. Tuomet „Warriors“ turėjo sistemą, propaguojančią greitį. Strategai nuolat prašydavo McGee, vieno iš greičiausių centrų lygoje, skuosti į priekį kaip įmanoma greičiau po kiekvieno netaiklaus metimo, nes Curry arba Draymondas Greenas galėdavo jį surasti. Kalbant apie sukuriamą erdvę, „Lakers“ gretose McGee neturi nieko panašaus. Los Andželo ekipa neturi tiek resursų, jog šie galėtų taip apnuoginti baudos aikštelę, jog kas antroje atakoje būtų galima kabinti kamuolį virš lanko puolėjui. McGee niekada negarsėjo kaip patikimas spontaniškų sprendimų priėmėjas ir jis veikia geriausiai tuomet, kai jam pasakoma kada sužaisti pikenrolą bei krauti iš viršaus. Vertimas jį skaityti žaidimą bei perdavimus priveda prie tokių klaidų. 4. Greičio trūkumas McGee yra vikrus centras, sutvertas tranzitiniam puolimui. Prieš sezono sustabdymą „Lakers“ buvo pavyzdinė komanda greitajame puolime. Los Andželo ekipa vidutiniškai rinko po 18,8 taško po greitųjų atakų (antra vieta visoje NBA). Vis tik Orlande „Lakers“ pradėjo judėti lėčiau. Pralaimėtose rungtynėse su „Thunder“ ir „Raptors“ „Lakers“ greitajame puolime iš viso pelnė 13 taškų. „Lakers“ variklis dar nėra visiškai užkurtas, ypač ankstyvosiose rungtynių stadijose, kas ir daro didžiausią įtaką McGee. Galbūt geriausias problemos sprendimas yra artėjančios atkrintamosios, kuriose didelė rungtynių kaina privers padidinti visos komandos apsukus. Vis tik Vogelis turėjo kitą teoriją. „Bandėme žaisti greitai, tačiau nuolat rinkomės pražangas. Taigi, jeigu kiekvieną kartą kamuolį išsimesime po baudos metimų, bėgti bus sunku. Pražangų kiekis lygoje yra ženkliai išaugęs. Nesu tikras ar prie to prisideda teisėjai. Kai vyrukai nėra įprastoje fizinėje formoje, jie praranda discipliną ginantis. Matome daug neapgalvotų ir nereikalingų pražangų“, – komentavo „Lakers“ strategas. Tai buvo viena iš kelių įdomių Vogelio citatų po nesėkmės prieš „Thunder“. Štai dar viena: „Dalis mokymosi yra kažko neveikimas. Žinoma, kai kažkas neveikia, mes keičiame tam tikrus žmones arba tai, kaip juos išnaudojame. Būtent į tai šiuo metu ir žiūrime.“ Ar Vogelis svarsto apie pokyčius stringančiame starto penkete? „Pamatysime, – sakė „Lakers“ vyr. treneris. – Žiūrime į viską, tačiau problemos yra didesnės nei startinis penketas.“ 5. „Prastas metimų pasirinkimas“ Suprantama, kad LeBronas, bent jau kalbėdamas viešai, stengiasi panikuoti kaip įmanoma mažiau. Dažniausiai atsakinėdamas į klausimus, susijusius su krepšiniu, atsakymus jis pasuka link to, jog „Lakers“ prameta metimus, kuriuos įprastai pataiko. Vis tik pasverdamas pozityvius ir neigiamus komentarus, Jamesas įvardijo vieną problemą. „Manau, kad turėjome kelias puikias atakas, tačiau kartais pasirinkdavome ankstyvą, greitą metimą. Kai kuriais atvejais mūsų metimų pasirinkimas buvo prastas“, – sakė „Lakers“ lyderis. Išties, metimų pasirinkimas nebuvo idealus. Apžvelkime du pavyzdžius, kuriuos LeBronas veikiausiai ir turėjo omenyje. Pirmasis – Diono Waiterso metimas. Iš pradžių gynėjas atkovoja kamuolį ir pasileidžia į greitą puolimą (kas yra gerai), tačiau jis ignoravo visiškai laisvą buvusį Smithą bei dešinėje pusėje bėgantį LeBroną. Vietoje perdavimo Waitersas nusprendė užbaigti ataką skubotu metimu iš po krepšio. Antrasis – Kyle‘o Kuzmos metimas. Po taiklaus metimo Danilo Gallinari suklupo ir atsiliko nuo savo ginamojo Daviso. Kamuolys perduodamas Kuzmai, kuris gali atlikti perdavimą po krepšiu be priežiūros kertančiam Davisui. Vietoje to, Kuzma nieko negalvojęs meta netikslų tritaškį. Apskritai, Kuzma Orlande atrodo puikiai, tačiau tai nebuvo geriausia šio krepšininko ataka.

