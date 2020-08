Lillardą dėl nesėkmės išjuokęs „Clippers“ duetas gavo atsaką socialiniuose tinkluose

kasioguru

trash talk buvo, yra ir bus zaidimo dalis. viskas cia su tuo ok. tik tiek, kad Lillardas be tu savo tolimu bombu, kurios tikrai ne visada pakrenta, nelabai kuom ir pasizymi. ziuriu as i ji ir nematau to superstaro. puolime ribotas, gynyboj 0, praktiskai prastesne Curry versija. neretai kaip lyderis dingsta ir komanda reik tempt CJ. tegu labai neskelia, nes nekazkas yra.