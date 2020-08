„CBet“ gretose – „Real“ jaunimo sistemoje užaugęs 20-metis centras iš Senegalo

Nuotr.: Prienų CBet

Nuotr. Prienų CBet

Prienų „CBet“ ekipa savo gretose turi dar vieną naujoką – komandą papildė 20 metų 210 cm ūgio senegalietis Khadimas Sow. Su žaidėju sudaryta ilgalaikė, trejų metų trukmės sutartis.

Khadim Sow Pozicija: C Amžius: 20 Ūgis: 210 cm Gimimo vieta: Senegalas

Perspektyvus aukštaūgis dar būdamas 15 metų prisijungė prie karališkojo Madrido „Real“ klubo akademijos bei ten praleido net trejus metus.

Vilkėdamas „Real“ marškinėlius Sow nuo 2015 metų rungtyniavo įvairiuose Eurolygos jaunimo turnyruose. 2017 metais Stambule vykusiame Eurolygos jaunimo turnyro finaliniame etape, „Real“ gretose, Sow kovėsi ir su Kauno „Žalgirio“ ekipa, kuriai tuo metu atstovavo tokie krepšininkai kaip Rokas Jokubaitis, Lukas Uleckas ir Martynas Arlauskas.

Mače su „Žalgiriu“ Sow pelnė 6 taškus, sugriebė 11 kamuolių ir surinko 17 naudingumo balų. Tame pačiame turnyre senegalietis per rungtynes vidutiniškai pelnė po 6,3 taško, atkovojo po 7,7 kamuolio bei rinko net po 20,4 naudingumo balo.

2017 metais Sow pakėlė sparnus į Prancūzijos aukščiausioje lygoje rungtyniaujančią, legendiniam Tony Parkeriui priklausančią, Vilerbano ASVEL komandą (tuo pačiu metu atstovavo ir ASVEL dublerių komandai).

2017–2018 metų sezone senegalietis daugiausiai laiko praleido ASVEL dublerių ekipoje, kuri rungtyniavo specialioje lygoje, skirtoje krepšininkams iki 21 metų. Per 32 sužaistas rungtynes Sow pelnė po 12,7 taško, atkovojo po 7,7 kamuolio bei rinko po 18,1 naudingumo balo.

2018–2019 metų sezoną aukštaūgis pradėjo taip pat ASVEL dublerių komandoje – spėjo sužaisti 19 rungtynių, per kurias pelnė po 11,9 taško, atkovojo po 8,7 kamuolio ir rinko po 15,3 naudingumo balo. Visgi Sow sulaukė savojo šanso pagrindinėje ASVEL ekipoje, dalyvavusioje Europos taurės turnyre bei Prancūzijos čempionate.

Per 15 rungtynių Europos taurės turnyre Sow vidutiniškai aikštelėje praleisdavo po 7,9 minutės, per kurias bendrai pelnė 15 taškų ir sugriebė 18 kamuolių. Senegalietis 11 rungtynių sužaidė ir stipriausioje Prancūzijos krepšinio lygoje, per kurias aikštelėje vidutiniškai praleisdavo po 6,7 minutės bei rinko po 2,4 taško ir atkovojo po 1,5 kamuolio. Su ASVEL ekipa Sow iškovojo Prancūzijos čempionato taurę.

2019 metais Sow persikėlė į stipriausioje Ispanijos krepšinio lygoje rungtyniaujantį Madrido „Estudiantes“ klubą. Vilkėdamas „Estudiantes“ marškinėlius ACB lygoje aukštaūgis spėjo sužaisti 8 rungtynes, per kurias bendrai aikštelėje praleido 22 minutes, pelnė 1 tašką ir sugriebė 2 kamuolius.

Primename, jog šią vasarą Prienų komandą jau papildė lietuviai Dominykas Domarkas, Simas Jarumbauskas, Justinas Jogminas, Mindaugas Sušinskas, Einaras Tubutis, Regimantas Miniotas bei amerikietis Marquisas Wrightas.

„CBet“ sudėtis: