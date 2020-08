„Rytas“ susitarė su Goudelocku

Laris

Geras zaidejas. turi patirties auksciausiame lygyje tai jam ir jacksonui kairys turbut duos visiska laisve. manau kad komandoje gali tureti apie 14-15 tasku vidurki priklausomai nuo to kaip pritaps jacksonas ir kiek dalinsis jie kamuoliu. keitimai tiek izaidejo tiek atakuojancio pozicijose gan silpni (dovis ir girdziunas), bet sf ir c pozicijos gan neblogai sukomplektuotos. manau tikrai rytas gali patriuksmauti. gan protingai daro kad laukia rugpjucio galo kol turtingi apsipirks ir tada dar randa neblogu zaideju. tik turiu viena itarima kad goudelockas tures opcija vidury sezono (pvz po sezono fiba cl) palikti ryta gavus pasiulyma is eurolygos ar pan. kitaip nebutu tokio zaidejo paeme