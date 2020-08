Mantas Kalnietis prisidės prie „Žalgirio“ futbolo klubo valdymo

uz zalgiri

per kilometra smirda nuo kaviansko svogerizmo..negavo vietos krepsinio klube(matyt paruosta Jankunui) tai priglaude futbole.cia jau kaip sakant svogerizmas at his best-uosvis LFF viceprezidentas, Motiejunas draugelis. Mantukas beziuredamas cempionu lyga matyt prisiseme baisiai daug patirties klubu valdyme ir dabar jau turbut atras naujus messi ir ronaldo uz kapeikas.jei tai butu privatus klubas kuris nesulindes i biudzetine kisene,tai daryk ka tu nori,o dabar vaizduoja supervadybininkus sededami ant savivaldybes padsoso.nuimk parama ir jie per metus bankrutuos