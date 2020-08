Sirgaliai išrinko „Žalgirio“ dešimtmečio komandą

alioalio

Rimtai jasikevicius?nu cia tikrai idiotai...jasikeviciaus statistika 6 taskai 40% is zaidimo,3 assistai,3 klaidos 5 naudingumo balai per maca. Tai tada reikejo ir Will Cherry isrinkti,nes jo statistika geresne uz jasikeviciaus: 7 taskai,40% taiklumas, 6 naudingumo balai per maca