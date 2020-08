Atkrintamųjų starte – „Blazers“ bandymas nuversti „Lakers“ ir daugiausiai intrigos žadančios serijos

Nuotr.: AFP-Scanpix Nuotr. AFP-Scanpix Reguliarusis NBA sezonas Orlando burbule baigėsi ir jau pirmadienio vakarą prasideda svarbiausios sezono dvikovos – atkrintamosios varžybos. Tinklalapis „BasketNews.lt“ siūlo apžvelgti visas atkrintamųjų poras bei įvertinti, kurios komandos turi daugiausiai šansų patekti į antrąjį etapą. Maža intriga Rytų konferencijoje Milvokio „Bucks“ ir Orlando „Magic“ bei Toronto „Raptors“ ir Bruklino „Nets“ porų išskirti į atskiras kategorijas nėra didelės prasmės. Tiek „Bucks“, tiek „Raptors“ turi akivaizdžius pranašumus savo sudėtyse bei formose, kuriuos demonstravo viso sezono metu. „Magic“ dar antrosiose burbulo rungtynėse dėl kojos lūžio prarado Jonathaną Issacą, o Volto Disnėjaus parką prieš pat atkrintamąsias paliko ir Mo Bamba, kuriam bus atliekami papildomi tyrimai dėl koronaviruso infekcijos. Tiesa, serijoje su „Bucks“ jau turėtų pasirodyti po kirkšnies traumos atsigavęs Aaronas Gordonas, tačiau bet kokiu atveju Milvokio ekipa „Magic“ krepšininkams yra tiesiog neįkandamas riešutas. Nuotr. AP-Scanpix „Nets“ praktiškai visą sezoną žaidė be Kyrie Irvingo ir Kevino Duranto, tad didžioji našta atiteko Carisui LeVertui. Vis tik „Raptors“ yra geriausiai besiginanti NBA komanda, o Kyle‘as Lowry yra vienas patikimiausių gynybos specialistų Toronto ekipoje. Taigi, tiek „Magic“, tiek „Nets“ komandoms bent vienas laimėjimas šiose serijose būtų savotiška pergalė. Jeigu bent vienoje iš šių serijų išvysime šešerias rungtynes, tai jau būtų rimtas signalas „Bucks“ arba „Raptors“ krepšininkams. Bostono „Celtics“ – Filadelfijos „76ers“ „76ers“ jau prarado Beną Simmonsą, o pagrindinis komandos lyderis Joelis Embiidas irgi toli gražu nėra 100 proc. kondicijos. Kamerūnietis buvo iškritęs iš rikiuotės dėl čiurnos traumos, o vos sugrįžęs į aikštelę susižeidė ir riešą. Būtent Embiido žaidimas lems, kiek ilgai tęsis ši serija. Puolėjas yra vienas geriausiai nugara į krepšį žaidžiančių krepšininkų visoje NBA, tačiau šios jo stiprybės visavertiškai neleidžia išnaudoti „76ers“ sudėtis. Filadelfijos ekipoje paprasčiausiai trūksta patikimų snaiperių – „76ers“ iš toli atakuoja viso labo 31,6 proc. tikslumu. Tobias Harrisas, Alas Horfordas, Joshas Richardsonas yra galintys pataikyti iš toli žaidėjai, tačiau jeigu reikia rinktis, prieš šiuos žaidėjus ties tritaškio linija yra rizikuojama. Išskirti galima Shake‘as Miltoną (43 proc. trit.), Alecą Burksą (41,6 proc.) ir Furkaną Korkmazą (40,2 proc.), tačiau vienintelis Miltonas yra starto penketo krepšininkas, tad likę du su Embiidu ant parketo praleis kur kas mažiau laiko. Nuotr. USA Today Sports-Scanpix Žinant ribotas „76ers“ galimybes ties tritaškio linija, „Celtics“ galės kur kas drąsiau dvigubinti Embiidą ir susispausti arčiau baudos aikštelėje. Danielis Theisas ir Enesas Kanteris yra tvirtai sudėti puolėjai, tad Embiidui darbo baudos aikštelėje tikrai bus. Be abejo, „76ers“ turi itin reikalingo ūgio gynyboje, tačiau „Celtics“ viso sezono metu per 100 atakų vidutiniškai generavo po 112,8 taško (4 vieta NBA), o Jaysonas Tatumas, Kemba Walkeris ir Danielis Theisas NBA burbule tritaškius kol kas meta aukštesniu nei 40 proc. tikslumu. Daugiau ar mažiau, Embiidas šioje serijoje bus vienas karys lauke. Pagrindinis „Celtics“ uždavinys bus pristabdyti „76ers“ lyderį, neleisti jam rinktis kamuolių puolime, o Theiso ir Kanterio duetui užsidirbti kaip įmanoma mažiau pražangų. Puolime „Celtics“ turi kur kas daugiau kozirių nei „76ers“, kas veikiausiai ir taps lemiamu faktoriumi. Šios serijos ribos veikiausiai yra šešerios rungtynės ir tikėtis, kad joje prireiks visų septynių susitikimų, yra sunku. Indianos „Pacers“ – Majamio „Heat“ Jeigu „Pacers“ būtų visos sudėties, ši serija turbūt būtų pati įdomiausia pirmajame etape. Realybė tokia, kad Domanto Sabonio sugrįžimas yra miglota svajonė, o Victoras Oladipo primena savo paties šešėlį. Be abejo, didžiausių pagyrų nusipelno lyderio vaidmenį perėmęs T.J. Warrenas, kuris reguliarųjį sezoną Orlande užbaigė rinkdamas po 31 tašką, 6,3 atkovoto kamuolio bei 2 rezultatyvius perdavimus. Tiesa, puolėjas dėl plantarinės fascijos uždegimo turėjo praleisti paskutinius du susitikimus, tad jo sveikatos kondicija irgi kelia klausimų. Vis tik sunku tikėtis, kad net ir geriausios formos Warrenas galėtų atstovėti prieš „Heat“ ekipą, kuri savo dispozicijoje turi puikią formą demonstruojančius Goraną Dragičių, Jimmy Butlerį, Duncaną Robinsoną. Ant atsarginių žaidėjų suolelio Erickas Spoelstra taip pat turi Tylerį Herro, Kelly Olynyką bei Kendricką Nunną, tad Majamio komanda yra tiesiog gilesnė. Dar vienas ir bene pagrindinis „Heat“ ginklas – tritaškiai. „Heat“ tritaškius realizuoja 37,9 proc. tikslumu ir yra antra taikliausia komanda visoje lygoje. Duncanas Robinsonas apskritai yra vienas geriausių lygos snaiperių ir pataiko 44,6 proc. tritaškių, vidutiniškai išmesdamas po 8,3 tolimo metimo per susitikimą. Jae Crowderio tritaškių procentas siekia 44,5, Kelly Olynyko – 40,6, Tylerio Herro – 38,9. Nubausti varžovus gali ir Dragičius (36,7 proc.) bei Nunnas (35 proc.). Visi koziriai – „Heat“ rankose, tačiau nepaisant to, Warreno ir Butlerio mikrodvikova turėtų būti itin įdomi. Nuotr. USA Today Sports-Scanpix Vakarų konferencija Los Andželo „Lakers“ – Portlando „Trail Blazers“ Fenomenalus Damianas Lillardas, puikų žaidimą po traumos demonstruojantis Jusufas Nurkičius, atradimu Orlando burbule tapęs Gary Trentas bei solidų indėlį į pergales įnešantys C.J. McCollumas ir Carmelo Anthony. Skamba, kaip tikras iššūkis „Lakers“? Veikiausiai ne. „Blazers“ išties demonstruoja įspūdingą puolimą, tačiau Portlando ekipos gynyba kelia dar didesnį nerimą. Apskritai, viso sezono metu „Blazers“ vidutiniškai per 100 atakų praleido po 114,3 taško per susitikimą. Tai – 27 rezultatas visoje lygoje. Žvelgiant į rezultatus Orlando burbule, šis skaičius pakilo iki 120,4 taško. Bene didžiausias ir svarbiausias klausimas yra tai, kas stabdys LeBroną Jamesą? Trevoras Ariza dėl asmeninių priežasčių į Orlandą nevyko, tad „Blazers“ tiesiog neturi žaidėjo, kuris galėtų prilygti LeBronui savo kūnu ir greičiu. Anthony gynyba niekada nebuvo šio žaidėjo stiprioji pusė, Zachas Collinsas yra per lėtas ir statistiškai trečias prasčiausias „Blazers“ gynėjas, o tikėtis stebuklų iš Mario Hezonjos taip pat nereiktų. Tad būsima „Blazers“ gynyba prieš LeBroną išties atrodo intriguojančiai. Anthony Davisas taip pat toli gražu nėra parankiausias varžovas Nurkičiui. „Lakers“ puolėjas gali puikiai mesti iš distancijos, yra vikresnis ir apskritai vienas geriausiai puolančių žaidėjų visoje lygoje. Nuotr. ZUMAPRESS.com-Scanpix Dar vienas itin svarbus faktorius šioje poroje – nuovargis. „Blazers“ visos rungtynės burbule iki šiol buvo tarsi atkrintamosios. Terry Stottsas rėmėsi 8 žaidėjų rotacija ir Lillardo minučių vidurkis siekė 42, McCollumo – 41, Anthony – 35, Gary Trento – 34, Nurkičiaus – 32, o Collinso – 25. Dar šeštadienio popietę „Blazers“ žaidė itin sunkias rungtynes su Memfio „Grizzlies“, kuriose išsikovojo vietą galutiniame Vakarų konferencijos aštuonetuke. Savo ruožtu „Lakers“ pastarąjį kartą žaidė ketvirtadienį, o didžiąją dalį rungtynių tausojo pagrindinius krepšininkus. Žinoma, „Lakers“ forma (3 pergalės, 5 pralaimėjimai) NBA burbule nepaliko didelio įspūdžio, tritaškių pataikymas taip pat siekė viso labo 30 proc., o ir paties LeBrono žaidimas nebuvo stulbinantis, tačiau jeigu kas ir gali įjungti aukščiausią pavarą tada, kai to reikia labiausiai, tai – Jamesas. Šioje serijoje dar veikiausiai išvysime įspūdingų Lillardo pasirodymų ir „Blazers“ bandymų užsikabinti, tačiau aukščiau išvardytos problemos gynyboje neleidžia tikėtis, kad Portlando krepšininkai gali pateikti sensaciją bei išmesti „Lakers“ jau pirmajame atkrintamųjų etape. Los Andželo „Clippers“ – Dalaso „Mavericks“ Orlando burbule „Mavericks“ turėjo visas galimybes pagerinti savo pozicijas turnyrinėje lentelėje, tačiau tam neįvykus Dalaso krepšininkai užšoko ant blogiausio įmanomo varžovo. Galima neabejoti, jog Docas Riversas ant Luka Dončičiaus mes visus savo gynybinius kozirius – Kawhi Leonardą, Paulą George‘ą bei Patricką Beverley. Slovėno laukia be galo sunki serija, tačiau bus itin įdomu stebėti, kaip jaunoji „Mavericks“ žvaigždė tvarkysis su varžovų spaudimu Nuotr. USA Today Sports-Scanpix Be abejo, „Clippers“ turi akivaizdų pranašumą ir ant atsarginių žaidėjų suolelio, prie kurio pagaliau galės prisijungti ir vidurio puolėjas Montrezlas Harrellas. Dar viena bloga naujiena „Mavericks“ ekipai pasitinkant atkrintamąsias – prastas žaidimas rungtynių pabaigose. Kuomet iki dvikovos pabaigos likus 5 minutėms komandas skiria 5 taškai, „Mavs“ pralaimėjo 24 mačus iš 41. Palyginimui, šeštąją vietą Vakaruose užėmę Jutos „Jazz“ taip pat sužaidė 41 tokį mačą ir pasiekė 28 pergales. Tai – antras geriausias rezultatas NBA. Vien Orlando burbule „Mavericks“ apmaudžiai pralaimėjo bent dvejas tokias rungtynes. Mače su Hjustono „Rockets“ Dalaso ekipa paskutinę minutę dar turėjo 7 taškų pranašumą, tačiau jį iššvaistė ir kapituliavo per pratęsimą. Dvikovoje su „Blazers“, prieš prasidedant paskutinei mačo minutei, „Mavs“ pirmavo 130:127, tačiau dvikova baigėsi Portlando ekipos pergale 134:131. Tokios akimirkos susijusios su sukaupta patirtimi, kurios daugiau šioje poroje turi „Clippers“. „Clippers“ be visa to turi daugiau talento, gilesnę sudėtį ir patikimesnę gynybą, tad tikėtis sensacijos šioje serijoje taip pat sunku. Denverio „Nuggets“ – Jutos „Jazz“ Šioje serijoje daugiausiai lems Nikola Jokičiaus ir Rudy Goberto mikrodvikova. Serbas pasižymi puikiu žaidimo skaitymu, gebėjimu kurti žaidimą ir rinkti taškus tiek iš distancijos, tiek šalia krepšio. Savo ruožtu Gobertas – tikra gynybinė siena „Jazz“ ekipoje, didžiąją dalį taškų pelnantis baudos aikštelėje po komandos draugų perdavimų. Tad trumpai tariant, šioje milžinų dvikovoje susitiks gynyba prieš puolimą, o kuris komponentas laimės, tas ženkliai padidins savo komandos šansus. Šią akistatą buvo galima išvysti prieš kiek daugiau nei savaitę, kuomet įspūdingose, dviejų pratęsimų pareikalavusiose rungtynėse „Nuggets“ iškovojo dramatišką pergalę 134:132. Aukščiausią klasę pademonstravęs Jokičius per 41 minutę pelnė 30 taškų (9/15 dvit., 2/6 trit., 6/6 baudos), atkovojo 11 kamuolių bei išdalijo 7 rezultatyvius perdavimus. Ne pėsčias liko ir prancūzas, kuris taip pat žaidė 41 minutę ir surinko 22 taškus (9/16 dvit., 4/8 baudos), atkovojo 13 kamuolių, tačiau išnaudojo pražangų limitą. Vis tik Jokičius pirmojo pratęsimo pabaigoje pademonstravo dar vieną privalumą prieš Gobertą. Skirtingai nei prancūzas, serbas geba susikurti progą metimui pats ir būtent jo taškai iš po krepšio leido išplėšti antrąjį pratęsimą. Dar vienas itin svarbus faktorius šioje serijoje – Mike‘o Conley išvykimas iš Orlando burbulo. Sūnaus gimimo besitikintis krepšininkas praleis mažiausiai pirmąsias dvejas rungtynes, tačiau neatmetama, kad Conley dėl privalomo karantino negalės išbėgti ir trečiajame mače. Ir nors tai nebuvo geriausias Conley sezonas, tačiau Orlande krepšininkas demonstravo kur kas panašesnį žaidimą į tą, kurį buvome įpratę matyti. Jis per 6 mačus vidutiniškai rinko po 18 taškų (37 proc. trit.), 5 rezultatyvius perdavimus bei 3 atkovotus kamuolius. Ši netektis skaudžiai atsilieps ir taip siaurai „Jazz“ rotacijai. Jutos ekipai, be abejo, trūks ir Bojano Bogdanovičiaus. Apskritai, „Jazz“ yra taikliausiai tritaškius metanti komanda šį sezoną (38 proc.). Vis tik kroatas buvo didelė to dalis, kuris iki patirtos traumos iš toli atakavo 41 proc. tikslumu. Nuotr. AP-Scanpix Orlando burbule „Jazz“ ekipos tritaškių pataikymas smuktelėjo iki 35 proc. ir paliko komandą dvyliktoje vietoje. Tuo metu „Nuggets“ gretose suspindėjo Michaelas Porteris, kuris buvo rezultatyviausias Denverio ekipos žaidėjas burbule ir vidutiniškai rinko po 22 taškus ir 8,6 atkovoto kamuolio. Panašu, jog rimtų traumos padarinių nejaučia ir Jamalas Murray, tad jei „Nuggets“ griebs jautį už ragų nuo pat serijos pradžios, jų šansai prasibrauti į tolimesnį etapą ženkliai išaugs. Oklahomos „Thunder“ – Hjustono „Rockets“ Labiausiai intriguojanti dvikova. Chrisas Paulas prieš „Rockets“ ir Russellas Westbrookas prieš „Thunder“. Pastarasis dėl keturgalvio raumens traumos praleis šios serijos pradžia, kas šią porą daro tik įdomesne. Su Paulo atvykimu Oklahomos komandoje padidėjo kamuolio judėjimas, o „Thunder“ atakos tapo šiek tiek ilgesnės, lyginant su tuo, kokia situacija buvo tuomet, kai komandos žaidimui vadovavo Westbrookas. Šį sezoną „Thunder“ ekipa per rungtynes vidutiniškai atlieka po 407,5 prisilietimo prie kamuolio bei išdalija po 21,7 rezultatyvaus perdavimo. Nuotr. AFP-Scanpix Praėjusį sezoną „Thunder“ pagal atliekamus prisilietimus prie kamuolio buvo priešpaskutiniai (vid. 372,3), tačiau atlikdavo po 23,4 rezultatyvaus perdavimo. Vis dėlto Paulas į atakas sugeba įjungti daugiau žaidėjų nei tai būdavo su Westbrooku. Nepaisant to, negalima sakyti, kad Westbrookas nerado savo vietos Hjustone. Atvirkščiai – nutrūktgalviškais sprendimais Oklahomoje garsėjęs gynėjas „Rockets“ komandoje atrodo žymiai brandžiau. Kadangi „Rockets“ ekipoje pagrindinis asmuo yra Jamesas Hardenas, Westbrookui nebereikia prisiimti visos atsakomybės, o tai tiesiogiai paveikė ir įžaidėjo efektyvumą. Praėjusį Oklahomoje Westbrookas vidutiniškai rinkdavo po 22,9 taško, tačiau išmesdavo po 5,6 tritaškio 29 proc. tikslumu. Nepaisant to, jog „Rockets“ yra tritaškius propaguojanti komanda, Westbrooko išmetamų metimų skaičius krito iki 3,7 per rungtynes, o NBA burbule šis skaičius siekė 3. Metimais iš artimesnės distancijos ir reidais po krepšiu besiremiančio Westbrooko rezultatyvumas išaugo iki 27,2 taško. Akivaizdu, jog gynėjas renkasi kur kas geresnius ir sau palankesnius metimus. Taigi, jo netektis bent jau serijos pradžioje gali tapti itin dideliu pranašumu „Thunder“ ekipai. Dar vienas šios serijos faktorius – Stevenas Adamsas. Didysis klausimas, ar zelandiečio ūgis taps „Thunder“ pranašumu, ar minusu. Jeigu Adamsas sugebės atstovėti prieš žymiai žemesnę, bet vikresnę „Rockets“ priekinę liniją, tuomet Oklahomos klubas turės neabejotiną persvarą po lenta. Po Westbrooko išvykimo atsiskleidė ir dar viena Adamso savybė – gebėjimas perduoti kamuolį. Anksčiau Stevensas dažniausiai atlikdavo užtvarų statytojo vaidmenį ir pernelyg į atakas įtraukiamas nebuvo. Dabar puolėjas neretai baudos aikštelės prieigose skirsto kamuolius įkertantiems komandoms draugams ir fiksuoja geriausią rodiklį karjeroje ties rezultatyvių perdavimų grafa – po 2,3 per susitikimą. Be abejo, lemiamu šios serijos veiksniu taps Jameso Hardeno žaidimas bei tai, kaip „Rockets“ pataikys tritaškius. Geriausioje savo formoje Hardenas yra tiesiog nesustabdomas, tačiau „Thunder“ turi žmonių, galinčių apsunkinti „Rockets“ žvaigždės gyvenimą. Tai – „Thunder“ ekipoje atsiskleidęs ir naujokų biržoje savo pavardės neišgirdęs Luguentzas Dortas bei po traumos atsigavęs Andre Robersonas. Pastarasis sužaidė septynerias rungtynes ir statistiškai yra geriausias „Thunder“ gynėjas. Su juo „Thunder“ per 100 atakų vidutiniškai praleidžia viso labo po 91,1 taško per 100 atakų. Imtis maža, tačiau vis tiek optimistiškai nuteikianti tendencija. Šioje serijoje mūsų laukia nemažai mikrodvikovų, seriją nulemti galinčių faktorių ir itin tikėtina, kad ši pora sukurs septynių mačų trilerį.

Serbai traukiasi: su Divacu išlėkė ir asistentu dirbęs Stojakovičius Valančiūnas regi šviesią „Grizzlies" ateitį: „Turime viską, ko mums reikia" Galingai žaidusio Valančiūno ir „Grizzlies" atkrintamųjų viltis sudaužė Anthony tritaškis Netrukus karantiną baigsiantis Rondo nežino, kada galės grįžti į aikštę NBA finansuotu COVID-19 seilių testu visuomenė galės išsitirti pigiau ir greičiau Damianas Lillardas – vienbalsis NBA burbulo MVP

