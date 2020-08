gers bajerys

Po tokiu pyrkiniu Zalmargute bronzoje meudysis. Ryzius vienas nutriauks Garyno ir Lovernio karjeros kancias ir visiems laikams nusius juos i traumatologini. O Rytule nukyrps visus kabelius. Smyrdalesas su vienu is tryju kazkada seime ka gales padaryt ryto krėpsiui, tai tik plytas padeliot. Toliau Rusijos statybininkas is U.S.A ir nuvarytas mulas Plytkevicius gales tik ziureti kaip Radzevicius ir Butkevicius kekvenoj atekoj posteryzyna per jas. Apie centrus patilesiu gėriau. Echodas privers Maryte susikraut ciumodanus ir varit i Cibona uzbaygti karjėros. Maldunas visa laika ant suolo melsis, kad Cesnakas neisleystu jo i aikste. Fynalas kaip ir dera tarp raudonuju Rytas pries Juve.