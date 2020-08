Jaunieji žalgiriečiai sužaidė pirmąsias draugiškas rungtynes

Nuotr.: D.Lukšta

Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezonui besiruošianti Kauno „Žalgiris-2“ ekipa penktadienį sužaidė pirmąsias draugiškas rungtynes.

Kauniečiai savo aikštelėje nusileido Ukrainos aukščiausioje lygoje rungtyniaujančiai Kamensko „SC Prometey“ komandai 83:90.

Mačo pradžioje po Dominyko Stenionio ir Giedriaus Bergaudo rezultatyvių atakų jaunieji žalgiriečiai trumpai pirmavo, bet daug labiau patyrę varžovai netrukus persvėrė rezultatą ir po 10 minučių buvo priekyje 14:17.

Iki antrojo kėlinio vidurio „Žalgiris-2“ ukrainiečių nepaleido toli (27:31). Visgi prieš didžiąją pertrauką svečių tolimas metimas su sirena sukūrė jiems dviženklį pranašumą – 41:52.

Trečiajame kėlinyje „SC Prometey“ buvo atsiplėšę 50:66, bet Justino Ramanausko ir Manto Rubštavičiaus taiklūs metimai leido ketvirtį sužaisti lygiai – 62:73.

Ketvirtajame kėlinyje amerikiečių vedama Kamensko ekipa išlaikė saugų atstumą, kurį paskutinėmis minutėmis rankų nenuleidę „Žalgiris-2“ krepšininkai apkarpė iki vienženklio skirtumo – 83:90.

Įnirtingiau pakovoti dėl pergalės jauniesiems žalgiriečiams sutrukdė netaiklūs tritaškiai metimai (4 iš 21) ir pralaimėta kova dėl atšokusių kamuolių (34 prieš 44).

„Žalgiris-2“: Dominykas Stenionis 19 (4 rez. perd., 2 per. kam.), Justinas Ramanauskas 15, Giedrius Bergaudas 11 (5 atk. kam.), Mantas Rubštavičius 10 (2 per. kam.), Titas Sargiūnas 9, Martynas Tamulevičius 6 (2 per. kam.), Gytis Nemeikša 6, Karolis Babušis 4 (2 per. kam.), Matas Repšys 3, Ugnius Jaruševičius 0 (5 atk. kam.), Gytis Mačionis 0, Radvilas Kneižys 0.

„SC Prometey“: M.Reedas 22 (8 atk. kam.), A.Antipovas 15 (6 atk. kam.), I.Sidorovas 14 (4 rez. perd.), DJ.Stephens 10, D.Lukašovas 9 (2 per. kam.).