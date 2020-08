Beprecedentis vakaras: NBA klubai boikotavo rungtynes

:D

Boikotuoja palaikydami juodaodi kuris nepakluso policijos nurodymams, priesinosi suimamas, be to kaltinamas smurtu ir bandymu isprievartauti. Ziuriu BLM ir visiem kitiem protestuojantiems nebesvarbu kas per zmogus svarbu juodas nukentejo nepaklusdamas policijai.