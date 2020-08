Registracija į NBA 2K20 patronų rudens čempionatą artėja prie pabaigos

Nuotr.: BasketNews.lt iliustracija

Neseniai pabaigę didžiulio susidomėjimo sulaukusią NBA 2K20 „BasketNews.lt“ patronų taurę, tinklalapis „BasketNews.lt“ pradėjo registraciją į rudens čempionatą, kuri jau artėja prie pabaigos.

Apie rudens čempionatą

Į turnyrą registruotis gali tik tinklalapio veiklą „Patreon“ platformoje už 5 eurus/dolerius ar daugiau remiantys skaitytojai. „BasketNews.lt“ patronais galite tapti paspaudę čia.

Be galimybės žaisti NBA 2K20 rudens čempionate patronai taip pat galės dalyvauti nuo rugsėjo kiekvieną pirmadienio vakarą vyksiančiuose virtualiuose protmūšiuose su Karoliu Tiškevičiumi, matyti ir užduoti klausimą „BasketNews.lt podkasto“ klausimų-atsakymų tinklalaidėje ir „Netaktiškai“ laidoje, prisijungti prie uždaros „Facebook“ bendruomenės, kurioje atsakome į jūsų rūpimus klausimus, dalijamės savo planais ir kita įdomia informacija bei dar daugiau.

Turnyre dalyvauti gali tiek „PlayStation 4“, tiek „Xbox One“ konsolėmis žaidžiantys žaidėjai, išsipirkę galimybę varžytis internetu

Rudens čempionatas dar vyks su NBA 2K20 žaidimu, nepaisant to, kad rugsėjį pasirodys NBA 2K21 dalis. Toks sprendimas priimtas dėl to, jog vos pasirodžiusi nauja dalis turi per daug nesklandumų.

Abiejų konsolių žaidėjai dalyvaus atskiruose čempionatuose ir varžysis dėl puikių prizų.

„PlayStation 4“ konsole žaidžiančių žaidėjų prizai:

1-oji vieta – 100 eurų čekis laisvalaikio ir sporto prekių parduotuvėje SIL.LT

2-oji vieta – NBA 2K21 žaidimas

3 ir 4 vietos – „BasketNews.lt“ atributika

Dėl tokių pat prizų kovos ir Xbox One“ konsolės žaidėjai.

„PlayStation 4“ ir „Xbox One“ čempionatų finalininkai dėl savo konsolės turnyro nugalėtojo vardo gyvai susigrums „BasketNews.lt“ biure.

Akimirkos iš gyvai mūsų biure vykusio NBA 2K20 „BasketNews.lt“ patronų taurės finalo:

Turnyre taip pat dalyvaus ir „BasketNews.lt“ kolektyvo nariai:

Karolis Tiškevičius (Xbox One)

Vytautas Mikaitis (Xbox One)

Jonas Lekšas (PS4)

Lukas Malinauskas (PS4)

Haris Zenkovas (PS4)

Mykolas Jankaitis (PS4)

Dainius Lukšta (PS4)

Apie čempionato sistemą

Rudens čempionate visi dalyviai gaus kur kas daugiau progų pasireikšti negu patronų taurėje: čempionatas prasidės grupių etapu, o vėliau seks atkrintamųjų etapas.

Visi dalyviai bus suskirstyti į grupes po 9-10 žaidėjų, iš kurių į kitą etapą pateks po 4-6 žaidėjus (priklausys nuo dalyvių skaičiaus).

Grupių etapui (8-9 rungtynėms) bus skirtos 6 savaitės. Dalyviai po kartą turės sužaisti su visais grupės žaidėjais abiems susitartu patogiu laiku. Rungtynes bus galima žaisti kada nori, t. y., nebus privaloma kiekvieną savaitę sužaisti tam tikrą kiekį mačų, o dvikovų skaičius per savaitę nebus ribojamas. Vadinasi, neturint galimybės žaisti tam tikrą laikotarpį, sužaisti daugiau mačų bus galima anksčiau arba vėliau. Svarbiausia – grupių etapui pasibaigus būti sužaidus su visais varžovais.

Kiekvienos grupės žaidėjai burtų keliu bus sugrupuoti eilės tvarka, pagal kurią rinksis norimą komandą iš 2019–2020 m. NBA sezono (išskyrus Los Andželo „Lakers“ ir Milvokio „Bucks“ ekipas, su kuriomis šiame turnyre žaisti nebus galima), su kuria varžysis visą grupių etapą. Nuo atkrintamųjų procesas vėl bus pakartotas.

Atkrintamosioms bus skirtos 4 savaitės, o vienas etapas vyks serija iki dviejų pergalių.

Rungtynės bus žaidžiamos Superstar režimu, kėlinys truks 5 minutes, o Off-ball gynyba – draudžiama.

Dar išsamiau apie visą čempionato sistemą – pasibaigus registracijai.

Registracija

Registracija į rudens čempionatą vyksta paspaudus šią nuorodą (spausti ant užrašo paspaudus šią nuorodą).



Registruotis galima iki rugsėjo 3 d., 23:59 val.