Netikėto atleidimo aplinkybes atskleidęs McMillanas: „Suprantu „Pacers“ sprendimą“

Indianos „Pacers“ ketvirtus metus paeiliui savo sezoną baigė neperžengę pirmojo atkrintamųjų etapo barjero ir nusprendė atleisti vyriausiąjį trenerį Nate‘ą McMillaną.

Pats strategas bendraudamas su tinklalapiu „IndyStar“ teigė, kad toks sprendimas jam yra suprantamas.

„Turėjome puikų laiką. Per pastaruosius kelerius metus mes neišėjome iš pirmo atkrintamųjų etapo ir dėl to prisiimu atsakomybę. Nepaisant to, kiek traumų turėjome, tai vis tiek buvo mano pareiga ir aš to nepadariau. Organizacija norėjo judėti į priekį ir aš tą suprantu“, – komentavo specialistas.

Pats atleidimas atrodė itin netikėtas, mat dar rugpjūčio viduryje „Pacers“ pranešė, kad su strategu sutarė dėl sutarties pratęsimo, galiosiančio iki 2020-2021 m. sezono pabaigos.

Vis tik McMillanas atskleidė, kad parašai buvo sudėti dar prieš komandai išvykstant į Orlando burbulą, nes senoji jo sutartis baigė galioti birželio mėnesio pabaigoje.

„Negaliu šito paaiškinti“, – paklaustas, kodėl „Pacers“ taip ilgai delsė apie susitarimo paskelbimą, sakė specialistas.

McMillanas taip pat teigė, kad patekimas į antrą atkrintamųjų etapą buvo pagrindinis jo tikslas.

„Mano mąstymas sezono pradžioje ir jo eigoje buvo, kad jei nepereisime pirmo atkrintamųjų etapo, ši galimybė turi būti suteikta kažkam kitam. Tą pasakiau ir sau, ir organizacijai.

Kuomet liepos pradžioje gavau pasiūlymą (pratęsti sutartį), pasirašiau tik todėl, nes galvojau, kad pateksime į antrąjį etapą. O ir mano komanda tuo metu buvo sveika“, – komentavo strategas.

McMillanas artėjantį sezoną planuoja pailsėti ir netreniruoti jokios komandos – liepos mėnesį jis tapo seneliu, o savo žmonos nematė jau tris mėnesius.

Jis taip pat nesiverš grįžti į NBA, tačiau ketina tesėti savo pažadą bei būti aktyvus JAV prezidento rinkimų laikotarpiu.

„Eisiu ir raginsiu žmones balsuoti. Nežinau, kaip tai pavyks, bet planuoju palaikyti ryšį su žmonėmis Indianoje. Daug žaidėjų nori dirbti ties tuo, o būti to dalimi norėjau ir aš“, – sakė specialistas.

Strategas savo pabaigą „Pacers“ klube sulygino su prezidento Donaldo Trumpo kova prieš koronaviruso pandemiją bei socialinės nelygybės protestus.

„Tai – nedėkinga situacija, o aš karjerą „Pacers“ baigiu sausai pralaimėjęs atkrintamųjų seriją. Pasikeitė aplinkybės, – omenyje turėdamas Domanto Sabonio traumą, sakė McMillanas. – Viską suprantu. Vadovai man neturi aiškinti, kodėl iš pradžių su manimi pratęsė sutartį, o dabar atleido. Jie (vadovai) privalo priimti sunkius sprendimus ir aš prisiimu atsakomybę.“

„Nepaisant to, kas nutiko per tuos ketverius atkrintamųjų metus – traumos ir visa kita, tai įvyko man būnant treneriu, taigi už tai turiu prisiimti atsakomybę. Lygiai taip pat, kaip ir šios šalies valdžia. Žmonėms reikia kreipti dėmesį, išeiti į gatves ir įgyvendinti pokyčius“, – baigė McMillanas.