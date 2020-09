„Žalgirio“ strategų kovoje – žinių testas apie „Žalgirį“, Jankūną ir Lietuvą

Artėjant naujam krepšinio sezonui „Žalgiris TV“ pristato naują #ZalgirisChallenge rubrikos epizodą, kuriame akis į akį susidūrė komandos vyr. treneris Martinas Schilleris ir jo asistentas Arne Woltmannas.

Naujiesiems ekipos vairininkams „Žalgiris TV“ komanda buvo paruošusi 11 klausimų apie „Žalgirį“, Lietuvą ir krepšinį joje. Vieną iš klausimų treneriai atsakė bendromis jėgomis, o kitame įvardinti atsakymo taip ir nepavyko.

Daug diskusijų tarp strategų iššaukė klausimas, kiek gi Lietuvos krepšinio lygos (LKL) žiedų šiuo metu turi komandos kapitonas Paulius Jankūnas.

„Paulius man sakė, kad jis dar nėra gavęs šių metų žiedo. Jis turi 13, o iškovotas 14-as jam bus įteiktas vėliau. Vis tik, Martinas yra vyriausiasis treneris, todėl jis teisus“, – galiausiai Schilleriui nusileido 46-erių Woltmannas.

Viename iš klausimų trenerių štabo nariai turėjo įvardinti žalgirietį, kuris praėjusiame sezone mėgino mokytis lietuvių kalbos. Vėliau M.Schilleris atskleidė, kad ir pats žada tą pradėti.

„Mes prie to prieisime. Aš prie to prieisiu, bet iš pradžių turiu išmokti keletą kitų dalykų – kaip keliauti per miestą, kaip išvengti remonto darbų ir vienpusio eismo gatvių“, – svarstė naujasis „Žalgirio“ vedlys.

Tiek 38-erių austras, tiek 46-erių vokietis yra dirbę Vokietijos nacionalinėje krepšinio rinktinėje. Tada jiems teko susipažinti su vieno klausimo herojumi tapusiu Artūru Karnišovu.

„2015 metais prieš Europos krepšinio čempionatą jis lankėsi Vokietijos nacionalinėje rinktinėje, nes vyr. treneris Chrisas Flemingas dirbo Denverio „Nuggets“ komandoje, kurioje taip pat buvo ir Artūras Karnišovas“, – pasakojo #ŽalgirisChallenge dalyviai.