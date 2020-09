Tarp pirmojo atkrintamųjų etapo geriausiųjų – solidūs europiečiai ir nesenstantis LeBronas

Nuotr.: AP, AFP – Scanpix/BasketNews.lt iliustracija

Nuotr. AP, AFP – Scanpix/BasketNews.lt iliustracija

Šiąnakt, po Hjustono „Rockets“ pergalės, baigėsi pirmasis NBA atkrintamųjų etapas, kuriame krito ne vienas rekordas ir netrūko įspūdingų individualių pasirodymų.

Tinklalapis „BasketNews.lt“ sudarė geriausių Rytų ir Vakarų konferencijų krepšininkų penketukus, kuriuose įvertino įspūdingiausiai pirmajame atkrintamųjų etape pasirodžius žaidėjus.

Sudarant penketus, buvo atsižvelgiama į krepšininkų rezultatus, demonstruotus tik pirmajame etape, nepriklausomai nuo to, kurioje pozicijoje jie rungtyniauja.

Rytų konferencija

Goranas Dragičius 22,8 PPG | 4 RPG | 5 APG

Nuotr. AFP-Scanpix

Visą reguliarųjį sezoną atsarginio žaidėjo vaidmenį užėmęs Dragičius į startinį „Heat“ penketuką grįžo su trenksmu.

Serijoje su Indianos „Pacers“ slovėnas buvo rezultatyviausias „Heat“ krepšininkas ir vienas geriausių komandos snaiperių. Per ketverias rungtynes Dragičius pataikė 14 tritaškių iš 34 (41 proc.), o geresnį pataikymo procentą Majamio ekipoje turėjo tik Duncanas Robinsonas (44 proc.).

Slovėnas kertine figūra buvo jau pirmajame serijos mače, kai vien per ketvirtąjį kėlinį surinko 14 taškų. „Heat“ šį ketvirtį laimėjo 32:21, o rungtynes – 113:101. Būtent po Dragičiaus 7 taškų paeiliui kėlinio viduryje Majamio ekipa truktelėjo į priekį ir atsiplėšė 8 taškų persvara.

Panašių pasirodymų svarbiausiose rungtynių akimirkose buvo ne vienas. Antrajame serijos mače Dragičius per ketvirtąjį kėlinį surinko 8 taškus, o tame pačiame ketvirtyje ketvirtajame susitikime – 13.

Apskritai, įžaidėjas per antrąsias rungtynių puses vidutiniškai rinkdavo po 15,8 taško, o tai – ketvirtas geriausias rezultatas pirmajame atkrintamųjų etape.

Dragičiaus patirtis ir gebėjimas kurti žaidimą bei imtis iniciatyvos pačiam „Heat“ ekipai bus itin svarbu ir serijoje su Milvokio „Bucks“.

Fredas VanVleetas 21,3 PPG | 4 RPG | 7,8 APG

Nuotr. AFP-Scanpix

VanVleetas buvo karščiausias žaidėjas Toronto „Raptors“ ir Bruklino „Nets“ serijoje. Jau pirmojoje dvikovoje gynėjas realizavo 8 tritaškius iš 10 bei surinko 30 taškų, prie visa to pridėdamas 11 rezultatyvių perdavimų.

Puikų pataikymą jis išlaikė visos serijos metu ir realizavo 19 tritaškių iš 34 (56 proc.). Palyginimui, tokie žaidėjai kaip Jimmy Butleris, Donovanas Mitchellas ir jau minėtasis Dragičius žemesniu procentu metė dvitaškius metimus.

VanVleetas buvo svarbi ir „Raptors“ žaidimo kūrimo dalis. Vidutiniškai po 7,8 rezultatyvaus perdavimo atlikdavęs gynėjas pagal šį rodiklį pateko tarp visų komandų pateko į penketuką.

Be visa to, VanVleetui esant aikštelėje, „Raptors“ vidutiniškai per 100 atakų vidutiniškai rinko po 118,6 taško, o praleisdavo – po 98,9. +19,6 taško sukuriama persvara buvo viena geriausių „Raptors“ komandoje.

Pats krepšininkas teigė, kad ramybės svarbiausių rungtynių metu prideda pernai sukaupta patirtis ir iškovotas NBA trofėjus.

„Iškovotas titulas suteikia ramybės visiems likusiems metams ir dabar yra metas įjungti aukščiausią pavarą. Man patiko mūsų susikaupimas bei energija. Tai yra viskas, ko galima norėti“, – po pirmosios dvikovos su „Nets“ sakė krepšininkas.

Jaysonas Tatumas 27 PPG | 9,8 RPG | 2,5 APG

Nuotr. USA Today Sports – Scanpix

Stabiliai gerai visą seriją su Filadelfijos „76ers“ žaidęs Tatumas buvo neabejotinas „Celtics“ lyderis. Net ir trečiosiose serijos rungtynėse, kuomet pelnė 15 taškų, 7 iš jų puolėjas surinko ketvirtajame kėlinyje bei svariai prisidėjo prie pergalės.

Geriausią pasirodymą Tatumas surengė antrajame mače, kai surinko 33 taškus (4/8 dvit., 8/12 trit., 1/2 baudos), 5 atkovotus kamuolius ir 5 rezultatyvius perdavimus.

Universalumu išsiskiriantis Tatumas taškus gali rinkti kone visais įmanomais būdais: tritaškiais, reidais krepšio link ir priimant kamuolį ties ūseliu, kur jis gali atlikti metimą pats arba į žaidimą įvesti ir kitus komandos draugus.

Serijoje su Filadelfijos ekipa Tatumas žaidė ne tik universaliai, bet efektyviai – dvitaškių pataikymas siekė 51 proc. (24 iš 47), o tritaškių – 45 proc. (14 iš 31).

22-ejų puolėjo įtaka pirmajame atkrintamųjų etape atsispindėjo tiek puolime, tiek gynyboje. Serijoje su „76ers“, „Celtics“ vidutiniškai per 100 atakų rinko po 117,2 taško, o praleisdavo – 105. Aikštelėje esant Tatumui, pelnomų taškų skaičius išaugdavo iki 120-ies, o praleistų nukrisdavo iki 101. Šis +19 taškų pranašumas buvo didžiausias „Celtics“ ekipoje.

Giannis Antetokounmpo 30,6 PPG | 16 RPG | 6 APG

Nuotr. USA Today Sports – Scanpix

Khrisui Middletonui ir Brookui Lopezui nedemonstruojant tokio žaidimo, kokio iš jų buvo tikimasi, didžiąją dalį naštos ant savo pečių prisiėmė Antetokounmpo.

Nors „Magic“ ekipai tam tikrais momentais graiką pavykdavo pristabdyti, tačiau žvelgiant į bendrą paveikslą „Bucks“ lyderis štampavo vieną dominuojantį pasirodymą po kito.

Antetokounmpo ryškiausiai suspindo po nesėkmės pirmosiose rungtynėse. Antrojoje dvikovoje graikas pelnė 28 taškus ir atkovojo 20 kamuolių, o trečiojoje atseikėjo 35 taškus, sugriebė 11 kamuolių ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus.

Kaip ir įprasta, Antetokounmpo „Magic“ gynybą terorizavo galingais prasiveržimais į baudos aikštelę, kurioje sukūrė ne vieną efektingą epizodą.

Vis tik verta atkreipti dėmesį ir tritaškių pataikymą. Per penkerias rungtynes Antetokounmpo vidutiniškai išmetė po 5 tritaškius, kuriuos realizavo 36 proc. tikslumu. Tokios formos išlaikymas ties tritaškio linija visų atkrintamųjų metu atletui atvertų kur kas daugiau galimybių puolime.

Statistika patvirtina ir Antetokounmpo atsiimtą geriausiai besiginančio žaidėjo apdovanojimą. Graikui esant aikštelėje, „Bucks“ per 100 atakų praleisdavo po 98,9 taško. Tai – mažiausias rodiklis tarp visų Milvokio komandos starto penketo žaidėjų.

Nikola Vučevičius 28 PPG | 11 RPG | 4 APG

Nuotr. AFP-Scanpix

Juodkalnietis darė viską, kad jo komanda atkrintamosiose išliktų kuo ilgiau. Jau pirmajame serijos mače Vučevičius pelnė 35 taškus (10/16 dvit., 5/8 trit.), sugriebė 14 kamuolių bei ištempė „Magic“ ekipą į netikėtą pergalę.

Puolėjas savo tiesioginį oponentą Lopezą puolime dorojo it šiltą vilną žaisdamas tiek arčiau, tiek toliau krepšio, o jam esant aikštelėje „Magic“ per 100 atakų vidutiniškai rinko po 102,2 taško. Tai – antras geriausias rezultatas Orlando komandoje.

Būtent Vučevičiaus pastangų dėka „Magic“ rimtai kibo į atlapus ketvirtosiose rungtynėse. Orlando ekipos lyderis ketvirtajame kėlinyje vienas pats surinko 11 taškų ir buvo sumažinęs „Magic“ deficitą iki 5 taškų, tačiau galų gale „Bucks“ įrodė savo pranašumą.

Tai buvo antrosios juodkalniečio atkrintamosios jo karjeroje ir šiemet jo žaidimas, palyginus su pernai metais, skyrėsi kaip diena ir naktis.

2019 m. serijoje su Toronto „Raptors“ Vučevičius taip pat sužaidė penkerias rungtynes, tačiau jo statistika siekė 11,2 taško (40 proc. dvit., 23 proc. trit.), 8 atkovotus kamuolius ir 3 rezultatyvius perdavimus.

Palyginimui, šio sezono atkrintamosiose Vučevičius dvitaškius realizavo 57 proc. tikslumu, o tritaškius – 41 proc.

„Jis turi puikų žaidimo supratimo ir geba sudaryti itin daug spaudimo varžovų gynybai. Jo pasirodymas puolime buvo nuostabus“, – dar po pirmojo susitikimo auklėtinį gyrė vyriausiasis „Magic“ treneris Steve‘as Cliffordas.

Vakarų konferencija

Luka Dončičius 31 PPG | 9,8 RPG | 8,7 APG

Nuotr. AFP – Scanpix

Dončičius NBA atkrintamosiose debiutavo su tokiu trenksmu, jog JAV jau buvo pradėta ieškoti aliuzijų lyginant slovėno pasirodymą su Michaelo Jordano šou serijoje prieš „Celtics“ 1986-aisiais.

Slovėnui pavyko užfiksuoti pasiekimą, kuriuo pasigirti gali viso labo tik kiti du krepšininkai.

Ketvirtosiose serijos rungtynėse Luka sužaidė geriausias karjeros rungtynes ir per 46 minutes pelnė 43 taškus (14/21 dvit., 4/10 trit., 3/5 baudos), atkovojo 17 kamuolių bei atliko 13 rezultatyvių perdavimų.

Be abejo, įspūdingiausiu rungtynių akcentu tapo pergalingas „Mavs“ lyderio šūvis aidint finalinei sirenai.

Dončičius tapo trečiuoju žaidėju NBA istorijoje, kuriam per vienerias atkrintamųjų rungtynes pavyko pelnyti bent 40 taškų, atkovoti bent 15 kamuolių ir atlikti bent 10 rezultatyvių perdavimų. Prieš tai tokį pasiekimą buvo užfiksavę Oscaras Robertsonas (1963 m.) ir Charlesas Barkley (1993 m.).

Vis tik tai nebuvo vienintelė priežastis, kodėl 21-erių slovėno žaidimas buvo toks kerintis. Dončičius į kovą stojo prieš turbūt nepalankiausią varžovą. Kawhi Leonardas, Paulas George‘as, Marcusas Morrisas – visi šie krepšininkai turi puikius gynybinius įgūdžius, o pirmieji du netgi laikomi vienais geriausių gynėjų visoje lygoje.

Nepaisant to, Dončičius daugelyje situacijų darė tai, ką norėjo. Jis atsidurdavo geriausiose įmanomose pozicijose, sėkmingai prasiverždavo krepšio link arba atrasdavo laisvus komandos draugus ir jiems kurdavo progas.

Būtent George‘as ir Leonardas negailėjo pagyrų savo oponentui po to, kai šis jau pirmajame serijos mače pelnė 42 taškus, taip surengdamas rezultatyviausią debiutą NBA atkrintamųjų istorijoje.

„Jis – puikus, – sakė Leonardas. – Suprantate, ką turiu omenyje? Jis yra labai gerai nusiteikęs, visa jo komanda juo pasitiki. Jis gali atsidurti tose vietose, kuriose nori, atrasti komandos draugus ir taip sukurti jiems lengvas situacijas pelnyti taškus. Jis yra puikus žaidėjas.“

„Jis yra ateitis“, – pritariamai po rungtynių sakė George‘as.

Ši pralaimėta serija nebuvo šiaip pralaimėjimas. Tai buvo pareiškimas, kad jau po kelių metų su Dončičiumi priešakyje „Mavericks“ gali būti rimtais pretendentais į NBA titulą.

Kawhi Leonardas 32,8 PPG | 10,2 RPG | 5,2 APG

Nuotr. AFP-Scanpix

Jeigu Dončičius parodė, ko galime tikėtis ateityje, tai Leonardas pademonstravo, kas yra dabartis.

Kol George‘as reguliavo savo taikiklį, Patrickas Beverley gydėsi traumą, o Marcusas Morrisas koncentravosi į tai, kaip išvesti iš kantrybės Dončičių, Leonardas darė tai, ką ir pernai – terorizavo varžovus.

Puolėjas 30-ies pelnytų taškų ribą peržengė visose rungtynėse, išskyrus pirmąsias, kuomet surinko 29 taškus, realizavęs 10 dvitaškių iš 14.

Tarsi iš automato dvitaškius šaudęs „Clippers“ lyderis visos serijos metu juos realizavo vidutiniu 63 proc. tikslumu (vid. 10 iš 16 per rungtynes). Bene geriausias to pavyzdys buvo šeštosios serijos rungtynės.

Ketvirtajame kėlinyje iniciatyvą į savo rankas perėmęs Leonardas surinko 8 taškus paeiliui, 6 iš jų – metimais iš vidutinio nuotolio, ir taip padidino „Clippers“ persvarą nuo 6 iki 10-ies taškų. Neilgai trukus Reggie Jacksonas pridėjo du tritaškius ir rungtynių bei serijos baigtis tapo aiški.

Leonardo įtaka buvo aiškiai matoma ir gynyboje. Kuomet Leonardas dengdavo Dončičių, europietis nuolat ieškodavo būdų, kaip išsikeisti ginamąjį, prieš kurį pulti būtų žymiai palankiau. Tuo metu penktajame serijos mače „Clippers“ vedlys užfiksavo efektingą epizodą, kai tiesiog išplėšė kamuolį iš 224 cm ūgio Bobano Marjanovičiaus rankų.

Leonardas šioje serijoje dar kartą pademonstravo, kad atkrintamųjų metu jis tampa visiškai kitu žvėrimi, galinčiu nulemti rungtynių ir visos serijos baigtį.

Jamalas Murray 31,6 PPG | 5,6 RPG | 6,3 APG

Nuotr. AFP – Scanpix

Murray septintajame serijos mače pasislėpė Nikola Jokičiaus šešėlyje, tačiau jeigu ne jo herojiški pasirodymai penktosiose ir šeštosiose rungtynėse, apie septintą dvikovą nė nekalbėtume.

Penktojoje akistatoje kanadietis per 43 minutes pelnė 42 taškus (13/18 dvit., 4/8 trit., 4/4 baudos), atkovojo 8 kamuoliais bei atliko 8 rezultatyvius perdavimais. 33 taškus gynėjas pelnė vien antroje rungtynių dalyje ir taip išplėšė šeštąją serijos dvikovą.

Joje Murray pasirodymą baigė surinkęs 50 taškų (8/12 dvit., 9/12 trit., 7/9 baudos), 6 rezultatyvius perdavimus ir 5 atkovotus kamuolius.

Pusšimčio taškų ribą atletas buvo pasiekęs ir ketvirtosiose rungtynėse. Tąsyk Murray realizavo 9 dvitaškius iš 16, 9 tritaškius iš 15, 5 baudas iš 5 ir atkovojo 11 kamuolių bei išdalijo 7 rezultatyvius perdavimus.

Du 50-ies taškų pasirodymus per visas atkrintamąsias buvo užfiksavę tik Donovanas Mitchellas (2020 m.), Allenas Iversonas (2001 m.), Wiltas Chamberlainas (1960 m.) ir Michaelas Jordanas, padaręs tai dusyk (1988 m. ir 1993 m.).

Apskritai, per visą šią seriją kanadietis pataikė 32 tritaškius iš 60 (53 proc.) ir pakartojo Stepheno Curry rekordą, kuris tiek pat tolimų metimų buvo įskraidinęs 2016-ųjų finalo ir tų pačių metų Vakarų konferencijos finalo serijose.

Daugiau pridurti apie Murray pasirodymą nėra ko – įspūdingai išplėšta pergalė serijoje bei skaičiai kalba patys už save.

Donovanas Mitchellas 36,3 PPG | 5 RPG | 4,9 APG

Nuotr. AFP – Scanpix

Mitchellas rinko dar fenomenalesnius skaičius, tačiau to Jutos komandai nepakako. Jeigu Murray siautėti pradėjo antroje serijos pusėje, tai pirmoje dalyje dominavo „Jazz“ vedlys.

Jau pirmosiose rungtynėse gynėjas per 43 minutes pelnė 57 taškus (13/18 dvit., 6/15 trit., 13/13 baudos), atkovojo 9 kamuolius bei atliko 7 rezultatyvius perdavimus. Nepaisant tokio benefiso, „Jazz“ buvo priversti kapituliuoti (125:135).

Mitchellas atsigriebė ketvirtosiose serijos rungtynėse, kuriose supurtė 51 tašką (11/20 dvit., 4/7 trit., 17/18 baudos) ir nukalė trečiąją bei tuo pačių paskutinę Jutos ekipos pergalę serijoje.

Per visas septynerias rungtynes Mitchellas realizavo 33 tritaškius iš 64 (52 proc.) ir tapo NBA atkrintamųjų rekordininku – iki šiol joks kitas žaidėjas nebuvo pataikęs tiek tolimų metimų per vieną seriją.

Vis tik Mitchellui atkrintamosios baigėsi apmaudžia klaida lemiamos atakos metu. Suskambėjus finalinei septintojo mačo sirenai „Jazz“ lyderis sukniubo ant parketo, o jį suskubo pakelti Murray.

„Kalbant atvirai, aš buvau šoke, – apie paskutinį mačo momentą kalbėjo Mitchellas. – Dirbome labai sunkiai, kad pasiektume tai, ką pasiekėme, buvome taip arti. Atsilikome dideliu skirtumu, grįžome į rungtynes, kovėmės, kabinomės dantimis ir nagais... Buvome taip arti. Tai – skaudu.“

Savotišku paguodos prizu krepšininkui veikiausiai taps nauja sutartis Jutos ekipoje. Trečiadienį buvo pranešta, kad Mitchellas su „Jazz“ ekipa sudarys penkerių metų 170 mln. JAV dolerių kontraktą.

LeBronas Jamesas 27,4 PPG | 10,2 RPG | 10,2 APG

Nuotr. AP – Scanpix

35-erių LeBronas atkrintamosiose ir toliau demonstruoja, kad amžius – tik skaičius. Los Andželo „Lakers“ žvaigždė buvo vienintelis krepšininkas, kuris pirmajame etape fiksavo trigubo dublio rodiklius.

Vangiai Orlando burbule startavęs Jamesas rinko po 22 taškus, 7,4 atkovoto kamuolio ir 6,9 rezultatyvaus perdavimo, bet atėjus svarbiausioms sezono kovoms šie skaičiai gerokai išaugo.

Geriausią pasirodymą puolėjas surengė trečiajame serijos mače, kuriame per 34 minutes surinko 38 taškus (7/10 dvit., 4/8 trit., 12/17 baudos), 12 atkovotų kamuolių bei 8 rezultatyvius perdavimus.

Nors imtis sąlyginai maža, tačiau bent jau kol kas LeBronas atkrintamosiose taškus renka kur kas efektyviau. Lyginant su reguliariuoju sezonu, dvitaškių pataikymas šoktelėjo nuo 56 iki 67 proc., tritaškių – nuo 35 iki 46 proc., o baudų metimų – nuo 69 iki 74 proc.

Su Jameso žaidimu ir sportine forma viskas kol kas tvarkoje, tačiau tolimesniuose etapuose „Lakers“ lyderiui bus itin svarbi komandos draugų pagalbą, o ypač – ties perimetru žaidžiančių krepšininkų.