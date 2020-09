Neįprastose rungtynėse krepšinio žvaigždės skleidė svarbią žinią

Nuotr.: LXM Media

Nuotr. LXM Media

Šeštadienį Baltojo tilto sporto aikštyne Vilniuje įvyko jau tradiciniu tapęs Rimanto Kaukėno paramos fondo 3x3 turnyras. Kol mėgėjai kovėsi dėl pergalių šešiose skirtingose amžiaus grupėse, būrys žinomų krepšininkų jėgas išmėgino kiek neįprastose rungtynėse.

„Už pergalę gyventi“ turnyre varžėsi 88 komandos, prisidėjusios prie kilnaus tikslo – visos surinktos lėšos bus skirtos onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams.

Padėti ir skatinti labdaringą veiklą nusprendė ir būrys garsenybių – turnyro akcentu tapo į aikštę išbėgę Donatas Motiejūnas, broliai Lavrinovičiai, Rimantas Kaukėnas, Virginijus Praškevičius, Mindaugas Lukauskis, Gintautas Vileita, Steponas Babrauskas, Martynas Gecevičius, Arvydas Šikšnius ir kiti.

Esamiems ir buvusiems profesionaliems krepšininkams bei prie jų prisijungusiems Tadui Juodsnukiui su Laurynu Boguševičiumi teko kiek neįprasta užduotis – jie varžėsi rungtynėse, kurių kiekvienas kėlinys skyrėsi.

Vienas jų buvo skirtas įprastam krepšiniui, kituose teko išsiaiškinti, kurie tiksliau meta baudas ar atakuoja krepšį ne su kamuoliu, o balionu.

Sudalyvauti turnyre galėjo ir visi norintys – laimėti įvairių prizų mesdami iš vidurio aikštės, varžydamiesi baudų ir tritaškių metimų konkursuose.

Turnyro dalyviai gavo specialiai šiam turnyrui paruoštus marškinėlius, o prizininkai buvo apdovanoti rėmėjų prizais.

Pasak organizatorių, tai puiki galimybė paskatinti žmones prisidėti prie gerų darbų, aktyviai leisti laisvalaikį bei tuo pačiu skatinti paramą ir atjautą šalia esančiam draugui, kuriam pagalbos tikrai labai reikia.

„Rimanto Kaukėno paramos grupė“ yra labdaros ir paramos fondas, nuo 2012 m. veikiantis visoje Lietuvoje ir suteikiantis viltį, stiprybę ir džiaugsmą onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams.

Renginio prizininkai:

2002 m. ir vyresnių grupė:

SKL-Losrita

SKM treneriai

BC Žaliakalnis

2003-2004 m.

Kreivas pirštas

Chloroplastai

Atsargiai

2005-2006 m.

Skirtingi

Stepbros

Kazlų Rūdos KPPII

2007-2008 m.

In it to win it

Vilkų pirma

Big four

2009-2010 m.

First dance

MMTS

JRM Bebaimiai

2011-2012 m.

Perkūnas 2011

Lakers

Kėdainiečiai