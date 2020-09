„Neptūno“ vizija patikėjęs Janavičius: „Į šiuos metus žiūrime kaip į komandos lipdymą“

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Puikų praėjusį sezoną sužaidęs Žygimantas Janavičius, nors ir turėjo galiojantį kontraktą su bankroto šmėklos gąsdinamu Klaipėdos „Neptūnu“, tarpsezoniu galėjo tapti puikiu laimikiu bet kuriai komandai. Vis tik Alytuje gimęs, bet uostamiestį pamilęs įžaidėjas liko atstovauti Vakarų Lietuvos ekipai iki 2022-ųjų.

Žygimantas Janavičius Komanda: Klaipėdos Neptūnas

Pozicija: PG Amžius: 31 Ūgis: 192 cm Svoris: 80 kg Gimimo vieta: Alytus, Lietuva

31 metų 192 cm ūgio gynėjas neslepia svarstęs pasiūlymus iš užsienio, tačiau sporto pasaulį ir asmeninį gyvenimą apraizgiusi nežinomybė dėl vis dar nesuvaldytos pandemijos krepšininko žvilgsnį nukreipė į dialogą su „Neptūnu“.

Janavičius sėdo prie derybų stalo su Klaipėdos klubo vadovais, abi pusės išdėstė savo poreikius bei įsiklausė į viena kitos norus bei galimybes. Derybos neužtruko ir jau birželio mėnesį klaipėdiečiai galėjo atsipūsti savo gretose išsaugoję 2019-2020 m. solidžius rodiklius demonstravusį krepšininką dar porai metų.

„Klaipėda – geras miestas, „Neptūnas“ – geras klubas. Nors šiek tiek ir persitvarko šiais metais, tačiau nusprendžiau, kad man čia patinka“, – apie savo pasirinkimą tinklalapiui „BasketNews.lt“ sakė Janavičius.

LKL gynėjas vidutiniškai rinko po 8,4 taško per rungtynes, nusiėmė po 2,3 kamuolio, atlikdavo vidutiniškai po 6,1 rezultatyvaus perdavimo komandos draugams ir kaupė 10,1 naudingumo balo.

Tačiau tuomet pasaulį ir sportą ilgiems mėnesiams surakino karantinas, po kurio ruoštis naujam sezonui trūksta ir laiko, ir kvapo.

„Mūsų pasiruošimas – trumpas, kol kas daug fizinio pasirengimo, ištvermės ugdymo, – apie grįžimą į aikštelę naujame sezone pasakojo Janavičius. – Į žaidimo detales dar gilinsimės. Sužaidėme trejas draugiškas rungtynes, pirmos buvo tikrai prastesnės, paskui jau padėjome kažkokį žingsnelį į priekį.“

Klaipėdiečiai sezoną pradės rugsėjo 18-ąją, kai LKL starte namuose susidurs su Alytaus „Dzūkija“, o po to vyks į Bulgarijos miestą Botevgradą, kuriame rugsėjo 22-24 dienomis bus surengta FIBA Čempionų lygos atranka. Pusfinalyje „Neptūnas“ susitiks su Londono „Lions“, o kitoje poroje kausis Minsko „Cmoki“ bei Botevgrado „Balkan“.

Krepšininkas su „BasketNews.lt“ pasidalijo mintimis apie atsinaujinusią Klaipėdos komandos sudėtį, pasiruošimą sezonui, griežtą vyriausiojo trenerio darbą, degančias žaidėjų akis ir artimiausių dviejų sezonų planus.

– Kaip finansinių sunkumų fone vyko derybos dėl jūsų naujo kontrakto su Klaipėdos ekipa ir kokie veiksniai nulėmė apsisprendimą likti dar porai metų?

– Aš dar vieneriems metams turėjau kontraktą su „Neptūnu“. Norėjau būti šioje organizacijoje, dėl to ją pasirinkau pernai. Iš „Neptūno“ buvo prašymas šiek tiek susimažinti atlyginimą susiklosčius tokiai situacijai. Aš viską supratau. Klubo vadyba papasakojo apie idėją, jog per artėjančius dvejus metus bus daug jaunimo, komanda bandys atgimti nuo nulio. Klaipėda – geras miestas, „Neptūnas“ – geras klubas. Nors šiek tiek ir persitvarko šiais metais, tačiau nusprendžiau, kad man čia patinka.

Nuotr. fiba.basketball

– Esate įvardijamas kaip vienas geriausių įžaidėjų LKL, turėjote gerą praėjusį sezoną. Kiek ir iš kur sulaukėte dėmesio be „Neptūno“?

– „Neptūnas“ labai norėjo mane išsaugoti, reikėjo ieškoti kompromisų. Turėjau dar keletą variantų iš užsienio, apie kuriuos galvojau. Tačiau viskas buvo labai sudėtinga: turiu kontraktą, išvažiuoti sudėtinga. Įdomi situacija buvo. Linkau į tą pusę, jog jeigu būtų buvę kažkas labai įdomaus ir konkretaus užsienyje, gal būtume su Klaipėda radę ir kitą kompromisą. Tačiau išsisprendėme visus klausimus iš praėjusių metų, aš pats supratau, kad klubui nėra lengvi laikai. Taip ir sutarėme. Pamatėme vieną bendrą kryptį ir ja bandysime žygiuoti tolyn.

– Ar tiesa, jog vienas iš kontrakto punktų yra tas, kad atlyginimą klubas mokės ne 10 mėnesių, kaip yra įprasta, o 12 mėnesių?

– Tai – konfidenciali informacija. Aš negaliu pasakoti, kokios yra kontrakto sąlygos. Viską sutarėme, kaip turi būti, o kaip bus – tai jau mūsų reikalai.

Krepšinyje yra taikoma 10 mėnesių kontrakto praktika, tokius kontraktus aš anksčiau ir turėjau. Nežinau, kokius kitus kontraktus „Neptūnas“ pasirašinėja, kiti klubai. Žinote, ateina tam tikri laikai, tam tikra situacija ir vyksta pokyčiai. Galbūt šioje situacijoje kiti klubai reaguoja kitaip. Viskas yra tarpusavio bendravime. Jeigu klubas bendrauja su krepšininkais, jeigu jie sutaria, kad viskas gerai, tai, manau, gali būti ir 12, ir 14-os mėnesių kontraktas. Niekam nekyla problemų, jeigu yra susitarimas, kuris tinka ir vienai pusei, ir kitai. Seniau norma buvo 10 mėnesių kontraktas, dabar gali būti norma 12-os mėnesių kontraktas.

– Už „Neptūno“ vairo stovi Tomas Gaidamavičius, jis įvardijamas kaip griežtas, konkretaus mąstymo, tvirtos pozicijos treneris. Nors jums dar neteko su juo praleisti daug laiko, kokį spėjote susidaryti įspūdį?

– Praėjusį sezoną, kai grįžau iš Lietuvos rinktinės, jis jau buvo komandos vyr. treneris. Tačiau aš šiek tiek apsirgau, tad praėjusiame sezone su juo nelabai daug dirbau. Šiame sezone jau pamačiau, kad tos etiketės, jog treneris yra griežtas, reiklus, iš niekur neatsiranda.

Tomas yra jaunas treneris, turi savo viziją, turi savo krepšinio supratimą. Niekas nežino, ar tai pasiteisins, ar nepasiteisins, tačiau treneris to plano laikosi ir liepia jo laikytis mums. Jis turi savo krepšinio supratimą ir bando žaidėjams įdiegti savo filosofiją. Nesiblaško į kitų pasakinėjimus, yra griežtas ir bando išsireikalauti, ko nori. Kiti treneriai, kai kažkas nepasiseka, bando tai keisti. Jis kol kas turi savo liniją, mes bandome ja pakrypti ir ja eiti. Vėliau, sezono eigoje, aišku, matysime, kaip jis į viską reaguos, ar seksis, ar nesiseks.

Nuotr. BNS

– Kaip su treneriu vyksta treniruočių, pasirengimo sezonui procesas? Kokias sistemas jis siekia įdiegti komandoje?

– Treneris prašo veržlumo, draskyti gynybą, kurti progas. To prašo visų žaidėjų, trečių, ketvirtų pozicijų. Jis suteikia žaidėjams laisvės, leidžia drąsiai atakuoti, imtis iniciatyvos, suteikia krepšininkams pasitikėjimo. Kaip bus sezono metu, labiau spaus, ar ne, pamatysime. Iš gynėjų nori, kad žaistume drąsiai, veržtumėmės, pramuštume pirmąją liniją, ieškotume progų, kad prasiveržtume po krepšiu, išmestume kamuolį. Komandoje turime metikų, badysime taip ir daryti.

– „Neptūno“ ekipoje šiuo metu vieni lietuviai, dalis jų – jaunimas. Kaip komanda atrodo iš jūsų matymo perspektyvos?

– Įdomi, lietuviška komanda. Klubas pažiūrėjo per kitą perspektyvą, į ateitį. Daug žaidėjų nėra labai patyrę, nėra iškovoję titulų ar matę gerų klubų. Tačiau tokia yra pradžia. Jie jauni, nori iškovoti pergales, tai svarbiausia. Matosi, kad jie nori laimėti, nori būti laimėtojai. Dabar viskas prasideda iš naujo, bandysime visi tų pergalių siekti. Kiek pavyks šiame sezone, kitame, gal palypėsime laipteliu aukštyn. „Neptūnas“ turi ilgalaikę viziją, pasirašė kontraktus su jaunais žaidėjais, kuriuos mato ateityje klubo vedliais, o į šiuos metus visi žiūrime kaip ir komandos lipdymo metus.

– Kaip atrodė po ilgos pertraukos grįžę komandos draugai?

– Labai keistas tas pasiruošimas. Visi buvome užsidarę, jau pasiilgę krepšinio. Kas vasarą žaidė trys prieš tris, kas „Bucket Summer“ turnyre, dalis turėjo tą krepšinio ritmą. Aš pats daugiau dėmesio ir darbo skyriau kūno stiprinimui. Tačiau kol kas visiems sunku. Atrodo, akys dega, tie patys elementarūs dalykai, ką, kaip daryti, bet ne viskas sekasi kol kas. Penki mėnesiai – didelis laiko tarpas ir reikės laiko grįžti į krepšinio ritmą. Bet, manau, viskas greitai susitvarkys. Visi išsiilgę krepšinio, visų akys dega, jaunimas nori įrodyti, nori žaisti. Pasiruošimas intensyvus, jau laukiame pirmųjų oficialių rungtynių.

– Iki LKL ir Čempionų lygos atrankos lieka nedaug laiko. Ar neatrodo, kad to laiko pasirengimui – per mažai?

– To laiko, rungtynių, yra mažoka. Pats žaidimo ritmas ateina per rungtynes, per vaizdo peržiūras. Treniruotės yra treniruotės, tačiau per rungtynes galima geriau save realizuoti, pamatyti vietas, kur reikia padirbėti. Trejas draugiškas rungtynes sužaidėme, kiek teko girdėti, dar yra suplanuotos dvejos ar trejos. Per jas dar bandysime patobulėti. Aišku, visada norisi sužaisti daugiau. Kol sezono pradžia, reikia susikoncentruoti, ką ir prieš ką reikia laimėti. Sezonas ilgas, reikia įeiti į formą ir demonstruoti geriausią krepšinį po žiemos, pavasarį. Visas mūsų sezonas bus tarsi pasirengimas atkrintamosioms. Jeigu nepasiseks, tada bus sezonas-pasiruošimas kitam sezonui. Klubas turi tokią viziją, kad šis sezonas yra sunkaus darbo perspektyva į ateitį.

– Kaip sekasi gerinti žaidimą ruošiantis Čempionų lygos atrankai?

– Mes neakcentuojame, ar čia pasirengimas Čempionų lygai, ar LKL. Čempionų lyga yra mums labai svarbi, laukia finalinis ketvertas, norėtųsi patekti į pačią lygą. Kuo daugiau krepšininkai žaidžia, tuo jiems geriau. Tos kelios papildomos rungtynės per savaitę būtų puiku, ypač su gerais varžovais. Tačiau žaidėjai dabar yra susikoncentravę į darbą su savimi, į draugiškas rungtynes. Kai ateis Čempionų lygos rungtynių laikas, manau, tada susidėliosime akcentus ir bandysime patekti į finalinį grupių etapą. Dabar sunku kažką pasakyti. Mes norime ten būti, o ateitis parodys, ką galime padaryti.