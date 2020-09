„Aisčių-LSMU“ prezidentas apie Lietuvos moterų krepšinį: „Didelio optimizmo nematau“

Nuotr.: Asmeninio archyvo Nuotr. Asmeninio archyvo 1993 m. Kaune jaunų, krepšinį mylinčių entuziastų pastangomis buvo įkurtas reprezentacinis moterų krepšinio klubas „Viktorija“. Šiandien, prabėgus 27-eriems metams, Kaune vis dar gyvuoja draugiškai „Viktorijos“ anūke vadinama „Aisčių-LSMU“ komanda. Vienas iš klubą įkūrusių jaunuolių maksimalistų anuomet buvo ŽŪA Miškininkystės mokslus baigęs, bet visada aistra oranžinio kamuolio žaidimui degęs Vytas Snarskis. „Visą laiką stebėdavome Kauno „Žalgirio“ ir Vilniaus „Statybos“ priešpriešą. Labai norėjosi to ir moterų krepšinyje,– prisiminimais apie klubo ištakas tinklalapiui „BasketNews.lt“ pasakojo Snarskis. – Vilniuje tada buvo dar sovietmečiu įkurtas „Kibirkšties“ klubas. Mes labai norėjome, kad atsirastų komanda ir reprezentuojanti Kauną, turėtume oponentą sostinei. Buvome jauni, radome finansinių resursų, taip ir sukonstravome neblogą komandą.“ Epitetas „nebloga“ jau po ketverių metų virto „puiki“. Tuometinio „Viktorijos-LKKI“ klubo žaidėjų pagrindu sudaryta Lietuvos moterų krepšinio rinktinė 1997 m. pirmą ir kol kas vienintelį kartą istorijoje tapo Europos čempionėmis. Abi komandas tuo metu treniravo kitas klubo įkūrėjas Vydas Gedvilas. Buvęs Dariaus ir Girėno sporto centro direktorius, dvi kadencijas užėmęs ir LSU tarybos nario pareigas, dabar verslininkas Snarskis visada turėjo misiją visapusiškai ugdyti sportininkus. Jo nuomone, ne kiekvienas geras sportininkas savaime gali būti puikiu treneriu, tačiau to galima siekti kremtant akademinio mokslo šaknis. Kelis dešimtmečius dirbęs ties akademinių žinių plėtra tarp sportininkų, Snarskis visada išliko Kauno „Aisčių-LSMU“ klubo dalimi. Tiek per juodžiausius nuopuolius, tiek saldžiausių pergalių akimirkomis. Neseniai tapęs kauniečių klubo prezidentu, Snarskis su tinklalapiu „BasketNews.lt“ pasidalijo mintimis apie „Aisčių-LSMU“ klubo gyvavimą, auksinę moterų krepšinio kartą, padarytas klaidas bei viltis, nukreiptas į moterų krepšinio ateitį. – Esate vienas Kauno „Aisčių-LSMU“ krepšinio klubo įkūrėjų, jį remiate 27-erius metus, nuo pat jo įkūrimo 1993 m. Nuo ko kilo idėja steigti reprezentacinę Kauno moterų krepšinio komandą? - tinklalapis „BasketNews.lt“ paklausė Snarskio.

– Mes nesukūrėme naujo tipo kuro ar raketos, skirtos iki Marso nuskristi. Moterų krepšinis egzistavo ir turėjo gerų istorinių pasiekimų. Tuo metu Vydas Gedvilas Kauno „Atlete“ dirbo vyr. trenerio Edo Nickaus asistentu. Buvo gera sporto bazė, tuometinis Kūno kultūros institutas ruošdavo plataus profilio specialistus. Iš to bendruose pokalbiuose ir kilo idėja įsteigti Kaune moterų krepšinio komandą, kuri galėtų atstovauti miestui. – Dabartinė Kauno „Aisčių-LSMU“ komanda kartais įvardijama kaip anuometinio „Viktorijos“ klubo anūkė. Su kolegomis burdami klubą svarstėte, kiek ilgai jis galėtų gyvuoti?

– Apie laiką negalvojo niekas. Mes buvome jauni, entuziastingi, norėjome įrodyti kitiems, parodyti sau, kad moterų krepšinyje galime būti stiprūs. Turėjome norą reprezentuoti miestą, Kauną, reprezentuoti Kūno kultūros institutą, kuriame dirbo puikūs žmonės, suprantantys sportą. Jokių vizijų neturėjome, viskas išaugo natūraliai. – Buvote kartu su auksine 1997 m. Europos čempionių rinktine. Didelė dalis krepšininkių ten buvo būtent iš „LKKI Viktorija“, rinktinei vadovavo klubo vyr. treneris Vydas Gedvilas. Kuo ta karta buvo išskirtinė?

– Visos merginos, kurios žaidė rinktinėje ir mūsų klube, buvo sovietmečio vaikai, daug pasaulio nematę. Jos buvo žingeidžios, visi mes, komanda, norėjome padaryti daugiau nei leido galimybės. Buvo praėję tik septyneri metai nuo Nepriklausomybės atgavimo. Jauna Lietuva, jaunos krepšininkės, jauni treneriai, norėjome pasirodyti pasauliui, atstovauti savo šaliai. Toks noras buvo labai stiprus varikliukas. – Kokios detalės nulėmė tą trumpalaikį Lietuvos moterų krepšinio iškilimą Europos padangėje?

– Tos merginos buvo turtingos dvasiškai, tačiau labai neturtingos finansiškai. Prisimenu, kai komandai nupirkdavome naujus, kokybiškus sportbačius ar išskirtinio dizaino naujas aprangas, būdavo šventė. Jos buvo imlios informacijai, protingos, fiziškai stiprios, alkanos sportinių pasiekimų. Ta karta su Lina Dambrauskaite, Rasa Kreivyte, kitomis žaidėjomis tokiu noru labai pasižymėjo. Noras, labai didelis sportinis charakteris, šiek tiek sėkmės – tai buvo pagrindiniai pergalių faktoriai. Kad ir pusfinalis su vokietėmis Vengrijoje. Ten vyko kova alkūnėmis, buvo kraujo. Vengrijoje vyko nebe krepšinis, o kova dėl gyvenimo. Nuotr. E.Šemiotas – Jūsų nuomone, kodėl nuo 1997 m. iki dabar moterų krepšinis ritasi žemyn? Lietuvos moterų krepšinio rinktinė pasaulio čempionate nežaidžia nuo 2006-ųjų, Europos – nuo 2015-ųjų.

– Vienos priežasties, matyt, nėra. Po triumfo Vengrijoje reikėjo kažką daryti toliau, kad būtų išlaikytas toks aukštas lygis. Galbūt buvo per mažai valstybinio, sporto institucijų dėmesio skiriama. Daug metų klubinis krepšinis laikėsi iš privačių rėmėjų lėšų. Tik keletą pastarųjų metų moterų krepšinį ėmė remti savivaldybės ir labai dėkoju už tą paramą. Geriausios krepšininkės išvažiuodavo žaisti į užsienį, į JAV. Tačiau baigusios studijas mesdavo krepšinį ir pradėdavo dirbti kitose srityse. Iš užsienio dėl įvairių priežasčių neatvažiuodavo į rinktinę. Manau, buvo padaryta klaida, kai buvo atsisakyta specialių sporto centrų, skirtų jaunų krepšininkių rengimui. Gal ir moterų krepšinio treneriai skyrė per mažai dėmesio. Bet kurioje sporto šakoje reikia surasti vaiką, jį sudominti, ilgai, sunkiai su juo dirbti. Iš tokių detalių ir susidarė tas nuosmukis, kuris labiausiai pasijautė nuo maždaug 2010 metų. – Ar stebite jaunąsias krepšininkes? Kaip manote, Urtė Čižauskaitė, Justė Jocytė, Audronė Zdanevičiūtė gali išaugti į žaidėjas, sugrąžinsiančias Lietuvą į moterų krepšinio elitą?

– Jeigu tas jaunų žaidėjų branduolys toliau žais krepšinį, žais jį aukštame lygmenyje, tobulės, tikrai yra galimybė Lietuvos moterų krepšiniui, bent jau Europos mastu, kažkiek pakilti, žaisti čempionatuose, galvoti apie aukštesnes vietas. Žinoma, čia reikia įdėti daug darbo, kad treneriai palaikytų nuolatinį kontraktą su užsienyje žaidžiančiomis merginomis. Per bendrą darbą ir artimą ryšį lietuvės gali sugrįžti į pergalių kelią. – Ne vienas moterų krepšinio klubas, net pasiekęs skambių pergalių aikštelėje, anksčiau ar vėliau, deja, išnyko iš klubinio krepšinio žemėlapių. Jūsų nuomone, kur slypi „Aisčių-LSMU“ stiprybė, padedanti skaičiuoti 27-erius gyvavimo metus?

– Klubą išsaugojome bendromis pastangomis. Entuziastingi žmonės klubo vadyboje, rėmėjai, kurie stengdavosi padėti ir finansiškai, ir iš organizacinės pusės. Tikrai buvo ir finansiškai sunkių metų, bet ir tada sulaukėme pagalbos. Noriu padėkoti LSU bendruomenei, kuri ne vienerius metus suteikė neatlygintinai sporto bazes, sporto medicinos paslaugas. Taip pat noriu padėkoti ir Kauno miesto savivaldybei, Visvaldui Matijošaičiui, su kurių finansine parama, rimtu požiūriu į mūsų klubą, mes išgyvename. Visi labai norėjome, kad klubas gyvuotų. Taip ir išgyvenome. – Per pastaruosius dvejus metus kaunietės skynė pergales, komanda buriavosi tarp prizininkių Lietuvos, Baltijos turnyruose. Tačiau ir toliau neturime klubo, besivaržančio Europos lygmenyje. Kaip manote, kokiomis kertinėmis kryptimis reikia dirbti, kad moterų krepšinis iš nacionalinio lygio kiltų į tarptautinį?

– Nematau didelių galimybių, kad kuri nors Lietuvos moterų krepšinio komanda galėtų žaisti Europos klubiniame lygmenyje. Nėra tam pinigų. Moterų klubinis krepšinis Lietuvoje faktiškai yra išlaikomas iš savivaldybių ir privačių rėmėjų lėšų. Ir tos sumos nėra konkurencingos. Manau, norint žaisti Europos turnyre, metinis biudžetas turėtų būti bent 1 mln. eurų. Turime pavyzdį Rygos TTT komandą, kuri žaidžia moterų Eurolygoje. Tačiau jų biudžetas nuo Lietuvos klubų skiriasi jeigu ne keliolika, tai kelis kartus. Gal kada atsiras entuziastų su dideliu finansavimu, kurie labai norės išauginti bent vieną moterų klubą į europinį lygį. Tada gal ir įmanomas toks variantas. Tačiau trejų ar penkerių metų perspektyvoje aš tokių galimybių nematau. – Kiek realu Kauno „Aisčių-LSMU“ klubo sistemoje įdiegti piramidinį žaidėjų auginimo principą, koks, sakykime, veikia Kauno „Žalgirio“ vyrų komandoje?

– Viskas statoma ant trijų banginių: idėjos, žmonių ir pinigų. Šiandien dar nėra daug nuveikta, galima būtų daug nuveikti, tačiau nėra žmonių, kurie tokias idėjas galėtų finansuoti. Piramidės kuriamos bazėse, o mūsų klubas tokios neturi. Galbūt būtų galima kurti bendrus projektus su sporto mokyklomis. Jose yra įvairių mergaičių, žaidžiančių krepšinį, grupių. Jas reiktų ugdyti, kad vėliau jos turėtų tikslą patekti į pagrindinio klubo trečiąją, antrąją komandą, vėliau – į to miesto moterų krepšinio komandą, turėtų motyvaciją būti geresnės už kitas. Reikia, kad ir sveikos konkurencijos būtų. Juk 1997 m. krepšininkės, laimėjusios auksą, buvo Kauno sporto mokyklų auklėtinės, iš tų mokyklų patekusios į klubą, iš klubo – į rinktinę. Būtų smagu, jeigu tokia sistema atgytų. – Kokias regite Kauno „Aisčių-LSMU“ klubo, viso Lietuvos moterų krepšinio perspektyvas?

– Labai didelio optimizmo Lietuvos moterų krepšinyje aš nematau. Buvo padaryta klaidų, mano jau anksčiau minėtų. Norėtųsi, kad ir krepšinio federacija skirtų didesnį dėmesį moterų krepšiniui. Moterų rinktinėje vyksta kartų kaita, vienos žaidėjos išeina, kitos užauga, ateina. Tačiau mums reiktų turėti masiškumą moterų krepšinyje, kad į klubus, rinktines, patektų geriausios. Taip, užauga vienas kitas deimančiukas, kaip Jocytė, bet reikia masiškumo, o aš jo dabar nematau. Reikia ir stiprių klubų, kurie ruoštų žaidėjas rinktinei. Bet ir jų Lietuvoje nėra. Gerų idėjų, sporto specialistų mes tikrai turime, trūksta finansavimo. Reikia ir susitelkimo, kad komunikuotų savivaldybės su federacija, visi dirbtų moterų krepšinio labui, kad ateitų daugiau rėmėjų su finansine parama klubams. Taip būtų greičiau, geriau auginamos žaidėjos. Manau, tada kiltų viso Lietuvos moterų krepšinio rezultatai ir perspektyvos. Vilčių yra.

