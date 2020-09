Bičiuliams „Žalgiryje“ įkąsti norintis „Ryto“ vikruolis trokšta titulo: „Turime juos įveikti“

pradzioje sezono gal ir nedarys stebuklu . jam reikes suprasti kaip zaidziama cia . bet jis talentingas . ir manau per kelis menesius jau bus vienas svarbesniu zaideju . is to ka matau jo interviu atrodo protingas ir nori zaisti ir laimeti . Is tikruju man patinka Ryto sudetis . Ir Mcc ir Jacksonas ir Gaudlockas labai idomus pirkiniai . Bet idomiausias man kazkodel Mcc . Kazkokia nuojauta turiu kad jis uzsiaus pas mus . Ir tikiuosi liks iki sezono galo . Realiai tai butu gerai ir jam paciam . PAsidarytu statistika susikurtu ivaizdi gera . Juk dar jaunas yra . Gerai pasirodys ir bus jis Eurolygoje . Lietuviai irgi super . Nuo labai idomiu super talentu iki jau kazka irodziusiu bet dar lubu nepasiekusiu Butkeviciaus ar Echodo . MArciulionis gali eiti labai toli ir sutartis ilga su komanda . Gustys su Kulvieciu irgi geri . Svarbiausiai kad tokiem zaidejam kaip Butkevicius bus galima zaisti taip kaip jie megsta . Nebuti kazkokiais lyderiais per prievarta , o daryti tai ka moka geriausia . Ir manau sitoj komandoje jie atsiskleis pilnai ateinanti sezona . Gal nebus tarp statistiniu lyderiu bet bet bus labai naudingi . Noretusi dar kazkoki priekines linijos zaideja pamatyti . Gal net Jasaiti butu galima pakalbinti . Tai senas vilkas . Jaunai komandai butu naudinga ji tureti . O jis juk gali po krepsiu pazaist prireikus . Gali tritaskiu pamettyt . Puikiai ginasi . Arba uzsienieti koki .