Rondo atskleidė, ką brolis pasakė Westbrookui: „Jis pavadino jį šiukšle“

Ayo

Vaikeli, cia yra paprasta fraze trash kuria naudoja tiek zaidejai tiek ir ziurovai per rungtynes. Tu domiesi krepsiniu ar is menulio nusileidai? Cia viskas normalu ir NBA sporte toks dalykas egzistuoja nuo pat lygos atsiradimo. Nori kad is sporto visos emocijos butu isimtos? Tai taip iseina kad Larry Birdai ir Michael Jordanai, kurie savo laikais dar ziauriai snekedavo, yra apskritai gyvuliai kazkokie?