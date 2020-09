Neįtikėtinai atsitiesusi „Nuggets“ dar kartą išplėšė lemiamas serijos rungtynes

kasioguru

pradedu abejot Clippersais kaip favoritais laimet ziedus. buna blogu varzybu, buna varzovas uzsiaucia, bet 2 varzybas is eiles issvaistyt toki pranasuma nepanasu i cempioniska zaidima. greiciausiai game7 laimes, manau Kawhi jei reikes zais beveik be keitimo, bet tikejaus is ju uztikrintos pergales sitoj serijoj.