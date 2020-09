„Žalgirio“ žaidimas: kas labiausiai krito į akis savaitgalio turnyre?

Nu

Esu ryto faniukstis neslepsiu, bet sitos schilerio idejos man atrodo labai simpatiskai ir inovatyviai, gal ir bus sunku pradzioj tiek zaidejam tiek treneriui, bet ka gali zinot gal schileris taps pradininku perkelinejant nba filosofijas i europa, zaidziant penketais galesim pamatyt ir dar daugiau zaideju silpnuju bei stipriuju pusiu, tik nelabai sutikciau su vasturios buvimu pirmam penkete, tikrai kolkas bent is tu 2 rungtyniu neparode nieko geriau uz dimsa, manau vienodai vertas sanso ir dimsa, kol nera garino tas pirmas penketas nebus labai stabilus, rungtynese su milanu labai i akis krito grigonio improvizaciju stoka, kalbedavo apie jo gera kuryba, kurybos gal padarydavi saro schemose tam tikrose situacijose kur turedavo pats nusprest mest ar atiduot perdavima, bet improvizuojant apzaist varzova matosi jam labai sunku ir aibe tokiu dalyku islys manau, saro schemos buvo unikalios kai silpnus gynyboj paslepdavo, o vidutinisku galimybiu atakuojantiem gynejam sukurdavk itin geras situacijas, kur jie pasikele savo akcijas ne pagal savo galimybes, nezinau uzkliuvo man grigonio zaidimas su milanu tiesiog manau grynai pasimate jog be situaciju jam sukurtu is kuriu jis gali zaist ir daryt rezultata nelqbai kas yra suimprovizuot nuo 0 cia kitas lygis