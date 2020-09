Istorinio pasiekimo link: ar „Nuggets“ sukurs dar vieną stebuklą?

Nuotr.: USA Today Sports-Scanpix

Nuotr. USA Today Sports-Scanpix

Denverio „Nuggets“ artėjančią naktį turės galimybę sukurti istoriją – tapti pirmąja NBA komanda, kuriai per vieno sezono atkrintamąsias pavyko du kartus panaikinti 1-3 serijos deficitą.

Kitoje barikadų pusėje – Los Andželo „Clippers“ klubas, turintis savotišką prakeiksmą: Vakarų konferencijos finale niekada nežaidusi ekipa turėjo 7 galimybes prasibrauti į šį etapą, tačiau pralaimėjo visas septynerias rungtynes.

„Clippers“ gerbėjams dabartinė situacija turėtų būti itin apmaudi, nes Los Andželo ekipa penktajame serijos mače vienu metu turėjo 16 taškų persvara, o šeštajame – 19 taškų pranašumą.

Tinklalapis „BasketNews.lt“ siūlo apžvelgti, kaip ir kodėl Denverio komandai pavyko grįžti į šią seriją.

Nors skamba šabloniškai ir paprastai, tačiau stebint pastarąsias dvejas rungtynes susidarė įspūdis, kad esminis šių komandų skirtumas – charakteris. Jeigu didžiulis deficitas tapdavo „Nuggets“ spyriu į užpakalį, tai solidus pranašumas užmigdydavo „Clippers“, o iššvaisčius turėtą persvarą į įprastą ritmą Los Andželo ekipai sugrįžti taip ir nepavykdavo.

Kol „Nuggets“ snaudė pirmoje penkto mačo dalyje, „Clippers“ sėkmingai krovėsi persvarą ir spindėjo pasitikėjimu: savo emocijų nė kiek neslėpė Paulas George‘as, Montrezlas Harrellas ir Patrickas Beverley.

Prie visa to daug prisidėjo ir patys „Nuggets“. Denverio krepšininkai atrodė vangiai gynyboje ir „Clippers“ žaidėjams leido atlikti itin palankius metimus. Vienas iš tokių epizodų buvo tuomet, kai Harrellas laisvai driblingavo kamuolį baudos aikštelės prieigose, o Masonas Plumlee, tarsi laikydamasis visų saugumo reikalavimų per pandemiją, nuo „Clippers“ puolėjo buvo atsitraukęs per gerus 2-3 metrus.

Rimto pasipriešinimo taip ir nesulaukęs Harrellas paprasčiausiai švystelėjo floaterį ir į savo bei komandos sąskaitą įrašė du taškus.

Vis tik tai nebuvo blogiausias epizodas „Nuggets“ gynyboje. Antrajame kėlinyje Landry Shametas ties tritaškio linija buvo paliktas toks laisvas, jog be problemų būtų išsimetęs du atskirus metimus.

Be abejo, gynėjo tolimas šūvis skrodė tinklelį ir „Clippers“ susikrovė solidžią persvarą – 48:33.

„Nuggets“ problemos neapsiribojo vien gynyba. Michaelo Malone‘o auklėtinių atakos strigo „Clippers“ gynyboje, o susikurti geras progas metimams taip pat sekėsi sunkiai. Pirmoje penktojo mačo pusėje „Nuggets“ pataikė viso labo 3 tritaškius iš 11, kuomet „Clippers“ – 9 iš 17. Be visa to, antrajame kėlinyje per pusantros minutės atkarpą Denverio krepšininkai prarado tris kamuolius.

Po ilgosios pertraukos „Nuggets“ grįžo kur kas guvesni bei gynyboje žaidė su žymiai daugiau energijos. Neretai varžovų dėl silpnesnės gynybos išnaudojamas Nikola Jokičius netgi sugebėjo perimti kamuolį iš Kawhi Leonardo, tačiau pastarasis trečiojo ketvirčio pabaigoje smeigė tritaškį ir jau atrodė, kad „Nuggets“ bandymai užsikabinti dūžta į šipulius – Denverio ekipa atsiliko 67:80.

Visgi iki trečiojo kėlinio pabaigos dar buvo likę žaisti pusantros minutės, o Paulo Millsapo vedami „Nuggets“ ketvirtį sugebėjo užbaigti atkarpa 6:0 ir akimirksniu grįžo į rungtynes (73:80).

Būtent ketvirtajame kėlinyje „Clippers“ pradėjo byrėti: dėl Los Andželo krepšininkų prastos tranzicijos gynybos „Nuggets“ rinko lengvus taškus, o iniciatyvą į savo rankas perėmę Jokičius bei Jamalas Murray surengė spurtą 16:6 ir perlaužė rungtynes – 102:94.

Pačioje dvikovos pabaigoje sublizgėjo ir jaunasis Michaelas Porteris, kuris realizavo itin svarbų tritaškį, o jau kitoje aikštelės pusėje blokavo Ivica Zubaco metimą.

Skaičiai taip pat iškalbingi: „Clippers“ ketvirtajame kėlinyje realizavo 4 dvitaškius iš 12 (33 proc.) bei 3 tritaškius iš 13 (23 proc.). Palyginimui, „Nuggets“ pataikė 4 dvitaškius iš 9 (44 proc.) bei 7 tolimus metimus iš 9 (78 proc.).

Panašiai istorija klostėsi ir šeštosiose rungtynėse. Trečiojo kėlinio pradžioje Leonardas pataikė baudas ir padidino „Clippers“ pranašumą iki 18 taškų (73:55), o neilgai trukus ant parketo sukniubo vienas iš „Nuggets“ vedlių Murray. Vis tik kanadietis grįžo į rungtynes, tačiau panašu, kad tuo metu Los Andželo krepšininkų mintys jau buvo Vakarų konferencijos finale.

„Nuggets“ trečiąjį ketvirtį sugebėjo užbaigti atkarpa 22:6 bei priartėti iki dviejų taškų. Tuo metu susidarė įspūdis, jog „Clippers“ lemiamą ketvirtį pasitiko jau nuleidę rankas. Lou Williamsas nesugebėjo persivaryti kamuolio iš savo aikštelės pusės per 8 sekundes, o iki tol sėkmingai kamuolį judinę „Clippers“ ir vėl viską bandė spręsti individualiais veiksmais.

Maža to, abiejų komandų pastangos gynyboje skyrėsi kaip diena ir naktis. Pamenate Shameto tritaškį penktajame mače? Štai tiek erdvės, esant lygiam rezultatui ketvirtajame kėlinyje, turėjo Torrey Craigas:

Docas Riversas savo auklėtinius įkvėpti stengėsi taip desperatiškai, jog paskutiniąją savo minutės pertraukėlę paėmė likus žaisti daugiau nei 2 minutes. Vis tik iš karto po komandos pasitarimo „Clippers“ prarado kamuolį, o „Nuggets“ surengė rezultatyvią ataką bei uždarė rungtynes.

Los Andželo krepšininkų situacijų vertinimas kertiniais momentais taip pat buvo abejotinas. Nemažai atakų baigdavosi prastu metimu, nepaisant to, jog iki atakos pabaigos likdavo 15 ar daugiau sekundžių.

Didžiausia našta puolime buvo numetama George‘ui ir Leonardui. Tai – suprantama, kaip bebūtų, šie krepšininkai yra ryškiausios „Clippers“ žvaigždės. Vis tik tiek George‘as, tiek Leonardas turėjo kurtis progas patys ir žaidė elementarų vienas prieš vieną krepšinį.

Būtent tai ir akcentavo „Clippers“ vyriausiasis treneris Riversas.

„Žaidėme nuostabų krepšinį, tačiau sustojome. Sustojo ir kamuolio judėjimas, liovėmės agresyviai atakuoti puolant, – po šeštojo mačo sakė Riversas. – „Nuggets“ tai leido pasivyti mus. Juokinga, nes įprastai kalbame, kad rungtynių pabaigose mus paveda gynyba, tačiau manau, jog šiąnakt tai buvo puolimas.“

Nepaminėti negalima ir visos serijos metu įspūdingai žaidžiančio, o ypač pastarosiose dvejose rungtynėse žibėjusio Jokičiaus, kuris per jas vidutiniškai rinko po 28 taškus, 14 atkovotų kamuolių bei 6 rezultatyvius perdavimus.

Sudėtingi metimai per varžovų rankas ir unikalūs perdavimai tam tikrais momentais varė „Clippers“ į neviltį. Vienas iš tokių epizodų buvo šeštosiose rungtynėse, kai serbas puikią George‘o gynybą pavertė niekais.

Kalbėdamas po šių rungtynių Jokičius taip pat puikiai žinojo, ką sako: „Mes nejaučiame jokio spaudimo. Visas spaudimas yra ant jų pečių.“

„Clippers“ tebėra šios poros favoritai, tačiau kaip ir leido suprasti Jokičius – pastarieji du susitikimai parodė, kad ekstremaliose situacijoje „Nuggets“ yra kur kas labiau pasitikintys savimi nei Los Andželo krepšininkai.

Kas laimės septintąjį nervų karą ir dės istorinį žingsnį klubo istorijoje išvysime jau šiąnakt, 4 val. Lietuvos laiku.