Pasaka tęsiasi: „Nuggets“ pervažiavo „Clippers“ ir žengė į konferencijos finalą

Na ka

sis sezona isvis neidomus, lebrickas susirinko geriausia komanda ir paims ziedus, tuoj tos nba isvis niekas neziures nes tai yra boring as hell, prognoze nuggets - lakers 0:4 neidomiausi konf. finalai nuo neatmenamu laiku, isvis sitas burbulas jau buvo pravalas, ziuret kaip lakers su lebricku triuskins dabar nuggets ir heat, yra kuo idomiau uzsiimti for sure, lebrick break a leg.