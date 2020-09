„Dzūkijos“ komandos sudėtyje – vienas iš klubo vadovų

Anonimas

Labai paprasta, neini i rungtynes ir viskas, nebus is ko pinigu pasidaryt jiems jeigu tuscios arenos per kiekvienas rungtynes bus. Tas galioja ir sveciu komandu fanams. Cia kaip ir su futbolu, kazka pasieksi tik tada kai visi fanai nuspres paboikotuoti. Bet deja cia labiau tik is fantastines srities, visada buvo ir bus ziurovu kuriems pofik ar svarus verslas vyksta ar ne.