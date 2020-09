Prie LKL starto linijos daugiau nei pusė klubų išrikiuos kardinaliai pakeistas sudėtis

PULKOVSKIS

Naujiena RYTAS sign Dulkys (in role player). Karolis Giedraitis metams bus skolinamas Dzūkijai į starto penketa.Vienas nežinomas klaustukas lieka ties Kulviečio pavarde koks jo čiurnų traumos rimtumas ir ar dar pataisomas. Visa galutinė VILNIAUS RYTO sudėtis tokia: C- ECHODAS, C- GUSTYS, PF- MCCOULLOGH, PF- KITSING, PF- KULVIETIS (neaišku ar liks?), SF- BUTKEVIČIUS, SF- RADZEVIČIUS, SF- ULECKAS, SG- GOUDELOCK, SG- GIRDŽIŪNAS, SG- DULKYS, PG- D JACKSON, PG- BIČKAUSKIS, PG- MARČIULIONIS . Komandoje liks Bičkauskis,nes reikalingi 3 įžaidėjai apsidraudžiant nuo traumų, Marčiulionis kaip įžaidėjas dar jaunas ir jam numatoma trečio įžaidėjo rolė Ryto komandoje.