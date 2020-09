Istorijomis apie „Žalgirį“ pasidalijęs Lorenas Woodsas: „Pergalė prieš „Lietuvos rytą“ – įsimintiniausia mano karjeroje“

Nuotr.: Scanpix Baltics

2007-ųjų žiemą Kauno „Žalgirį“ pasiekė prieš sezoną neplanuota piniginė įplauka. Tuometinis Lietuvos Respublikos Seimo narys Antanas Bosas viešai pažadėjo, kad jeigu žalgiriečiai Lietuvos krepšinio federacijos taurės (LKF) finale įveiks Vilniaus „Lietuvos ryto“ krepšininkus, jis „Žalgiriui“ skirs vieną milijoną litų.

Loren Woods Pozicija: C Amžius: 42 Ūgis: 218 cm Svoris: 118 kg Gimimo vieta: JAV

Kaip Bosas tarė, taip ir padarė. Finale „Žalgiris“ nesunkiai (84:65) įveikė vilniečius ir susigrąžino LKF čempionų titulą, o žinomas verslininkas po savaitės pasirašė oficialią vieno milijono litų rėmimo sutartį. Netrukus didelę šių pinigų dalį „Žalgiris“ skyrė pastiprinimui – kauniečių gretas papildė NBA patirties turintis vidurio puolėjas Lorenas Woodsas.

Sezono viduryje prie „Žalgirio“ prisijungęs 218 cm ūgio krepšininkas iškart ėmėsi darbo. Profesionalo karjerą Toronto „Raptors“ ekipoje pradėjęs atletas ne tik tapo vienu iš kauniečių lyderių, rinkdamas po 14,2 taško ir atkovodamas po 11,2 kamuolio, bet ir padėjo laikinosios sostinės komandai susigrąžinti LKL čempionų titulą.

„Žalgiris“ finalo serijoje 4-2 įveikė „Lietuvos rytą“, o paskutiniame serijos mače Woodsas su 19 taškų ir 11 atkovotų kamuolių buvo vienas pagrindinių pergalės kalvių.

Į „Žalgirį“ centras persikėlė ir antrą kartą – 2008 rudenį. Sutartį su Hjustono „Rockets“ prieš sezoną turėjęs Woodsas sulaukė pelningo 760 tūkstančių eurų vertės „Žalgirio“ pasiūlymo ir ilgai nesvarstęs vėl pakėlė sparnus į Kauną.

Tačiau 2008-2009 sezonas „Žalgiriui“ buvo vienas iš sudėtingiausių per visą klubo gyvavimo istoriją. Nepaisant solidaus Woodso žaidimo Eurolygoje, kuomet aukštaūgis fiksavo 12,3 taško ir 9 atkovotų kamuolių per susitikimą rodiklius, finansiškai nustekentas „Žalgiris“ nesugebėjo išlaikyti savo lyderio ir sausį Woodsas paliko Kauną.

„Nepaisant to, kad pinigai stipriai vėlavo, „Žalgirio“ vadovybė dirbo gerai ir priekaištų jiems neturiu“, – tuometinę situaciją praėjus 12 metų nušvietė penkis sezonus NBA praleidęs aukštaūgis.

Dabar jau sportbačius ant vinies pakabinęs 42-ejų Woodsas tinklalapiui „BasketNews.lt“ papasakojo apie skirtingas patirtis „Žalgiryje“, sentimentus Lietuvai, nemaloniausią įvykį ant parketo ir įsimintiniausią karjeros pergalę.

– „Žalgiryje“ rungtyniavote du kartus. Kuris iš jų buvo įsimintinesnis?

– Pirmasis mano kartas „Žalgiryje“ buvo kur kas įsimintinesnis, nes atvykau į labai pajėgią komandą, kurioje buvo daug legionierių, todėl įsilieti nebuvo sunku. Žinoma, pagrindinė priežastis, kodėl 2007-ųjų sezonas įsiminė labiausiai – tai pergalė LKL finale prieš „Lietuvos rytą“. Visą sezoną „Žalgirio“ lietuviai kartojo, jog praėjusiais metais finale laimėjo vilniečiai ir žūtbūt reikia susigrąžinti čempionų titulą. Tuo metu „Lietuvos rytas“ turėjo labai pajėgią sudėti, o jų lyderis buvo Kareemas Rushas, kuris taip pat turėjo neblogą karjerą NBA. Tačiau buvome susitelkę, kovojome kaip vienas kumštis ir serija baigėsi 4-2, o čempionų taurę kėlėme Vilniuje. Nepakartojamas jausmas.

– 2008-ųjų rudenį jau buvote pasirašęs sutartį su Hiustono „Rockets“ ekipa, tačiau „Žalgiris“ pasiūlė 760 tūkstančių eurų ir pakeitėte savo sprendimą. Kodėl pasirinkote „Žalgirį“ ir kiek netikėta buvo tai, kad Lietuvos komanda jums gali pasiūlyti daugiau nei NBA klubas?

– Tai nebuvo netikėta, nes 2007-aisiais „Žalgiris“ man mokėjo šiek tiek mažesnį, bet gana panašų honorarą. O „Žalgirį“ pasirinkau todėl, nes norėjau būti toje vietoje, kur jaučiuosi ir esu reikalingas. „Rockets“ turėjo du garsius centrus – Yao Mingą ir karjerą baigiantį Dikembe Mutombo. Aš būčiau turėjęs su jais konkuruoti, o ant suolo praleisti sezono tikrai nenorėjau. „Žalgiris“ visuomet buvo pajėgi Eurolygos komanda, kuri pas mane atėjo ir konkrečiai pasiūlė solidų kontraktą bei startinio vidurio puolėjo vaidmenį, ko daugiau norėti?

– Ar ši įspūdinga kontrakto suma jums nekėlė įtarimų?

– Iš kitų krepšininkų žinojau, kad „Žalgiris“ turi finansinių problemų, tačiau neturėjau pagrindo kažko įtarinėti. 2007-aisiais, pirmąjį kartą, kuomet rungtyniavau Kaune, „Žalgiris“ man išmokėjo visus pinigus, todėl tikėjausi, jog ir antrasis sezonas bus lygiai toks pat.

– Kada pamatėte pirmuosius ženklus, kad „Žalgiryje“ finansinė situacija yra prasta ir savo pinigų greitu metu neatgausite?

– Tai buvo spalis. Tuomet galutinai supratome, kad pinigų nėra. Tačiau išlikau kantrus ir buvau paskutinis legionierius, kuris paliko „Žalgirį“ bei tai padariau tik praėjus pusei sezono. Kai kurie iš Kauno išvažiavo labai anksti, tačiau aš laukiau, nes „Žalgiris“ man buvo svarbus. Nepaisant to, kad pinigai stipriai vėlavo, „Žalgirio“ vadovybė dirbo gerai ir priekaištų jiems neturiu. Daug valandų praleidau kalbėdamasis su Gediminu Navikausku, kuris buvo itin atviras ir pasakė, jog negalės sumokėti visų žadėtų pinigų, tačiau radome kompromisą. Man buvo duotas leidimas išvykti, vos tik gausiu gerą pasiūlymą.

– 2008-2009 metų sezono pradžioje BBL čempionato rungtynėse prieš Rygos ASK įsivėlėte į muštynes, dėl kurių buvote suspenduotas 3 rungtynėms. Ar tai yra vienas nemaloniausių jūsų karjeros įvykių?

– Žinoma, muštynės aikštelėje garbės niekada nesuteikia. Tai buvo įtemptos rungtynės, kuriose tiek viena, tiek kita komanda žaidė itin nešvariai ir vienu metu mano nervai pratrūko. Paradoksalu, tačiau po kelių metų, kuomet jau rungtyniavau Libane, kalėdiniame turnyre žaidėme draugiškas rungtynes prieš Prienų „Rūdupį“ ir toje ekipoje rungtyniavo buvęs ASK žaidėjas Andrius Mažutis. Po rungtynių teko su juo pabendrauti, su šypsena prisiminėme garsųjį konfliktą ir abu sutikome, kad reikėjo daugiau kantrybės bei savitvardos. Tiesiog tuo metu „Žalgiryje“ vyravo įtampa dėl finansų ir ji persidavė ne tik klubo valdžiai, bet ir žaidėjams. Tai irgi buvo viena iš priežasčių, kodėl kilo muštynės.

– Ar prisimenate neeilinę, dar nepapasakotą istoriją iš laikų „Žalgirio“ komandoje?

– Per daug neišsiplėsiu, bet pirmajame sezone ginant „Žalgirio“ spalvas su Tanoka Beardu ir DeJuanu Collinsu turėjome daug smagių nuotykių (šypsosi).

– Kokia pergalė iškovota su „Žalgiriu“ jums įstrigo labiausiai?

– Be abejonės – pergalė prieš „Lietuvos rytą“ šeštosiose 2007-ųjų LKL finalo rungtynėse. Tą vakarą iškovojome čempionų titulą. Buvo labai sunki serija, aš žaidžiau traumuotas, Tanoka Beardui buvo 35-eri ir toje sezono stadijoje jis atrodė labai pavargęs, tačiau savo atsidavimu bei kovingumu Tanoka vis tiek atnešė daug naudos. Tais metais „Lietuvos rytas“ turėjo stiprią komandą ir rungtyniavo Europos taurės finale, o mes kovėmės iš paskutiniųjų. Serijos rezultatas neatspindi tikrosios kovos ir ši pergalė prieš „Lietuvos rytą“ – įsimintiniausia mano karjeroje.

– Kokį įspūdį jums paliko „Žalgirio“ sirgaliai?

– Be jokių kalbų – geriausi sirgaliai Europoje. Pamenu rungtynes Kauno sporto halėje, kuomet žaidėme prieš Atėnų „Panathinaikos“. Tą sezoną mūsų finansinė situacija buvo labai prasta ir neturėjome pajėgios sudėties, bet kovėmės iš visų jėgų ir „Žalgirio“ sirgaliai tai visada vertindavo. Rungtynės artėjo prie pabaigos, o mes atsilikinėjome 15-20 taškų deficitu, tačiau po kiekvieno mūsų taiklaus metimo „Žalgirio“ sirgaliai kildavo iš savo vietų ir pagal salėje vyraujančią atmosferą atrodė, jog laimime. Per savo karjerą nesu matęs nieko panašaus. Pati arena taip pat buvo labai jauki, o po sėkmingų epizodų sulaukdavome tokio triukšmingo palaikymo, kad per kūną eidavo šiurpas.

– Kokį įspūdį jums paliko tuometinė Lietuva?

– Neskaitant JAV, Lietuva buvo pirmoji šalis, kurioje žaidžiau krepšinį, nes iki tol legionieriaus duonos nebuvau ragavęs. Nežinojau ko tikėtis iš žmonių, komandos ir sąlygų, todėl iš pradžių buvo truputėlį baisoka. Tačiau vos čia atvykęs supratau, kad viskas bus gerai, nes žmonės mane labai šiltai priėmė. Negalėjau patikėti, kaip tokia maža valstybė gali būti tokia galinga ir profesionali krepšinyje. Prisiminus Kauną man kyla patys šilčiausi sentimentai ir bendrai imant visą mano legionieriaus karjerą, čia žaisti man patiko labiausiai.

– Po „Žalgirio“ jūsų žaidimo kreivė ėmė leistis žemyn ir paskutinius karjeros metus praleidote rungtyniaudamas Azijoje. Kas nutiko?

– Nemanau, kad mano žaidimas suprastėjo. Kuomet rungtyniavau Europoje, neskaitant manęs, ekipose žaisdavo po 4-5 legionierius ir aš neturėjau laisvės parodyti visko, ką sugebu. Tačiau, kai atvykau į Aziją, ten visuomet būdavau pagrindinis žmogus komandoje ir galėdavau daryti viską, ką noriu. Todėl mano asmenine nuomone, Azijoje atsiskleidžiau visu gražumu.

– Batelius ant vinies pakabinote 2018-aisiais. Kuo verčiatės dabar?

– Dabar yra mano antrasis gyvenimo etapas ir jis man nepaprastai patinka. Per daug neatitolau nuo krepšinio ir šiuo metu Finikse turiu krepšinio akademiją, kur yra ugdomas ne vienas ateities talentas. Taip pat man priklauso krepšinio agentūra ir pats esu licencijuotas FIBA agentas, o už 3-4 mėnesių man bus įteikta ir NBA licencija. Visas mano gyvenimas dabar sukasi vien tik aplink jaunus krepšininkus. Sudarau jaunimui sąlygas dirbti su vienais iš geriausių Arizonos valstijos trenerių ir padedu jiems rasti darbą.

– Ar galima tikėtis, jog jūsų atstovaujami krepšininkai pravers LKL duris?

– Padėti jauniems krepšininkams yra mano aistra. Noriu jiems sudaryti pačias geriausias sąlygas tobulėti ir žaisti, todėl manau, kad ateityje daugelis mano klientų gali atsidurti Lietuvoje. Kaip žaidėjas aš Lietuvoje turėjau labai gerus metus ir neabejoju, jog jaunimui čia – tobula terpė augti.

