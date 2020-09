„Žalgiryje“ žaidęs centras deda tašką karjeroje: „Ryškiausias momentas – pasiektas Eurolygos finalas“

Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Dačkus

Iš Kauno „Žalgirio“ į Madrido „Real“ klubą atsispyręs Mirza Begičius traukiasi iš aikštėje verdančių batalijų. 35-erių slovėnas paskelbė baigiantis krepšininko karjerą.

„Daugiau nebenoriu žaisti užsienyje, – žinutę pradėjo Begičius. – Kur tik buvau vienas, nesijaučiau savimi, todėl negalėjau demonstruoti tokio žaidimo, kokį norėjau. Be to, šiomis COVID-19 aplinkybėmis klubų siūlomi kontraktai nėra tokie viliojantys, jog rizikuočiau dar metus ar dvejus praleisti be šeimos.

Etapas „Real“ klube – ryškiausias karjeros momentas, ypatingai 2013-ieji metai, kai pasiekėme Eurolygos finalą, bet pralaimėjome Pirėjo „Olympiakos“.“

Begičius į Lietuvą atvyko 2009-aisiais su „Žalgiriu“ pasirašęs dvejų metų sutartį, tačiau iki galo neišbuvo – antrojo sezono viduryje už kompensaciją persikėlė į „Real“.

Pirmaisiais metais „Žalgiryje“ Slovėnijos aukštaūgis tapo LKL, BBL ir LKF turnyro čempionu.

Praėjusį sezoną 216 cm ūgio Begičius su Baro „Mornar“ marškinėliais FIBA Čempionų lygoje vidutiniškai žaidė po 12 minučių, įmetė po 4,6 taško ir atkovojo po 3,1 kamuolio.

Per savo karjerą jis taip pat atstovavo tokiems garsiems klubams kaip Bolonijos „Virtus“, Liublianos „Union Olimpija“, Pirėjo „Olympiakos“, Vitorijos „Baskonia“, Zagrebo „Cedevita“ ir Bilbao „Basket“.

Begičius Eurolygoje varžėsi aštuonis sezonus, per juos sužaidė 125 rungtynes, vidutiniškai įmetė po 6,1 taško, sugriebė po 3,8 kamuolio ir blokavo po 1,3 metimo.

