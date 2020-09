Kirilenka sukritikavo Lietuvą: pateikė pavyzdį, kodėl ji nėra krepšinio šalis

Anonimas

Toks nusisnekejimas kaip tik parodo, kokios stiprios krepsinio salys yra Lietuva ir Serbija. Reikejo kazka pasakyti, kad pinigai ir toliau sekmingai plauktu i biudzeta, bet arklio lygio protiniai sugebejimai sia tema neleidzia pasakyti nieko protingo. Pagal ji profesionalai zaidzia tik NBA. Sitas durnelis pats to nesuprasdamas siuncia zinute Svedui, Mozgovui, Kurbanovui: jus neisitvirtinote NBA, todel jus esate padugnes. Eurolygoje tik gaistate savo laika ir darote geda visai Rusijai... O Serbijos klubai nekalti, kad ju valdzia neatima paskutinio kasnio is savo zmoniu, kad tik elitiniai Serbijos krepsininkai galetu zaisti savo salyje. Is siknos istraukti argumentai. Dar kalba apie kazkokia ateiti, kai horizonte nesimato nei vieno talentingo ruso. Su situ moliu rusai risis nebent i bedugne.